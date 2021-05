Kommentar

Rydd opp, Erna!

Av Hans Petter Sjøli

NÆRME OSLO: Men Nesodden kan bli nødt til å gi fra seg vaksiner så de andre kommunene rundt får flere. Foto: Hans Petter Sjøli

At Nesodden ikke er blant de 24 kommunene på Østlandet som kan få flere vaksiner, er bare sært.

Da statsministeren innkalte til pressekonferanse i går for å fortelle om en ny form for skjevdeling av hardt tiltrengte vaksiner, var det mange i østlandsområdet som jublet over at de endelig blir fortgang i vaksineringen her i det norske smitte-episenteret.

Visse bydeler i Oslo har allerede blitt tildelt flere vaksiner, og nå sto nesten like hardt rammede og tilstøtende kommuner for tur.

Men ikke Nesodden.

Denne lille halvøya, en kort fergetur fra Aker Brygge, selve pendler-kommunen, var ikke blant de utvalgte kommunene.

Alle vi som bor her fikk sjokk. Jeg trodde det var en glipp, en inkurie. At Nesodden ble glemt i vrimmelen, av en regjering og et folkehelseinstitutt som sikkert er like slitne av pandemien som alle, nær sagt i hele verden.

Nesodden er hardt rammet av pandemien, i den grad vi er så hardt rammet her i landet sammenlignet med andre. Kommunen er et slags forsted, en sove-kommune, og nesten alle jobber i byen, altså i Oslo, som altså er drøye seks kilometer unna i luftlinje. Vi – og jeg skriver det med ulyst, for i pandemien bør vi ikke operere med vi og dem, for vi er alle rammet, som et globalt kollektiv – har hatt et relativt stort smittetrykk i hele år. I vår familie har den ene smitte- og ventekarantenen avløst den andre, og skolene har vært delvis stengte og all innendørs barneidrett vært forbudt.

Akkurat nå er smittetrykket høyere her på halvøya enn i flere av de 24 (nabo)kommunene som ikke bare skal få flere vaksiner, men få dem fra Nesodden, som altså er hardere rammet.

Det henger ikke på greip. Det er bare tull.

Nesodden er et spesielt sted, med masse spesielle mennesker. Halvøya har slitt med et rykte som vaksineskepsisens arnested, ikke minst knyttet til Steinerskolen i bygda. Andelen kunstnere er den høyeste i noen norsk kommune, og «alternative» miljøer setter sitt preg på miljøet her ute.

Men slik er det ikke helt lenger. Kommunen har gjennom møysommelig arbeid klart å få opp vaksinegraden, og Nesodden ligger nå på snittet i Norge. Alle som gjør seg morsom på Nesoddens vegne («å sende vaksiner til Nesodden blir vel å kaste perler for svin?», som redaktøren i tidsskriftet Minerva skrev på min Facebook-tråd i går), har noen poenger, men ikke så gode som de selv tror.

For tvert i mot – Nesoddens alternative profil, en slags annerledeskommune, er langt mindre fremtredende nå, fordi stadig flere flytter hit, rett og slett fordi det er et fantastisk sted å bo. Vår familie er innflyttere og har bodd her i snart 12 år, og alle ungene har gått på skole her – fra førsteklasse til sisteåret på videregående. Den eldste er russ i år, og må, selv om regjeringen flytter frem de yngste i vaksinekøen, trolig vente en god del lenger enn russ/unge folk i nabokommunene med å få sitt første stikk.

Igjen: Dette gir ingen mening.

Regjeringen må rydde opp i dette rotet. Ikke bare for Nesoddens skyld, men for hele vaksineringsprogrammets skyld. Gårsdagens vedtak har ført til vantro og sinne over hele landet, ikke minst i Grenlands-området, som per nå er blant de hardest rammede i hele covid-Norge. Regjeringen – og senere Folkehelseinstituttet – skjønte vel allerede få timer etter pressekonferansen at de var på tynn is – og rykket ut med en presisering om at det ikke er sikkert at vaksinene blir skjevfordelt, men at det kan skje.

Det er dristig å endre spillereglene underveis i løpet – eller som nå: midt på oppløpet. Folk er møkk lei av viruset, tiltakene og det er sommer i luften og utferdstrangen er stor. Dette gjelder ikke bare Oslo og de tilstøtende kommunene – hvori opptatt den glemte, hvite flekken på kartet, altså Nesodden – men i hele landet. Ved å endre opplegget nå, risikerer man uro og dalende oppslutning om «dugnaden», som covid-bekjempelsen vel ennå kalles.

Jeg liker ikke kivingen mellom folk (og kommuner) nå i covid-innspurten; den er uverdig og splittende. Men når en velmenende regjering gjør rare vedtak som de gjorde i går, så blir det nødvendigvis ugrei stemning, noe vi stort sett har unngått i det sære året vi har vært gjennom.

Det kan dog godt hende at det er lurt å skjevfordele litt mer, for å slokke selve smitte-episenteret. Stilnes viruset på det sentrale Østlandet, vil det heller ikke spre seg utover i landet – kort tid før alle voksne er vaksinert og flokkimmuniteten oppnådd.

Men da må iallfall alle som er den del av det sentral østlandsområdet være med. Vi får tro at utelatelsen av Nesodden var et arbeidsuhell, en glipp.

Som det rettes opp i veldig snart.