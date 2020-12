Leder

Mustafa og norsk lov

Mustafa Hasan fikk utsatt fristen for utreise fra Norge. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Det er lett å føle sympati med Mustafa Hasan. Men det betyr ikke at han må få bli i Norge. Det må være likhet for loven - også i asylsaker.

18 år gamle Mustafa Hasan har vært i Norge siden 2008. Han var seks år da han kom hit. Moren hans fikk opphold for seg og barna sine, basert på gale opplysninger og falske dokumenter. Etter fire år ble dette avslørt, og oppholdstillatelsen til hele familien ble tilbakekalt. Gjennom sine advokater har moren og barna fått sine saker prøvd, både gjennom flere omganger i byråkratiet, og gjennom to runder i domstolene.

Familien tapte på alle punkter, både i tingretten og i lagmannsretten. De ble også idømt saksomkostninger. I den enstemmige dommen fra lagmannsretten i 2017 etterlates det ikke noe rom for tvil. Mustafa Hasan har ikke rett til opphold. Vedtaket om at han må reise fra Norge, står fast.

Mer kompleks

Både hjelpeapparat, politikere og sterke krefter i nærmiljøet engasjerer seg nå sterkt for at han skal få bli i Norge. Det er prisverdig at så mange engasjerer seg i et medmenneskes skjebne. Det sier mye godt om samfunnet vårt at det er slik. Men enkeltsaker kan ikke avgjøres ut fra ildsjelers engasjement. Det kan ikke være andre regler for dem som har et sterkt støtteapparat rundt seg, enn for dem som står alene.

SVs Karin Andersen foreslår stans i utsendelser i saker som denne Foto: Trond Solberg

I Hasans tilfelle er det morens valg om å gi gale opplysninger til norske myndigheter som har bragt ham inn i den ulykkelige situasjonen han er i. Mange vil innvende at barn ikke skal betale for foreldrenes synder. Men foreldres dårlige valg kan også ramme barna, slik vi ofte ser i denne typen saker.

Den som leser dommen fra lagmannsretten og det siste vedtaket fra Utlendingsnemnda, vil se at saken er mer kompleks enn man kan få inntrykk av. Ulike hensyn står mot hverandre. Hasan har i utgangspunktet ikke rett til opphold i Norge. Han har også familie i Jordan, blant annet faren, brødre og andre medlemmer i storfamilien, som norske myndigheter mener kan ta imot ham.

Likhet for loven

Sterke menneskelige hensyn kan likevel tilsi at han bør få bli. Myndighetene har vurdert dette opp mot tilsvarende saker, og opp mot gjeldende lovverk og politikk. De har ikke funnet rom for at Hasan kan få opphold i Norge. Blant annet fordi det er mange andre tilfeller, der asylsøkere har gitt feil opplysninger om hvor de og familiene deres kommer fra. Norske myndigheter ser svært alvorlig på disse forholdene, noe som gir enda mindre rom for å utøve skjønn i enkeltsaker.

I disse vanskelige sakene må vi holde fast i noen grunnleggende prinsipper. Likhet for loven. Likebehandling og forutsigbarhet i saksbehandlingen. Det er våre beste rettesnorer, i saker som har så store konsekvenser for menneskers liv.

