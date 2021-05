LEGENDARISK: Vår eldste ESC-dronning kunne nemlig, vokalt og visuelt, formidle en historie så den ble umiddelbart forståelig også for dem som ikke skjønte hva hun sang Foto: SCANPIX

Debatt

Historien som ble borte

I årets Eurovision Song Contest sto sluttspurten mellom Frankrike, Italia og Sveits. Alle tre hadde artister med imponerende scenisk formidlingsevne.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KATO HANSEN, Grand Prix-historiker og forfatter

For 61 år siden ESC-debuterte Nora Brockstedt, vår da største poppstjerne, på NRKs og nasjonens vegne med en munter trall om ei samejentes erotiske lengsler: «Voi-voi». Året etter fikk hun fornyet tillit, da med en mollstemt valse triste om uforløst sydlandsk kjærlighet: «Sommer i Palma».

At Nora var like lite samisk som drakten NRKs kostymeavdeling hadde sydd til henne, var ingen hindring. At hun ikke hadde vært på Mallorca og flørtet med lokalbefolkningen, men satt godt etablert med mann og barn i en tomannsbolig på Kjelsås, spilte heller ingen rolle.

Vår eldste ESC-dronning kunne nemlig, vokalt og visuelt, formidle en historie så den ble umiddelbart forståelig også for dem som ikke skjønte hva hun sang.

Av alle historiene hun fortalte oss gjennom sin over 50 år lange karriere, var ingen hennes egen. Men hver eneste gjorde hun til sin egen.

les også Anmelder langer ut mot TIX: – Patetisk og pompøst

Til sammenlikning hadde mange av årets ESC-artister med seg påfallende mye egenopplevd historikk. Eksempelvis hadde en fjerdedel av deltakerne i første semifinale flyktningbakgrunn. Det skal man ikke ringeakte. Men et ESC-bidrag bedømmes ut fra hva som presteres på scenen, ikke hva som står i artistbiografien.

De ansvarlige strakte seg langt for å gjøre omstendighetene bak Norges bidrag kjent internasjonalt. Likevel holdt det bare til en 18.-plass i finalen.

Og dit kvalifiserte vi oss med et nødskrik, kun fem poeng foran nærmeste konkurrent. Uten smått sensasjonelle ti poeng fra TV-seerne i Aserbajdsjan (!) ville vi – som mange hadde fryktet – røket ut alt i semifinalen.

I realiteten kom utvelgelsen av årets norske bidrag skeivt ut allerede da Tix som eneste MGP-artist fikk presentere historien sin på «Lindmo» samtidig som flere musikkanmeldere gikk ut med totalslakt av sangen hans. Resultatet var at MGP gikk fra jevnbyrdig konkurranse i populærmusikk til klikkbasert folkeaksjon mot mobbing.

Når andre faktorer enn musikk og scenisk formidlingsevne får avgjøre, kan ingen nasjonal ESC-finale oppfylle sin forpliktelse: å framskaffe et bidrag som kan hevde seg så godt som mulig internasjonalt. Dette skjønte svenskene for ti år siden og innførte utenlandske juryer bestående av ESC-fagfolk og -fans i Melodifestivalen, som et supplement til seeravstemningen.

les også Eurovision-sangene: Dette er VGs dom

Resten er historie:

Siden 2011 har Sverige slått Norge i ESC ved ni av ti anledninger. Kun én gang har vi slått svenskene. I samme periode har vi kun oppnådd én topp-fem-plassering, mens svenskene har sju, herunder to seire. Siden Sverige er et land vi gjerne sammenlikner oss med, bør dette være stoff til ettertanke i forkant av MGP 2022.

I årets ESC sto sluttspurten mellom Frankrike, Italia og Sveits. Alle tre hadde artister uten nevneverdige mentale utfordringer i håndbagasjen, men med desto mer imponerende scenisk formidlingsevne.

Noterer man seg dette, bør vi neste år kunne håpe på det Nora Brockstedt klarte to ganger for over 60 år siden: en plassering i resultatlistas øvre halvdel.