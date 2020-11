Leder

Presset Boris

STATSMINISTER: Boris Johnson. Foto: Alberto Pezzali / AP

Med over én million smittede og Europas høyeste dødstall – Storbritannia passerte 46700 coronadøde siste døgn – tvinges Boris Johnson nok en gang til å gjøre noe helt annet enn han har lovet sitt folk.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Og nok en gang utfordres han av reaksjonære krefter i og utenfor eget parti. Opportunisten Nigel Farage ser pandemien som en returbillett til politikken etter at brexit gjorde ham arbeidsledig. Nå relanserer han Brexitpartiet, reist på ruinene av nasjonalistbevegelsen UKIP, og byr De konservative på konkurranse med sitt nye Reformparti.

Som vanlig et parti med kun én sak på agendaen. Denne gang å motarbeide Tory-regjeringens coronastrategi. Onde tunger vil antakelig mene at det er umulig, siden statsminister Johnson påstås ikke å ha noen. Farages innfallsvinkel er imidlertid konkret nok: Nei til ny coronastenging av det britiske samfunnet.

les også Bare kjeft å få for plaget Boris - som ikke vil gjenåpne

Boris Johnson får mye kritikk for sin statsministergjerning. Han har taklet coronakrisen dårlig. Først og fremst ved at han altfor sent innså alvoret i pandemien. Så har brexitforhandlingene gått over styr. Blant annet fordi Johnson selv ikke har skjønt omfanget av britenes EU-tilknytning og hva bruddet reeelt innebærer.

For det tredje har hans regjeringstid vært en gavepakke til skotske og irske nasjonalister. Aldri har de hatt bedre meningsmålinger og argumenter for sitt krav om uavhengighet. Det forente kongeriket kan rakne under Johnson.

les også Går Storbritannia og Nord-Irland opp i liminga?

Som om ikke det var nok: Dette døgnet kan komme til å legge den mye omtalte spesialrelasjonen mellom USA og Storbritannia på is dersom Joe Biden vinner valget. Biden har irske aner og er imot en hard grense mellom Irland og Nord-Irland, noe som kan bli resultatet av Boris Johnsons brexit-håndtering.

På grunn av dette vil en Biden-regjering også motsette seg frihandelsavtalen med Storbritannia, som brexit-sympatisøren Donald Trump personlig har lovet Johnson. Ifølge britisk høyrepresse, som normalt støtter en Tory-statsminister, har flere regjeringsmedlemmer på egen hånd begynt å forberede egne relasjoner til en mulig ny administrasjon i Det hvite hus.

les også Javel, statsminister Fleksnes

Boris Johnson har forsøkt å ri så mange hester samtidig, og samtidig gjort så mange kuvendinger, at mange sliter med å tro ham når han atter roper ulv!, for å holde oss i dyreriket. I morgen skal underhuset drøfte ny lockdown. Det er talende at Labour vil enstemmig si ja, mens regjeringspartiet er delt på midten.

Nedstengingen i fire uker fra og med torsdag vil ikke være like absolutt som i mars. Men den vil kreve mye av britene. Ikke minst at den blir respektert, hvis den skal ha effekt.

les også Boris vil nødig sparke «karriere-psykopaten» Cummings

I så måte må Johnson gjøre alt i sin makt for å gjenvinne troverdighet, og skape forståelse for at det han krever av folket, også gjelder hans egne. En ny Dominic Cummings-episode, der regjeringsmedlemmer hever seg over nasjonale regler, vil ikke bare rasere respekten for nødvendige coronatiltak, men trolig bety slutten på begynnelsen av Boris Johnsons endelikt i Downing Street.

Mye står på spill for mange denne uken.

Publisert: 03.11.20 kl. 11:03

Les også