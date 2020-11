Kommentar

Fire nye år på Trumptoget?

Av Anders Giæver

Foto: Evan Vucci / AP

Det er for tidlig å konkludere om sluttresultatet. Men USA og verden for øvrig gjør lurt i å stålsette seg for fire nye år med Donald Trump bak rattet.

Valgnatten fra 3. til 4. november 2020 ga en nesten nifs følelse av déjà vu fra fire år siden: De første resultatene bar bud om at dette ville gå den veien meningsmålingene hadde pekt. Men så skjedde noe i Florida. Og plutselig var ikke alt slik man hadde trodd i mange andre stater heller.

Så dermed er vi tilbake ved Hillary Clintons gamle «brannmur» gjennom rustbeltet i nordstatene, som skulle garantere henne seieren for fire år siden. Den som brast så høyt rundt midnatt den gang, og dermed gjorde Donald Trump til president.

Foreløpig har ikke tellingen kommet langt nok til å si hvorvidt muren bærer denne gangen. Men den snaue ti prosentsjansen mange meningsmålere ga Trump for å bli gjenvalgt, har i hvert fall sprukket.

Sjansene hans til å bli gjenvalgt i løpet av de neste timene og døgnene er ikke noe dårligere enn Bidens vinnersjanser. For å si det forsiktig.

Men det vil ta tid før vi finner det ut. For det er det slike valg krever: Tid og tålmodighet. Den overlegne seieren demokratene hadde håpet på forsvant som en luftspeiling tidlig på kvelden da det ble klart at Florida, Georgia og Texas slett ikke var «i spill». Og at det eneste vesentlige nye på valgkartet som kan gi demokratene håp, er at Arizona er snudd.

For Donald Trump har et nesten paranormalt grep på sine velgere. Han trosser alle politiske tyngdelover, gir blaffen i all konvensjonell politisk visdom, og overlever tilsynelatende alle forsøk på å ta ham ned. Han er en blanding politisk urkraft og demon, som ikke lar seg fange.

Så mye mer er det ikke å si i skrivende stund. Donald Trump har ridd USA og verden til randen av utmattelse de siste fire årene, og hvordan en eventuell annenperiode vil bli, er det lite vits i å spekulere i før alle stemmene er telt opp.

Kanskje vil det ikke skje før fredag.

Og skulle fintellingen ende i hans favør er det bare å feste sikkerhetsbeltene. For periode nummer to blir neppe noe roligere enn den første.

