Kommentar

Ydmyket i all sin pinlighet

Av Leif Welhaven

STORMET BANEN: Tyskland fikk ikke lyse opp stadion, men denne tilskueren lot seg ikke stoppe. Han ble ført av banen av sikkerhetsvaktene og fikk applaus av det tyske publikummet. Foto: Matthias Schrader / Pool AP

Det hjelper ikke å smykke seg med regnbuefarger om du spytter på verdiene de står for når budskapet settes på prøve.

«The proof of the pudding is in the eating», lyder et kjent ordtak.

Det handler om at det er praktisk handling - ikke fagre ord og vyer - som utgjør en forskjell i vanskelige spørsmål.

Nå står Det europeiske fotballforbundet (UEFA) blottlagt tilbake, ydmykhet i all sin pinlighet, over hvordan det er mulig å svikte når det gjelder.

Like før kampstart tok en tilskuer seg inn på banen, og vaiet med Pride-flagget rett ved de ungarske spillerne. TV-publikum fikk ikke servert bildene, men vi fikk se at flagg var tatt med inn på et regntungt stadion.

Respekt for grunnleggende menneskerettigheter er den viktigste grunnen til at vi feirer Pride i disse dager.

Denne markeringen setter neppe UEFA pris på:

Uansett hvilken variant av «....fil» du er, gir medmenneskelighet all verdens grunn til å ta kampen for likeverd og solidaritet.

De høye herrer i UEFA burde applaudert høylytt at Tyskland ville bruke fotballen til å gå foran og fronte en viktig sak.

Et Allianz Arena opplyst i regnbuefarger hadde vært et fantastisk signal om hvor allmenngyldig retten til å elske den man vil bør være.

Men UEFA ville det riktig så annerledes.

UEFAS NEI: Dette ville ikke UEFA ha noe av på Allianz Arena. Foto: TOBIAS HASE / DPA

I første runde startet de en etterforskning av at keeper Manuel Neuer hadde spilt med et kapteinsbind i regnbuens farger. Var det et brudd på regelen fotballbossene tviholder på, selv om den er helt virkelighetsfjern? Du vet, den frasen om at politikk og idrett skal holdes adskilt.

I Neuer-saken kom heldigvis UEFA ned på beina, om enn altfor sent.

Men det historiske selvmålet ble scoret da tyskerne ble nektet å opplyse sitt eget stadion i München i rødt, oransje, gult, grønt, blått, indigo og fiolett.

Noe slikt ble tolket som en politisk handling.

Bommen gikk rett ned.

Effekten av UEFA-nekten ble en oppmerksomhet rundt saken som trolig ble mangegangeren av det som hadde skjedd om Allianz hadde fått lyse i stolthet over mangfold.

Kritikken mot arrangøren hagler nå fra utallige hold, og markeringene innad i «fotballfamilien» er ikke til å misforstå.

Til slutt prøvde UEFA seg på å redde stumpene. Organisasjonen gikk ut med en melding der de bruker fargene rundt egen logo, og søker å fremstille seg seg selv som regnbuevennlig.

Det forsøket fungerte ikke spesielt godt, for å ty til et understatement. Troverdigheten er revet ned gjennom hvor feigt og unnfallende de opptrådte da det ble vrient.

Bakteppet til at saken settes på spissen akkurat nå, er Tysklands møte med Ungarn denne onsdagskvelden. I Ungarn er det vedtatt en lov som forbyr undervisning og offentlig publisitet om LGBT (seksuelle minoriteter).

På tribunene i Budapest har mange hedret stemningen, men vi har også sett innslag på tribunen som ikke akkurat fremmer toleranse og likeverd. Homofobi og rasistiske utsagn er et stort problem for fotballen. En markering for kjærlighet ville vært en ubetinget styrke.

Hvis Tyskland hadde lyst opp stadion som en markering for retten til kjærlighet, hadde det ikke vært upassende politikk. Nei, det hadde vært å understreke retten til å elske den man vil.

Snarere ligger det åpenbart politikk i å la være å godta en regnbuemarkering. UEFA gjør seg skyldige i å kneble en solidarisk ytring, i stedet for å innta den samfunnsrollen det hadde vært mulig å ta.

I fotballen finnes det en «Equal game», i en idrettsgren der vi knapt har sett toppspillere på herresiden være åpen om at han elsker en av samme kjønn.

Den kampanjen er ikke mye verdt dersom den ikke etterleves når det drar seg til.