Trump har alt å vinne på rask prosess

Av Per Olav Ødegård

TRUMPS KANDIDAT: President Donald Trump, her på et valgmøte i Wisconsin på torsdag, lover å kunngjøre sin nominasjon av ny høysterettsdommer denne uken. Foto: Thomas Nilsson / VG

President Donald Trump har fått mulighet til å nominere en tredje høyesterettsdommer på fire år. Det mobiliserer en viktig velgergruppe som Trump trenger for å bli gjenvalgt.

Trump har mest å vinne på at plass står tom i USAs høyesterett. Han har sagt at han vil nominere en kvinne. Det vil med sikkerhet være en dommer som vil representere noe helt annet enn Ruth Bader Ginsburg, høyesterettsdommeren som døde natt til lørdag.

Ginsburg var det liberale fyrtårn i høyesterett. Hun kjempet hele sitt liv mot diskriminering basert på kjønn, etnisitet eller seksuell orientering. Trump ønsker å utpeke konservative dommere. For mange av Trumps tilhengere er det særlig viktig å få et flertall i Høyesterett for en mer restriktiv abortlov, eller aller helst å få opphevet loven som tillater selvbestemt abort.

En viktig årsak til Trumps valgseier i 2016 var den massive støtten fra hvite, evangelikale kristne. Åtte av ti stemte på ham og Trump har kvittert for støtten, blant annet ved uforbeholden støtte til Israel og ved å utnevne et par hundre føderale dommere og to høyesterettsdommere.

Et flertall i Høyesterett kan utstede kjennelser som endrer historiens gang. Ett eksempel er Roe v. Wade, høyesterettsdommen fra 1973 som ga amerikanske kvinner rett til selvbestemt abort. Viktige saker ligger nå på Høyesteretts bord. Om kort tid kan millioner av amerikanere stå uten helseforsikring hvis Høyesterett opphever Barack Obamas helsereform..

Det er mulig at Høyesterett vil bli ankeinstans i årets presidentvalg, hvis resultatet er omstridt og ingen av kandidatene vil erkjenner nederlag. Etter det omstridte presidentvalget i 2000 stanset fem av ni dommere i desember videre opptelling av stemmer i Florida, noe som i praksis førte det til at George W. Bush ble president.

Amerikanerne har langt høyere tillit til den dømmende enn til den utøvende og lovgivende makt. Ifølge Gallup er seks av ti tilfreds med jobben Høyesterett gjør, i motsetning til langt lavere oppslutning om presidenten og Kongressen. Høyesterettsdommerne er kjente og offentlige figurer, men få oppnår den anerkjennelse Ginsburg ble til del.

Inntil en ny dommer er blitt nominert av presidenten og godkjent i Senatet er det bare åtte dommere. Tre av disse regnes som liberale og fem som konservative. Iblant har høyesterettsjustitiarius John Roberts stemt med de liberale. Mange presidenter har opplevd at høyesterettsdommere, som de selv har nominert, ikke stemmer slik de ønsker og forventer. Det er en uavhengighet som bidrar til å opprettholde domstolens integritet.

Trump er i sin fulle rett til raskt å nominere en kandidat, men Senatet avgjør tid for høring og avstemning. Den republikanske senatoren Ted Cruz mener det haster med å få på plass en ny dommer, men henvisning til at det kan oppstå en konstitusjonell krise etter presidentvalget og at Høyesterett da kan være splittet fire mot fire. Men krisen vil bli enda større hvis Trumps kandidat blir tungen på vektskålen.

Selv om det ble et ledig sete ni måneder før valget i 2016 nektet det republikanske flertall i Senatet å vurdere Obamas kandidat, Merrick Garland. Argumentet var at først måtte velgerne få si sitt, deretter kunne vinneren nominere en dommer. Dette utmerkede prinsipp gjelder ikke lenger for senatsleder Mitch McConnell og republikanere flest. Og årsaken er enkel. Presidenten er fra samme parti.

Republikanerne står i fare for å miste både Det hvite hus og flertallet i Senatet. De har alt å vinne på at fokus flyttes fra Trumps håndtering av pandemien til nominasjonen av en kvinne til høyesterett. Dette er en sak som kan forene og engasjere konservative velgere.

Og skulle de likevel tape de andre slagene 3. november kan republikanerne i oktober sørge for at Høyesterett får et klart konservativt flertall. Et flertall som kanskje vil bestå i flere tiår.

Publisert: 21.09.20 kl. 23:32