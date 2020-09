SVARER FRP-DALE: – Når er fredelig sivil ulydighet rettferdiggjort i dine øyne: Er du helt i mot alle former for fredelig ikke-voldelige direkte aksjoner, Jon Georg, spør klimaaktivist Karina Sæterdal Nilssen. Bildet er fra aksjonsgruppen Extinction Rebellions aksjon i Oslo 21. september. Foto: Gorm Kallestad, NTB

En «privilegert» pøbel svarer

Hvis du mener jeg er privilegert skal du ha lov til å mene det, men kjenner du egentlig aktivistene, skriver Karina Sæterdal Nilssen i et svar til Frps Jon Georg Dale.

KARINA SÆTERDAL NILSSEN, Extinction Rebellion-aktivist

En 33-årig småbarnsmor ble arrestert sammen med flere andre mødre og fedre i Oslo, mandag 21. september. Damen jeg holdt et banner med, ble også arrestert. Hennes datter var fire år, slik som min yngste datter. Det var første gang vi traff hverandre, og i disse omstendigheter.

Omgitt av politibiler la vi oss ned på bakken. Politiet spurt hyggelig om vi kunne flytte oss, men det ville vi ikke. Myndighetene har i mine øyne forsømt sin viktigste oppgave- å beskytte barna våre. Regjeringen selv er anklaget for å bryte barnekonvensjonen som sikrer barn rett til en levelig fremtid. Hvis ikke regjeringens øverste mandat er å beskytte folket sitt – hva er regjeringens øverste mandat i disse tider?

Når er fredelig sivil ulydighet rettferdiggjort i dine øyne: Er du helt i mot alle former for fredelig ikke-voldelige direkte aksjoner, Jon Georg?

Karina Sæterdal Nilssen. Foto: Thomas Solberg Ræstad

Og kjenner du meg, egentlig? En butikkansatt, oppvokst med en alenemor. Bosatt og oppvokst på Hauketo og Ellingsrud i Oslo. Hvis du mener jeg er privilegert skal du ha lov til å mene det, men det fremstår ikke særlig troverdig når man først blir kjent med aktivistene.

Nå har miljøbevegelsen jobbet beinhard i 30 år uten særlig mange langvarige resultater. De har stemt grønt, laget plakater, sanger og slagord, gått i tog og demonstrert, holdt appeller, signert underskriftskampanjer, skrevet aviskronikker og bøker, hatt informasjonskampanjer, stått på stand, ringt rundt til folk, gått på døra, vært i media, deltatt på stortinget og i regjeringen, plukket søppel fra hav og fortau, gått i forhandlinger, møter, vært aktive på sosiale medier, reddet dyr fra fryktelige forhold, boikottet, drevet kartleggingsarbeid, formidling av kunnskap om natur og miljø, lista går ut i det elendige.

Jeg spør: Hva er det som ikke har vært prøvd tidligere?

Jeg synes det er på tide å sette kravene enda høyere – og det er i krisesituasjoner sivil ulydighet er rettferdiggjort. Vi står i en klima og naturkrise, men det virker ikke som du har tatt det innover deg – med hjertet? Man bør føle på tapet, med hele seg.

Oslo kommune har erklært klimakrise for over et år siden. Vi etterlyser radikale handlinger, i tråd med kriseforståelsen. Vi står ovenfor menneskets største utfordring noensinne, så velger vi altså å ikke gjøre de endringene som skal til. Vi velger å vende kinnet til våre barn.

Jeg gråter inni meg.

Si at flaksen vår fortsetter og «business as usual» får fortsette litt til. La oss si 20 år før det virkelig er å kjenne på kroppen for oss nordmenn. Da er barna mine i starten av i starten av voksenlivet. De har kanskje egne barn. Hvordan ser matsikkerhet ut, og hvordan blir det for de å se fremtiden til barnebarna sine? Unner vi de å kjenne den smerten?

Det gjør så vondt å tenke på at man prøver å la være. Men sannheten er der, og den forsvinner ikke. Lytt til forskningen, til IPCC og FNs Naturpanel. Ta det innover deg emosjonelt. Pust med magen. Det er utrolig viktig å la deg selv føle sorg og et tap, for dette er dårlige nyheter. Det er mine barn det er snakk om, og jeg ønsker ikke at de skal gå en så usikker fremtid i møte.

Når man har kommet seg ut av den «deprimerte bobla» finner man indre kraft til å gjøre noe med årsaken til tristhet knyttet til tap av natur. Det eneste som hjelper mot å føle mindre sorg for tap av jorda vår er å gjøre noe. Så, har du kommet til det punktet der alt føles håpløst igjen – kanskje føler du deg veldig alene. Vit at du ikke er alene. Nå begynner mennesker å bli desperate, alt for mange dårlige nyheter har kommet de siste årene.

Ingenting som skjer. Jeg har prøvd å komme i kontakt med statsministeren i lang tid uten å få et møte. Vi føler oss ikke hørt. Derfor ble jeg – en 33 år gammel småbarnsmor arrestert for første gang i mitt liv, mandag 21. september.

Derfor holdt jeg et banner og blokkerte Fredriks Gate i Oslo den dagen 53 aktivister ble arrester foran slottet. Derfor satt jeg 14 timer på glattcelle uten å få mat, mens jeg egentlig skulle vært på jobb. Derfor fikk jeg en bot på lik størrelse med hele månedsinntekten min. Dette er siste utvei for meg.

Så sitter jeg her da. Lavtlønnet, småbarnsmor med lån, og skal betale en gigantisk bot.

Da spør jeg meg selv: Har det blitt for dyrt å bli hørt? Og: Har vi voksne mistet troen på demokratiet når vi forsømmer skolestreikernes krav?

