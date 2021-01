Leder

Dette er som mars en gang til

OSLO OG VIKEN I LOCK DOWN: Noen av coronatiltakene er strengere enn i mars. Nå er også butikker, kjøpesenter og Vinmonopolet stengt. Foto: Tore Kristiansen

Da situasjonen så ut å lysne en tanke, slo viruset til igjen med økt kraft.

Det startet med to tilfeller av en mer smittsom mutant på et sykehjem i Nordre Follo. Dagen etter var det 17. Totalt i Norge er det nå funnet i underkant av 60 smittede med den såkalt britiske varianten av coronaviruset.

Det er helt sikkert mange flere. Problemet er at vi ikke vet hvor. Viruset kan smitte videre når som helst uten at vi har oversikt.

Derfor stenges Oslo og Viken ned. De små lettelsene i reglene som kom tidligere denne uken, ble med ett helt uaktuelle. Noen av dem var ikke engang innført, før hele situasjonen gikk fra grå til svart.

KREVER VAKSINEPRIORITERING: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo i Rådhuset lørdag. Foto: Terje Pedersen

Vi synes det er klokt av kommunene å la regjeringen komme med koordinerte, felles tiltak. Ellers får vi omgåelse av reglene og lekkasjer til nabokommuner med andre tiltak, slik vi så med de lange polkøene lørdag.

Dette er en region hvor folk bor tett og det normalt pendles over kommunegrenser hver dag. Selv før en ny variant av viruset dukket opp, har det vært vanskelig å slå spredningen av coronaviruset helt ned her.

Vi er i en situasjon som ligner mars 2020.

Da ble landet stengt ned i det øyeblikket myndighetene oppfattet at de mistet kontrollen på smitteveiene og de ble klar over at vi hadde såkalt villsmitte.

De finnes ikke noe annet tiltak mot dette, enn å få folk til å holde avstand.

Heldigvis dreier det seg ikke om hele landet denne gangen. Men fremover kan nye klynger av viruset kan dukke opp hvor som helst etter hvert som prøvesvarene kommer inn.

Det er bare å forberede seg på at trening, bursdager og treff kan bli avlyst på kort varsel.

FHI sier i sitt råd til regjeringen at målet er å eliminere viruset. Om vi skal lykkes med det, må reglene ved grensen, som beskrives som de nest strengeste i Europa, bli enda strengere. Bare en liten prosentandel sitter i hotellkarantene, svært mange har unntak.

I tillegg bør vi se til Danmark, som har utviklet en egen test og klarer å screene alle som tar coronatest over hele landet for mutanten.

FHI varslet lørdag at de vurderte en endret testmetode. Det er på tide, siden proppen tydeligvis er i FHI.

Vi famler i blinde når vi ikke kan teste kjapt for mutanten. At det tok tre uker å oppdage viruset i Nordre Follo, gjorde at viruset fikk spre seg.

Dermed trenger vi svært strenge tiltak. Fremover vil vi etter alt å dømme se synkende smittetall.

Samtidig får myndighetene et problem med kommunikasjonen. For selv om smitten går ned, kan vi få underliggende vekst i den nye varianten.

Det er en alvorlig situasjon. Det er ikke sikkert dette lar seg eliminere. Men vi bør gjøre det vi kan for å begrense viruset så godt vi kan frem til vi får vaksinert flest mulig.