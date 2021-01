Leder

Mutant-importen må stoppes

FÅR INN FLY FRA ENGLAND: 130 000 har kommet over grensen siden nyttår, blant annet via Gardermoen. Bare tre prosent har gått i hotellkarantene. Foto: Hans O. Torgersen

Mens halvannen million er i lock down i hovedstadsområdet, kommer tusenvis av utlendinger over grensen.

Mange fikk seg nok en overraskelse da de så nyheten i VG der Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ber regjeringen om et flyforbud. Bare denne uken lander fire direktefly fra London på Gardermoen.

Det virker litt mer meningsløst å sitte innesperret i Oslo-regionen samtidig som vi flyr inn folk fra coronamutantens kjerneområde.

Årsaken til at vi har stengt ned 25 kommuner, er ikke mye smitte. Den er på vei ned. Nei, dette er forebyggende for å hindre at mutanten spres.

I Nordre Follo kunne kommuneoverlegen tirsdag fortelle at de ikke vet hvordan de fikk inn mutantviruset, men at de tror at det er introdusert av flere mennesker inn i kommunen.

En eller to mutantsmittede fra England kan stenge halvannen million innbyggere inne. De økonomiske og helsemessige tapene er enorme. Barn får ikke engang gått på skolen.

Derfor har Raymond Johansen et godt poeng, når han i VG ber regjeringen stoppe importen.

Vi forutsetter at fagetatene ser på dette nå, og at regjeringen gjør hva den kan for å stanse innreiser fra områder med mye høyere forekomst av mutantsmitte.

Til vår store overraskelse avlyste regjeringen først tirsdag vinterøvelsen i nord med flere tusen utenlandske soldater som har gitt opphav til coronautbrudd i Bardu.

Samtidig er ikke det like enkelt å innføre flyforbud som det kan høres ut som.

I en kortvarig periode går det an å stenge grensene og stoppe flyginger, slik vi gjorde i mars og i julen. Men også da trengte vi unntak. I vår fikk blant annet landbruket tidlig lov å hente arbeidere fra Asia for å få våronna til gå rundt.

For det byr på problemer å stenge flytransporten til mange land over lang tid. Det handler både om varer og samfunnskritisk personell. Mange helseinstitusjoner for eksempel, går ikke rundt uten utenlandske arbeidstagere.

Og skal vi ha flyforbud nå, holder det ikke med England. Norge advarer også mot virusmutasjoner i Nederland, Brasil, Danmark, Østerrike, Portugal og flere andre land. I tillegg har mange mutasjonen, uten at vi vet om det.

Derfor trenger vi et mer varig, vanntett opplegg som gjør det trygt å ta inn nødvendig personell fra utlandet, med test på grensen og karantener som ikke lekker.

Midt i denne krisen ser vi at Arbeidstilsynet har åpnet tilsynssak mot FHI og Helsedirektoratet på grunn av overtidsbruk.

Den viktigste oppgaven for tilsynet nå, må være å passe på at arbeidsgivere som importerer arbeidskraft, stiller med skikkelige karanteneordninger. Det vi bør holde på med nå, er å slå ned et utbrudd, ikke nidkjærhet.