Regjeringen har kjørt seg fast i ringen

Av Astrid Meland

BLANT DE BESTE I EUROPA PÅ CORONA: Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie kan skryte av lave dødstall, lave smittetall og få innleggelser. Om det nye ringsystemet deres vil hjelpe, virker mer usikkert. Foto: Hallgeir Vågenes

Dette er et nødrop fra innenfor ringen. Er det noen kodeknekkere i landet?

Det begynner å merkes for alle og enhver, nå. Situasjonen er slik i fedrelandet at flere mutanter av coronaviruset er på frifot.

I et forsøk på å stoppe spredningen, har regjeringen innført stramme tiltak over store deler av Østlandet.

Formodentlig for å gjøre livet enklere for alle oss som bor her, kom de på to nye begrep: Ring 1 og Ring 2. Polet ble stengt og det var tommel ned til hyttetur i en-ern.

I to-ern derimot, holdt ikke bare bandasjisten åpent, men også restauranter.

Stor stas. Men etter en uke med kalde omslag, skulle regjeringen likevel lette på tiltakene nå i helgen.

Det var da spørsmålstegnene fikk høyere R enn mutert virus.

For kommunene føk inn og ut av ringene. Tiltak ble lettet på her og der av regjeringen. Og etterpå kunne kommunene stramme til igjen.

Da mutanthæren søndag nådde Østfold, ble det enda verre. For å si det med Churchill fremsto tiltakene som «a riddle, wrapped in a mystery, inside an enigma».

Winston snakket om russernes gåtefulle intensjoner i 1939. Her i VG derimot, prøvde vi å forsvare nullmomsen og oppklare hva som var reglene hvor.

Men samfunnsoppdraget lot seg ikke oppfylle. For det virket ikke engang som myndighetene selv visste svaret.

På listen over tiltak innført søndag kveld, var de samme strenge tiltakene som regjeringen lettet på lørdag, inne igjen.

Det ble imidlertid klart, altså «klart», at de ikke kun opererte med Ring 1 og 2, men at de også hadde innført to ulike kategorier i Ring 2, én som gjelder fra mandag og en annen fra onsdag.

Mandag morgen fortsatte VG på jobben. Til å finne ut hvilke kommuner som var i Ring 2, trengte vi Woodward og Bernstein.

ENDA STRENGERE REGLER ENN I RING 1: I Nordre Follo fortsatte de å holde blant annet polet stengt, etter at regjeringen åpnet det igjen i Ring 1. Foto: Tore Kristiansen

U-sving-knapp bør snart bli standardutstyr for regjeringens eskortetjeneste.

I sin anbefaling til regjeringen før helgen mente Folkehelseinstituttet for eksempel at Ås skulle ut av Ring 1. Av dokumentene i saken virker det som Ås fikk snakket seg inn ved hjelp av fylkeslegen.

Og søndag fikk naturligvis Ås påvist sitt eget mutantutbrudd.

Så har vi Halden, som regjeringen ikke ville gi plass i ringen, fordi det ikke var «forholdsmessig». Søndag ble det forholdsmessig, for å si det forsiktig.

Norges første mutantsuperspreder var et faktum. Dermed bar det en tur inn i ringen sammen med Sarpsborg og Moss, i alle frem til onsdag.

SUPERSMITTE MED MUTANT: Halden har fått strenge tiltak etter at smitte av mutanten er påvist i tilknytning til ishockey. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Det går fort nå.

I brevvekslingen frem og tilbake mellom regjeringen og FHI og Helsedirektoratet er det klart at den knappe tiden har vært en utfordring. Departementet peker på at FHI gir motstridende råd om undervisning og at Helsedirektoratets råd om trening for voksne ikke henger sammen.

Departementet etterlyste også Helsedirektoratets råd om hyttetur, hvorpå direktoratet slo fast at de var enig med FHI. Altså ville ingen av fagetatene fraråde slike turer.

Da Erna Solberg likevel frarådet hytteturer ut av kommunen i ringen, er muligens forklaringen at hun bare måtte ta en sjanse etter uklarheten som oppsto.

For så veldig enige er det jo heller ikke, hele tiden, de som styrer med corona. I helgen tvitret FHIs Preben Aavitsland kritikk mot Helsedirektoratet, som i sitt råd til regjeringen la ved en graf som viser at sykehusene kan bli sprengt på tre uker om mutanten spres. «Ganske misvisende» skrev overlegen.

Det er vanligvis bare FHI som driver og modellerer slikt. Og Helsedirektoratet hadde brukt worst case-scenario med smittsomhet på 70 prosent.

Han hadde altså et poeng.

Men det er slemt og urettferdig å antyde at regjeringen og fagfolkene deres har lekt selskapsleker i helgen. De jobber knallhardt. Og de løser corona nær best i Europa.

I motsetning til Oslos Raymond Johansen, for eksempel, som lett lar seg vippe av pinnen, virker det umulig med helseminister Bent Høie, som ganske sikkert har overvekt av slimaktig væske i kroppen.

Vi kunne også se hvor slitne de virket, da de måtte stunte nok en pressekonferanse kvart over ti på en søndag.

Når jeg likevel går og nynner på «Ta den ring og la den vandre», er det ikke bare fordi det er et hyggelig barndomsminne. Om noen om bord på «Norge» kan å oppnå telepatisk kontakt med Alan Turing setter jeg pris på bistand.

For ringen er skjult, den synes ei, og nettopp nå er ringen hos meg.

Eller er den det? Ring meg!