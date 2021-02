Kommentar

Den modige mannen

Av Ole Kristian Strøm

Foto: Roar Hagen

Da han returnerte til Russland for noen uker siden, viste Aleksej Navalnyj et mot som vi kanskje må tilbake til hans forbilde Nelson Mandela for å finne maken til.

Etter å ha blitt forsøkt giftdrept noen måneder tidligere, visste den russiske opposisjonslederen at han trolig ville bli pågrepet idet han satte sine bein på flyplassen i Moskva.

Samtidig kalkulerte han nok nøye og fant ut at han – som følge av forsøket på å ta livet av ham – plutselig er et kjent navn både i Vesten og hjemme i Russland, og at det ville være ekstremt flaut for Kreml om han igjen skulle bli forsøkt drept – om det var av etterretningen eller noen andre.

SELFIE MED KONA: Aleksej Navalnyj med kona Julia i Tyskland i midten av januar, før de dro tilbake til Russland hvor han ble arrestert. Foto: Alexej Navalnyj

Navalnyj skjønte at han ved å dra hjem til Russland, i stedet for å ha et behagelig liv i Vesten, presset Vladimir Putin til et vrient valg hva han skulle gjøre med Kreml-kritikeren.

Presidenten vil ikke engang ta navnet Navalnyj i sin munn. Han har omtalt ham som «pasienten i Berlin» ved ett tilfelle. Likevel forårsaker denne unevnelige personen mer hodepine for Putin enn noen annen innenrikspolitisk motstander siden årtusenskiftet.

For han er nesten en «gutten-som-ingen-kunne-målbinde»-type. Kreml har aldri tidligere slitt med en sånn person. Han lar seg ikke engang stoppe av nervegiften Novitsjok – som visstnok er så giftig at 0,00001 gram er en dødelig dose.

Og nå har Navalnyj, som tidligere nærmest var en parentes i russisk politikk, med ett blitt en maktfaktor og den åpenbare lederen blant dem som ikke støtter Putin.

Hadde Aleksej Navalnyj vært norsk, hadde han for mange år siden blitt slått helseløs av det politisk korrekte Twitter. Han deltok i flere år i nasjonalistmarsjer, han uttalte seg kritisk til innvandring, og han er på mange måter en populist, selv om han også er mannen som tør å gå imot strømmen.

Navalnyj har riktignok for lengst tatt avstand fra sine tidligere uttalelser som i norsk språkdrakt helt klart ville ha blitt rubrisert som rasistiske.

Men han uttaler seg samtidig fortsatt på en måte som i vår vestlige virkelighet ville bli kalt nasjonalistisk, men som russere flest heller vil si er patriotisk. Navalnyj har for eksempel aldri tatt avstand fra den russiske annekteringen av Krim, og det ville trolig også være dumt – om han noen gang har tenkt å bli russisk president.

Så der er Vladimir Putin og Aleksej Navalnyj på linje. Ellers har de ikke så mye felles. Russere flest lurer likevel på om denne Navalnyj er noe bedre enn Putin. Men mange unge blir tiltrukket av at han også er en liberal, vestvennlig og moderne politiker.

Det er vrient å si hvor stor støtte Navalnyj har. Og uansett er det ikke reelt, fordi de store, mektige og Kreml-tro TV-kanalene fremstiller Putin i et godt lys og Navalnyj i et dårlig lys. Navalnyjs arena er sosiale medier, og der treffer han først og fremst unge.

Men det vi vet er, at det har vært demonstrasjoner til støtte for Navalnyj i godt over 100 russiske byer to helger på rad. Vi vet også at svært mange av dem som har tatt til gatene, har vært unge, førstegangsdemonstranter. Og vi vet at tusener har blitt arrestert. Likevel protesterer de, vel vitende om at de kan komme til å bli lempet inn i en fengselsbuss når som helst.

Hvis vi skal «twitter-kritisere» Navalnyj, er det viktig å huske på at han vokste opp i et ganske annet samfunn enn for eksempel dagens Norge. Han har også korrigert en del av sine oppfatninger med årene, og det var et tydelig signal da en lang rekke vestlige ambassadører møtte opp under rettssaken mot ham denne uken. Det viser at dette er en kar som Vesten nå satser på – til regimets store ergrelse. UD-talskvinnen Maria Zakharova uttalte at det er «innblanding i indre russiske anliggende».

Det er jo ganske vilt det som har skjedd: I august 2020 overlever han mordforsøket, så avslører han at det var folk fra etterretningstjenesten FSB som sto bak, deretter drar han hjem til Russland og blir arrestert, og så – mens han sitter fengslet – slipper han avsløringen om at Putin skal ha et slott ved Svartehavet med aquadisko, kasino, kirke, hockeybane og vi vet ikke hva. Riktignok har Putins gamle judovenn fra oppveksten i St. Petersburg, Arkadij Rotenberg, sagt at det er han som eier eiendommen, men at Putin i det hele tatt nedlater seg til å kommentere avsløringen, er en sensasjon i russisk målestokk.

Han har også sans for dramaturgi: Avsløringen om Putins palass kunne like gjerne ha blitt sluppet mens Navalnyj var i Tyskland, men han visste at oppmerksomheten ville bli mye større om det skjedde etter at han ble pågrepet og satt i det legendariske Matrosskaja Tisjina-fengselet.

Aleksej Navalnyj oppfører seg faktisk som en norsk politiker. Han kjører Moskvas fantastiske metro, han går på gaten og han koser seg med kona og barna sine. Han minner litt om Boris Jeltsin, om vi setter bort vodkaglasset. I begge tilfeller snakker vi om naturlige folketalere, og karer som er erkerussiske, men samtidig visjonære og åpne for impulser utenfra.

Om Aleksej Navalnyj noen gang blir russisk president? Per i dag ser det ganske utenkelig ut, men denne mannen er tilsynelatende i stand til å gå på vannet.

Og han har en gang sagt at verdens beste politiker var Jesus Kristus.