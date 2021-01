11 MÅNEDER PÅ HJEMMEKONTOR: – Jeg er aleneboende, men føler meg ikke ensom eller at det er synd på meg. Jeg er bare jævlig lei, oppgitt og maktesløs, skriver Jon Reidar Øyan. Foto: Privat

Nå røyner det på, altså!

Jeg vil slå et slag for at det er lov å ha det kjipt og klage, selv om du ikke skulle tilhører en av gruppene som har det opplest og vedtatt enda kjipere enn deg. For dette er tøft for de aller fleste av oss nå.

JON REIDAR ØYAN, Ap-politiker i Oslo

Det er nok flere av oss som føler at det er ganske mørkt nå. Altså, det lysner ute, men det blir mørkere inni hodet. At det er lite som er givende, moro eller særlig inspirerende lenger. Jeg har alltid tenkt at jeg har psykisk jernhelse. Men nå er jeg usikker. Jeg har opplevd en del opp og nedturer gjennom årene. Den hardeste prøvelsen før coronaen var nettene jeg gråt meg i søvn på hybelen mens jeg gikk på videregående og var en skamfull skaphomo som ikke ante hvordan livet skulle bli.

Det var en ekstremt tøff tid, men jeg kom meg igjennom det.

Nå, 22 år etterpå, kom det en ny stor prøvelse. Jeg er godt over snittet utadvendt og glad i folk. Men bor alene. Etter snart 11 måneder på hjemmekontor så merker jeg at jeg finkjemmer avisene for å finne noen positive nyheter. Men det å følge nyhetsbildet er blitt som en emosjonell berg og dalbane. «De første vaksinene kan settes i romjula». «Enda en ny vaksine godkjennes denne uka». «Nå starter massevaksinering». Jeg føler meg med ett oppstemt, blid og positiv. Yes! Begynner å surfe litt etter sydenferie og håper jeg kan få feira 40-årsdagen min til sommeren.

Så kommer nedturene og knyttneven i magen: «Vaksineringen går tregt», «Får færre vaksinedoser enn først antatt», «Vi må nok leve med tiltakene ut 2021».

I tillegg føles det som vi er med på et kappløp om hvem det mest synd på. Hvem som har det tøffest. Hvem tiltakene er mest inngripende for. Hvem bærer den tyngste tiltaksbyrden? Jeg føler at jeg egentlig ikke har rett til å klage. Jeg har egen leilighet, jeg har jobb, jeg har ikke barn som jeg må hjelpe med hjemmeskole samtidig som jeg skal gjøre jobben min. Jeg har venner og familie jeg kan ta en telefon til. Jeg har folk jeg kan ta meg en gåtur sammen med.

Forstå meg rett, jeg er aleneboende, men føler meg ikke ensom eller at det er synd på meg. Jeg er bare jævlig lei. Oppgitt. Maktesløs. Sinnsstemningen endrer seg raskt. Jeg kommer med kommentarer til det jeg ser og hører på TV-en. Ikke bare inni meg, men høyt. Men det er først hvis du hører stemmer som svarer deg, at du trenger å oppsøke hjelp sies det.

Så jeg har ikke bikka fullstendig enda. Det er da noe.

Jeg vil slå et slag for at det er lov å ha det kjipt og klage, selv om du ikke skulle tilhører en av gruppene som har det opplest og vedtatt enda kjipere enn deg. Dette er tøft for de aller fleste av oss nå. Vi bidrar i dugnaden så godt vi kan. Så er det selvsagt noen som gjør noen valg en selv ikke ville ha gjort, eller som det nå er fristende å gjøre.

Men det blir ganske utmattende å se coronapolitiet, moralpolitiet og andre selvutnevnte håndhevere av hva som er rett og galt. Fordømmelsen over at andre ikke håndterer livet sitt akkurat som deg. At du blir påført coronaskam.

Jeg merker selv at jeg ikke har den samme tålmodigheten jeg hadde for 11 måneder siden. Lunta er kortere. Ting jeg lot passere da, føler jeg for å si ifra om nå. Det skal bare et lite skjevt ord, før jeg blir trigga. Før jeg får lyst å ta til motmæle, ta til tastaturet og i så måte bli en dårlig versjon av meg selv. Det er nesten så jeg forstår hvordan noen kan bli nett-troll. Men bare nesten. Jeg kan til og med bli sinna på sånne oppslag: «Alt blir bra igjen!». Jaha, hva vet du om det? Vet du noe jeg ikke vet?

Det er krevende å rydde i topplokket nå, tvinge seg til å tenke positive tanker. Ikke falle ned i negative og destruktive tanker. Jeg klarte det for 22 år siden, så jeg skal jaggu klare det nå også.

Det er egentlig ikke så mye substansielt jeg prøver å si, jeg vil bare anerkjenne at det er lov til å føle at livet er skikkelig dritt og kjedelig nå. Litt for å trøste meg selv, men også litt for at det er lov å klage litt nå, selv om du ikke er permittert, ledig eller er fanga hjemme med en storfamilie på litt for liten plass.

Selv kommer jeg meg gjennom dette med å runde Netflix, HBO, Viaplay, NRK og TV 2 Sumo, samt drømmen om utepils med gode venner. Og ikke minst, den første Granka-turen etter at dette er over!

Vi ses på andre sida!

PS: Sliter du såpass mye at du trenger hjelp, ikke nøl med å ta kontakt med noen som kan hjelpe deg!

