Det kan lysne for Jonas

Av Hanne Skartveit

Alt Jonas Gahr Støre har tatt i, har blitt til gråstein. Men nå kan det snu.

Noe har skjedd med Ap-leder Jonas Gahr Støre. Han fremstår mindre suveren, mer sårbar. Mindre av en “vinnerskalle”, som han tidligere har kalt seg selv, og mer som en fyr som vet hva nederlag er.

Det kan være godt nytt, både for Ap, og for Støre selv. Helt siden han ble valgt som Ap-leder i 2014, har hans hovedproblem vært at han ikke får kontakt med velgerne. Mange trauste Ap-velgere har sett ham som litt fremmed. Ikke som en av dem. En rik mann fra vestkanten i hovedstaden, som har lyktes med det meste i livet, og ikke vet hva det vil si å slite.

Livets harde skole

De siste årene har han lyktes med svært lite. Intern uro, #metoo, meningsmålinger som bare peker nedover, unge flinke folk som slutter, mye ris, lite ros. Mannen med eliteutdanning fra Frankrike og prestisjetunge titler i bagasjen, har fått seg noen runder på livets harde skole.

Den siste tiden har Ap-folket rykket ut i sosiale medier, med støtte og sympatierklæringer til lederen sin. Det kan være hyggelig for Støre selv. Men ingen stemmer på en politisk leder ut fra sympati, eller fordi de synes synd på ham.

Ser velgerne ham som en stakkar, har han tapt. Men klarer han å vise seg frem som en leder som jobber stødig i motgang, og lærer av det, så kan han ha en sjanse. Tross den politiske virkeligheten som møter ham akkurat nå.

Stakkar - eller god i motgang? Ap-leder Jonas Gahr Støre har fått sympati og støtte i sosiale medier Foto: Helge Mikalsen

For situasjonen for partiet er brutal. For øyeblikket er det lite som tyder på at det kommer til å gå bra i stortingsvalget til høsten. Tvert om. Partiet ligger an til å gjøre det katastrofalt dårlig selv i de tradisjonelt mest solide Ap-bastionene, som Hedmark og Oppland, og i Nord-Norge.

Suksess ingen fordel

Ap har aldri fungert godt i opposisjon. Partiet er et styringsparti, som trives best i regjering. For Støre har det kanskje vært ekstra vanskelig. Det var regjeringspartiet han ble med i, hans første jobb som Ap-politiker var på statsministerens kontor. Etter å ha vært byråkrat hos flere statsministre, ble han statssekretær og stabssjef hos Jens Stoltenberg i hans første regjering. Stoltenberg tapte valget i 2001. Da han igjen ble statsminister, i 2005, hentet han inn Støre som utenriksminister.

Derfor har Støre på mange måter måttet gå “parti-skolen” først etter at han ble Ap-leder. Det er høyst uvanlig. Ikke bare begynte han på toppen i partiet - han kom også inn i rollen som partileder med rekordhøye tall på meningsmålingene. Suksess fra første øyeblikk, både for ham og for partiet.

Det viste seg fort at det ikke var en fordel. Mange i Ap opplevde at Støre kom litt lett til jobben. Som håndplukket av Jens Stoltenberg, fikk Støre nærmest partiet i gave. Men nå, snart sju år senere, kan Støre se tilbake på årevis med slit og motgang. Ikke mye gave-preg over dette, nei.

Trives i rollen

Denne erkjennelsen kan være det som bringer både Støre og partiet videre. Hardt arbeid i motgang kan ha gjort ham mindre fremmed, brakt ham nærmere folk flest. Folk ser at han sliter - og at han holder ut. Det kan mange kjenne seg igjen i.

Tidligere statsminister og Ap-leder Jens Stoltenberg fikk Støre inn i toppvervet i partiet Foto: Michael Kappeler / dpa-pool

Mens folk rundt Støre blir rasende over det de opplever som smålige medieoppslag eller urimelig kritikk, synes Støre selv å tåle det meste. Han ser ut til å trives i rollen, tross dårlige meningsmålinger, og tross partiets lave selvtillit. Innad i Ap forteller de om en tryggere og tydeligere partileder, en som lytter mer, samtidig som han stoler på sine egne vurderinger.

Støre ser ut til å forstå at han må være seg selv, ikke forsøke å fremstå som noe annet enn den han er. Det er lenge siden han møtte opp i NRKs debattstudio med Haakon Lie-rutete flanell-skjorte.

Senterpartiet viktigste

Rett før helgen kom det et lyspunkt for Ap, det første på svært lang tid. Det kan være et blaff. Men det kan også være varsel om et stemningsskifte. I avisen Vårt Land viste en meningsmåling en fremgang for Ap på 2,8 prosentpoeng, opp til 24,2. Valgforsker Bernt Aardal er klar: Dette er Aps suverent beste måling i januar.

Mye burde ligge til rette for sosialdemokratisk politikk, med økende økonomiske forskjeller, utrygge arbeidsplasser, og uro for fremtiden. I stedet er det Senterpartiet som har tatt plassen som det (tidvis) største og viktigste opposisjonspartiet.

Det er åtte måneder til stortingsvalget. I politikken er det lang tid. Statsminister Erna Solbergs juniorpartnere, KrF og Venstre, gjør det svært dårlig. Derfor tyder det meste foreløpig på at det blir regjeringsskifte til høsten.

Handler om mer enn Støre

Da kan Jonas Gahr Støre bli statsminister. Han har det som kreves for rollen. Støre er kunnskapsrik, erfaren, velformulert og smart. Han behersker internasjonal politikk til fingerspissene. Og han kjenner Norge godt.

Aps dype krise handler om mer enn Jonas Gahr Støre. Mye mer. Men likevel - det hjelper dersom velgerne etter hvert opplever at de kjenner Støre, og at Støre kjenner dem. Da kan det lysne, både for Støre selv, og for partiet han leder.