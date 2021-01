TYDELIG PLAN: – Nå er noen av de strengeste tiltakene hittil i pandemien innført i Oslo-regionen. Så strenge tiltak har store negative konsekvenser, og vi trenger raskt en plan for hvordan vi skal kunne åpne opp igjen, skriver Raymond Johansen og Robert Steen. Foto: Terje Bringedal, Janne Møller-Hansen

Vi har ingen tid å miste

Folk i Oslo-regionen må igjen leve med nedstenging og svært strenge smitteverntiltak. Regjeringen må gjøre det de kan for å stake ut veien til gjenåpning. Tre grep blir avgjørende: økt analysekapasitet, stopp i importsmitte og endret vaksinasjonsstrategi.

RAYMOND JOHANSEN, byrådsleder i Oslo (Ap)

ROBERT STEEN, helsebyråd i Oslo (Ap)

At denne pandemien er uforutsigbar har vi visst lenge. Hvor uforutsigbar den er har vi virkelig fått bevist de siste dagene. Fredagen begynte med at regjeringen åpnet for verdenscup i Norge. Men beslutningen havnet fullstendig i skyggen av nyheten om utbrudd av den britiske mutasjonen av viruset i vår nabokommune Nordre Follo.

Til forskjell fra tilfellene som er oppdaget i tidligere, har man i Nordre Follo ikke funnet smitteveien for utbruddet. Dermed har vi for første gang det som kalles villsmitte av det muterte viruset her i Norge. I Irland har spredning av det muterte viruset ført til at landet på få uker gikk fra å ha god kontroll, til det den irske statsministeren har kalt en «smittetsunami». Hvis det samme skjer i Norge kan kapasiteten i helsevesenet bli sprengt.

Derfor er det bra at regjeringen, nasjonale helsemyndigheter og kommunene rundt Nordre Follo raskt har tatt grep. Vi har ingen tid å miste.

Nå er noen av de strengeste tiltakene hittil i pandemien innført i Oslo-regionen. Så strenge tiltak har store negative konsekvenser, og vi trenger raskt en plan for hvordan vi skal kunne åpne opp igjen.

Regjeringen sitter med nøkkelen. Tre grep blir nå helt avgjørende for vår region:

1. Vi må vite hvor det muterte viruset er – da må analysekapasiteten økes kraftig

Kommunene tester hver dag tusenvis av innbyggere for koronaviruset. Det er viktig, men framover kan ikke strategien utelukkende være å teste flest mulig. Flest mulig positive tester må analyseres, slik at vi avdekker utbredelsen av det muterte viruset. Hvis det muterte viruset har spredd seg i stort omfang, må vi ha strenge tiltak over lenger tid. Er ikke det tilfelle, og vi finner smitteveien for de fleste tilfellene, så kan vi åpne opp raskere.

Det tok 13 dager å analysere mistenkt mutert virus fra Nordre Follo-utbruddet, opplyste FHI fredag. Oslo kommune har ventet enda lenger på å få svar på prøvene vi har sendt inn. Det er ikke godt nok. Derfor må analysekapasiteten i Folkehelseinstituttet opp. All mulig analysekapasitet må tas i bruk, og vi mener regjeringen må åpne opp for at også private leverandører og universitetssykehusene kan bidra i arbeidet. Danmark har satt alle ressurser på saken. Det må Norge også gjøre. Raske prøvesvar er avgjørende for å stoppe utbrudd av den britiske mutasjonen, men også for å kunne åpne opp igjen.

2. Vi må stoppe ny import av smitte

Byrådet i Oslo har gjennom hele pandemien etterlyst strengere tiltak mot importsmitte, men det skulle gå nesten et helt år før vi til slutt fikk gjennomslag hos regjeringen.

Nå er det innført bedre kontroll med grensene, obligatorisk testing ved ankomst og strengere karanteneregler. Regjeringen mener vi er blant landene med det strengeste regelverket i Europa. Men både reglene og praktisering av dem må nå være så strenge at vi faktisk får stoppet import av ny smitte. Vi er fortsatt bekymret for at koronasmitte kommer for lett inn i landet, spesielt nå som vi har å gjøre med en mutert virusvariant som smitter enda lettere.

Bare denne helgen lander fra fly fra blant annet Nederland, Storbritannia, Ukraina, Serbia, Polen, Latvia og Tyskland på Oslo lufthavn. Vi har stor forståelse for at Oslo-folk kan oppleve det som et stort paradoks at det er så lett å komme inn i landet, samtidig som byen er stengt ned på grunn av noen få tilfeller av mutert virus uten kjent smittevei i en nabokommune.

Vi har etterspurt dette i lang tid, men ennå har ikke regjeringen vurdert hvilke flyruter som faktisk er nødvendige i denne alvorlige situasjonen. Så lenge vi vet at et ekstremt smittefarlig virus er i omløp rundt i Europa, bør regjeringen vurdere om det er forsvarlig med så mange ankomster som kan dra med seg smitte. Når folk må leve med så inngripende tiltak, må internasjonal mobilitet faktisk prioriteres ned. Hvis noen få personer med smitte ikke følger reglene godt nok, kan konsekvensene bli svært alvorlige.

3. Vaksinasjonsstrategien må treffe der smitten er størst

Oslo kommune har nå svært god vaksinasjonskapasitet. Vi kan sette så mye 110.000 vaksinedoser i uken. Men vi er avhengig av å få nok vaksiner. Så langt har det gått for tregt. Våre bydeler har personell og lokaler klar, men ikke nok vaksiner.

Vi mener regjeringen må endre vaksinasjonsfordeling, slik at innbyggere som er mer utsatt for smitte også får tilgang til flere vaksiner raskere. Her må store og små kommuner med mye smitte over tid prioriteres, uavhengig av hvor i landet de ligger. Oslo har vært sosial nedstengt i snart tre måneder. Vi betaler en ekstra høy pris, med økt smittefare, høyere arbeidsledighet og dårlige tider for næringslivet vårt. Jo flere vaksiner vi får, desto raskere kan vi åpne opp igjen. I helgen har Oslo og de andre kommunene i rundt Nordre Follo vært med på å ta et nasjonalt ansvar for å stoppe spredning av det muterte viruset. Vår befolkning bærer nå en svært tung byrde.

Derfor trenger vi raskt en plan slik at vi igjen kan åpne opp. Oslos innbyggere og næringsliv har stilt opp. Det gjør også kommunene rundt oss. Nå må regjeringen raskt øke analysekapasiteten, sørge for bedre praktisering av tiltakene mot importsmitte og endre vaksinasjonsstrategi.