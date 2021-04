OMSTRIDT I SAMTIDEN: – Men motstanden mot stortingsbygningen kom ikke fra vanlige folk, slik VG antyder, men fra datidens konservative elite, skriver kronikkforfatteren. Foto: Jørgen Braastad

Debatt

Hva Stortinget kan lære oss om arkitekturopprøret

Og hvorfor VGs lederskribent ikke skjønner sin egen historielekse.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KJETIL ROLNESS, sosiolog og skribent

Foto: Møller, Line

Ensidig. Endimensjonalt. Misvisende. Utvendig. Populistisk. Det er VGs mening om Arkitekturopprøret på lederplass (26.4). «Folkets avis» stiller seg på linje med arkitekteliten mot folkets uforstand, og gjentar dens intetsigende mantra: «Arkitektur er mer enn fasade.»

VG er enige i at norske tettsteder og leilighetsbygg blir stadig likere og gråere. Avisen vil gjerne ha et opprør. Mot utbyggere og planmyndigheter. Men ikke mot den tredje aktøren i trianglet: «De fleste arkitekter er habile håndverkere. De færreste er kunstnere. Men omtrent alle er veldig kreative. Den kreativiteten burde de få utfordre mer.»

Det er fint at VG har tro på arkitekters kreativitet, og det finnes fantasirik samtidsarkitektur med bred appell. Men er avisen helt ukjent med arkitektstandens uskrevne regler og indre disiplin? Funksjonalismen, og dens tilhørende moralisme, har hatt hegemoni i snart hundre år, og plassert enhver flørt med klassisisme og ornamentikk et sted mellom tabu og harry.

VG erkjenner at «siciliansk barokk er hakket mer livsbejaende enn norsk funkis», men reduserer likevel estetikk til noe vi vanskelig kan diskutere: «Så er det dette med smaken og baken; den endrer seg med årene. Arkitekturhistorikere kan føre lister med byggverk vi i dag omfavner, men som vakte motstand i sin samtid. La oss begynne med Stortinget.»

Og det var det VG hadde å si om Stortinget. Men eksemplet er interessant, fordi det forteller en helt annen historie enn avisen gir inntrykk av. Og kan gjøre oss klokere på både arkitektur, smak og opprør.

les også VG MENER: Ensidig opprør

Utkastet til den unge, ukjente, svenske arkitekten Emil Victor Langlet vakte oppsikt på midten av 1800-tallet. Dette Stortinget lignet ikke på noen annen parlamentsbygning. Salens halvsirkelform var trukket ut i fasaden, med to rektangulære fløyer på hver side, for – som arkitekten skrev - «ligsom udstrakte Arme at indbyde Folkets Representanter eller ved dem det hele Folk».

Forlaget ble ansett som nøkternt og dempet i forhold til det konkurrerende forslaget, et tungsindig, kirkelignende bygg i gotisk stil. Men da det senere møtte en annen utfordrer i nyklassistisk stil, ble sistnevnte avfeid som en «tørr kaserne», mens Langlets forslag ble kalt overdådig og «umodne barokk» av kritikerne. Det plaget ikke publikum, som tok vel imot prosjektet under en utstilling i 1860.

Motstanden kom ikke fra vanlige folk, slik VG antyder, men fra datidens konservative elite. Arkitekturhistoriker Mari Hvattum skriver:

«Da som nå eksisterte det en liten gruppe «Smagsmænd» som så seg selv som den meningsberettigede elite. Og da som nå ble denne eliten uopphørlig kritisert og mistrodd av selvbestaltede representanter for «folket». Bjørnson var en av de sistnevnte (…) [Han] kritiserte elitens smaksdommere og presenterte Langlet som «folkets mann», en underdog, holdt nede av eliten.»

Det var nærmest et populistisk arkitekturopprør som banet vei for dagens Stortingsbygning! Og grunnen til at bygningen raskt ble populær – og har beholdt sin status gjennom sosiale, kulturelle og politiske omveltninger, er nettopp de tidløse kvalitetene som dagens opprørere etterlyser: Menneskelig skala, menneskelige materialer, ornamentikk, symmetri, forståelighet, gjenkjennelighet – og skjønnhet.

les også Tar oppgjør med byggestilen i Norge: – Ser helt grusomt ut

For det var skjønnheten Johan Sverdrup trakk fram i talen som avgjorde byggesaken. Her er den profilerte Venstre-mannen – som senere skulle bli redaktør i Verdens Gang(!) og statsminister:

«Er Bygningen virkelig smuk, saa er det jo en Fordel ved den, at den ikke har noget Forbillede i andre Lande, og det er en stor Fortjeneste for Arkitekten og en stor Behagelighed for os, at den ikke er simpel Kopi af en eller annen storartet Bygning i andre Lande, men at vi have noget eiendommelig for os alene.»

Virkelig smukk, altså. Men at bygget manglet forbilder i andre land og epoker, stemmer ikke. Formen med halvsirkel og sidefløyer kan gjenfinnes i Berninis utkast til østfasade i Louvre, eller slottet Vaux-le-Vicomte i Maincy, begge fra barokken. Langlet var ellers opptatt av norditaliensk kirkearkitektur, og hentet inspirasjon til taket fra et fransk sirkustelt.

Dermed viser Stortinget hvordan arkitektur kan forankres i fortiden uten å bli en «simpel kopi». Man kan kombinere, tilpasse, fortolke og leke. Det kalles kreativitet. Men om arkitekter for enhver pris må unngå «nostalgi» eller et «ferniss av fasadeornamenter», så blir arkitekturen også fattigere.

les også Arkitekt: – Det handler om mer enn «stygt og pent»

Stortinget videre historie er også relevant for dagens debatt. I 1959 kom tilbygget mot Akersgata. Einar Gerhardsen og den unge Kåre Willoch mente den moderne kontorblokken ødela helhetspreget og gav Norge «verdens styggeste parlamentsbygning». Men riksantikvaren og fagekspertisen applauderte. I dag er det et bygg som ingen hater og ingen elsker.

Og i fjor - etter tidenes budsjettsmell - var Schiøll-gården klar til gjenbruk for nasjonens folkevalgte, med fasaden og Halvorsens Conditori intakt. Hva kan vil lære av den? Ifølge VG er arkitekturopprøret «lett å skyte ned av fagfolk som bare kan vifte med en såkalt tek-forskrift, der forventninger og krav til moderne bygg holder en annen standard enn klassisismens idealer».

Men praktbygget på Wessels plass er et slående motbevis: Alle tidens krav til arealeffektivitet, tekniske løsninger og klimahensyn kan innfris – bak en praktfull, gammeldags fasade. Da skal det også mulig å bygge nytt i tradisjonell stil. Uten samme milliardsprekk. Om man vil.

Vil kommende generasjoner vemmes av Schiøll-gårdens nyrenessanse, og heller foretrekke Stortingets funkis-tilbygg? Jeg ville ikke satt penger på det.

Jeg vil heller omskrive poenget fra VGs leder: Vi kan lage lister over modernistiske byggverk som ennå ikke er omfavnet av folket, selv om de har hatt femti eller hundre år på seg til å sjarmere oss. La oss begynne med rådhuset i Bergen.