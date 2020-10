SVENSK JUL? – Kusinene lengter etter hverandre så mye nå at de har begynt å gråte bare vi snakker om situasjonen og mine foreldre som nærmere seg 80 år ser ikke sine norske barnebarn lenger, skriver svenske Hanna Petersson. Bildet er fra julemarkedet på Skansen i Stockholm. Foto: Fredrik Sandberg / TT / TT NYHETSBYRÅN

Debatt

La oss få komme hjem til jul!

Jeg ber på mine knær på vegne av meg selv og alle andre svensker i Norge og våre familier i Sverige – la oss få komme hjem til jul!

For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

HANNA PETERSSON, TV-produsent

I januar 2008 satte jeg mine føtter på norsk jord før første gang. Jeg skulle jobbe i Oslo i noen måneder for så å flytte hjem til Stockholm igjen. Med en stor familie i Sverige var det like fjernt å flytte til Norge som å flytte til Mars.

Men etter kort tid sto han der. Kjærligheten var et faktum og alle planer om å flytte hjem forsvant. Jeg har dog aldri følt at jeg har flyttet utenlands. Det var egentlig mest som å flytte til en annen større svensk by. Ja, litt annerledes måte å snakke på, noen andre tradisjoner, tran og matpakke, ellers er nordmenn og svensker i grunnen helt like. Jeg har alltid følt meg veldig hjemme her – at vi er det samme. Til nå.

Vi har fått to barn, så mine tre søstrers seks barn fikk to norske kusiner, og mine foreldre fikk to norske barnebarn. Og ettersom vi alle har et nært forhold, så har det vært viktig at barna vokser opp med tette band til sine kusiner og besteforeldre. Vi har derfor besøkt hverandre så ofte vi kan. Våre barn snakker svensk og kusinene kan både si «godteri» og «ikke lov».

Når coronaen slo til var det en selvfølge ikke å reise – noe sted. Vi følger alle råd og tiltak som myndighetene kommer med, ettersom dette er en dugnad som alle må være med på. Når vår svenske familie coronavennlig har møttes på bursdagsfeiringer og selskaper så har vi vært med på Skype. Og vi har fått mange lange filmer gjennom året på pianooppvisninger, middager og fotballkamper.

Hanna Petersson. Foto: PRIVAT

les også Kjære lillebror!

les også Det er ingen coronalandskamp

Kusinene lengter etter hverandre så mye nå at de har begynt å gråte bare vi snakker om situasjonen og mine foreldre som nærmere seg 80 år ser ikke sine norske barnebarn lenger.

Vi er nesten 36 000 svensker med lignende skjebne i Norge. Jeg tror at hadde vi visst at vi en dag skulle være fast i Norge, så hadde mange valgt ikke å flytte. Jeg hadde ikke gjort det. Aldri i livet.

Ja, vi får lov å reise til Norge. Vi må bare være i karantene i ti dager når vi kommer tilbake. Vi arbeider full tid og har barn som går i skolen, så for oss blir det da en umulighet å reise.

Jeg ber på mine knær på vegne av meg selv og alle andre svensker i Norge og våre familier i Sverige – la oss få komme hjem til jul! Vi holder oss selvfølgelig til alle restriksjoner også i Sverige og vi reiser ikke om noen er syk.

Og hvis dere ikke stoler på at vi kan ta ansvar for å ikke bli smittet i Sverige, så lag regler og system for å få kontroll over dette; la oss vise til dokument som styrker nære familie i Sverige, la oss navngi alle personer vi skal møte i Sverige og de plasser vi skal besøke.

Få oss å ta en coronatest før vi passerer grensen tilbake. La dette blir et unntak bare for i jul, da kan vi stå ut med å være atskilt en tid til. Ja, hva som helst – så lenge vi får komme hjem til jul.

Publisert: 26.10.20 kl. 11:22

Les også

Mer om Coronaviruset Sverige Familie Barnebarn Barn