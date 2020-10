KRITISK: – På Instagram og YouTube promoteres tilsynelatende uskyldig helseinnhold til den store gullmedaljen, men når begynte antall følgere å gjøre oss til helseeksperter? Spør Ida Cathrine Holme Nielsen i denne kronikken. Foto: Privat

«What I eat in a day»: Skremmende diett-trend på Instagram

Er det ikke på tide at vi begynner å ta samme stilling til influenser-innhold som vi gjør med andre produkter som fremsetter falske påstander? Ta på deg de skeptiske brillene, faktasjekk influensere og tenk på om noens dagsdiett virkelig kan løse flere problemer enn den skaper.

IDA CATHRINE HOLME NIELSEN, Film- og medieviter og vintageentusiast med over 90.000 følgere på Instagram (@idacath).

Undertegnede er det man kan kalle influenser. Jeg lever ikke av det, men hver dag påvirker jeg flere titallstusen mennesker over hele verden på Instagram, til å bli litt mer som meg. Dette forekommer meg som en absurd tanke i seg selv, men enda mer absurd er det å fraskrive seg det noe ufrivillige ansvar som følger med. Vi påvirker ikke lenger bare folks forbruksvaner, men også deres mentale og fysiske helse.

På Instagram og YouTube promoteres tilsynelatende uskyldig helseinnhold nemlig til den store gullmedaljen, men når begynte antall følgere å gjøre oss til helseeksperter? Og hvor uskyldig er det egentlig?

Jeg skulle ønske jeg kunne si at det mest stilte spørsmålet på profilen min var om det den faktisk handler om, nemlig vintagetøy, men det er det ikke. Det mest stilte spørsmålet handler om hva som er «min hemmelighet».

Hvordan holder jeg meg så slank, hvordan vedlikeholder jeg figuren min, hva er treningsrutinen min og ikke minst – hva spiser jeg i løpet av en dag? Jeg velger konsekvent å ikke svare på denne typen henvendelser.

«What I eat in a day»-formatet har tatt helt av på sosiale medier, og det er ikke bare skremmende at så mange faktisk velger å dele villig ut av matskapet, men at det er så enormt stor etterspørsel.

Det er problematisk på flere nivåer. For det første innebærer konseptet en underliggende ide om at influenseren gjør noe riktig for å se ut som den gjør, underforstått, du som forbruker gjør potensielt noe feil – som du nå får mulighet for å korrigere.

Dette kan på beleilig vis klippes ned til en dags matinntak, som beskueren så kan følge – for å bli akkurat som dem. Men hvordan påvirker det egentlig forbrukeren når mirakelkuren ikke virker? For hvem sier at ditt nøye kuraterte kosthold passer for alle?

Med mindre det faktisk er det innholdet ditt går ut på, så er du etter all sannsynlighet å dømme hverken ernæringsfysiolog eller lege, og burde derfor avstå fra å råde mennesker til hva de skal spise og gjøre. Det kan nemlig gjøre langt mer skade enn gavn. Ta ansvar!

Så hvorfor spiser vi forbrukere dette rått? Det er vel som alt annet på sosiale medier – takket være en forlokkende overflate. Stil kan kokes ned til det man tar på seg og fotograferes i under høyst konstruerte rammer, livsstil likeså og det samme gjelder for kosthold og trening.

Alt presenteres i spiselige porsjonsstørrelser. Forbedringskulturen lever i beste velgående, men det er og blir et glansbilde, med dekorert forside og blank bakside, og formatet tillater ikke mer enn en symbolsk, unyansert presentasjon. Vi er alle skyldige, og vi er alle ansvarlige for den kulturen vi skaper og systematisk opprettholder.

Jeg kan godt sette meg inn i at man blir smigret over at noen synes man gjør noe riktig, at man oppfyller samfunnets skjønnhetsidealer og at noen gjerne vil kopiere akkurat deg.

Det betyr ikke at man skylder følgerskaren å være en jukebox, eller et slags obskurt serviceorgan, som skal tilrettelegge for alles ønsker og behov. Her har man et grunnleggende ansvar og en mulighet for å sette ned foten, i stedet for å kaste mer bensin på bålet til en syk kroppskultur.

Ved å produsere det misvisende sunnhetsinnholdet, så bidrar du nemlig til å opprettholde en konstruert ide om at du sitter på en hemmelig mirakelkur. Det er dog neppe tilfellet. Du gjør bare det som fungerer for akkurat deg, det gjør det ikke allmenngyldig.

Publikum gir denne typen innhold altfor mye ufortjent, positiv oppmerksomhet. Det er like farlig som fake news – for det akkurat det det er. For å sette en god gammeldags advarsel på, jeg er ikke helseekspert, men det er en trygg antagelse å si at mennesker er forskjellige, forskjellige ting er sunt for ulike mennesker og sunnhet er ikke et pakkekonsept med en one size fits all merkelapp i ryggen.

Så hvorfor presenterer vi som har mulighet for å komme med et litt mer inkluderende budskap det sånn, i stedet for å ta ansvar?

Markedsføringsloven har vedtatt et forbud mot skjult reklame i influensermarkedsføring. Det er et skritt i riktig retning. Men hva med misvisende innhold generelt? For er ikke denne typen tilsynelatende uskyldig sunnhetsinnhold potensielt like farlig?

Noen mennesker konsumerer kostholdsinnholdet av ren nysgjerrighet, men det er langt fra tilfellet for alle. Hvis vi skal ta høyde for det store antallet av unge mennesker som sliter med både selvbilde og spiseforstyrrelser, så er det ikke vanskelig å forestille seg hvordan denne formen for påvirkning rent faktisk kan virke. For å fremstille noe så komplekst som sunnhet i bare et videoklipp og et par over-estetiserte Instagram-bilder, kan vel ikke være annet enn en eneste stor triggerfaktor.

Så kjære medinfluenser, kjære deg på andre siden av skjermen og kjære forbrukertilsynet. Er det ikke på tide at vi begynner å ta samme stilling til influenserinnhold som vi gjør med andre produkter som fremsetter falske påstander?

Det er en grov feilantakelse å tro at sosiale medier presenterer oss for en helhetlig virkelighet bare fordi det er virkelige mennesker som står bak innholdet.

Ta på deg de skeptiske brillene, faktasjekk influensere og tenk på om noens dagsdiett virkelig kan løse flere problemer enn den skaper. Influenserkulturen trenger mythbusters, og vi har alle sammen makten til å gjennomskue og tvinge influenserne til å ta ansvar.

