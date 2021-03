Kommentar

Her dør folk fordi sykehusene er fulle. Presidenten ba folk om å skjerpe seg.

Av Per Olav Ødegård

KIRKEGÅRDENE FYLLES: På en kirkegård i Manaus i Amazonas begraves ofrene for Covid-19. Foto: Bruno Kelly / REUTERS

Brasilianerne opplever et mareritt som ikke tar slutt. Helsevesenet kollapser. Viruset muterer. Dødstallet stiger.

Brasils president Jair Bolsonaro har oppfordret slitne landsmenn til å slutte å sutre og komme seg tilbake på jobb.

Men det er presidenten som ikke gjort jobben med å håndtere coronakrisen. Nå har Bolsonaro sluppet opp for mirakelkurer. Og det nytter ikke lenger å fornekte den virkelighet alle ser.

Alle landets sykehus er enten overfylt, eller kapasiteten er på bristepunktet. Alvorlig syke pasienter fraktes langt av sted på desperat leting etter en ledig seng.

Landets folkehelseinstitutt sier de aldri har stått overfor noe lignende. Det offentlige helsevesen er i ferd med å kollapse under byrden av alle de nye pasientene.

De siste dagene har pandemien daglig krevd nesten 3000 liv. Onsdag ble det registrert over 90 000 nye tilfeller. Det er bare toppen av isfjellet. Smitten stiger kraftig til tross for at langt færre blir testet nå, sammenlignet med i slutten av fjoråret.

Det er noe å lære av Brasils tragedie. Det som skjer i Brasil angår oss. Når smitten er fullstendig ute av kontroll i Latin-Amerikas nasjon utgjør det en fare for alle. En brasiliansk mutant av viruset er allerede oppdaget i Norge. Mutanter kan være mer smittsomme og er potensielt farligere. Det er ikke sikkert av naturlig immunitet eller vaksine vil gi beskyttelse mot nye varianter.

For de som ikke vil lytte til vitenskapelige råd er det bare å se til Brasil. De som mener at restriksjoner gjør større skade enn sykdommen kan også se til Brasil. Bolsonoro har satt slike teorier ut i praksis, med katastrofalt resultat.

I løpet av pandemien har Brasil registrert nesten 285 000 dødsfall som følge av Covid-19. Det mest urovekkende er den kraftige økningen i smitte de siste ukene.

Washington Post rapporterer at mangelen på respiratorer gjør at sykepleiere forsøker å pumpe luft inn i pasientenes lunger manuelt. I Manaus, et episenter for pandemien, oppsto det akutt mangel på oksygen som fikk fatale konsekvenser for pasienter. Over hele landet dør mennesker hjemme, uten å få hjelp.

Brasil har over 211 millioner innbyggere. Målt i forhold til folketallet er flere europeiske land enda hardere rammet. Det er ikke alle erfaringer brasilianerne gjør seg som direkte kan oppføres til Europa. Det er store sosiale og regionale forskjeller i det brasilianske samfunnet. Men befolkningen er yngre enn den europeiske.

INGEN SOSIAL AVSTAND: President Jair Bolsonaro på en seremoni i Brasilia for nye ordførere 23. februar. Foto: UESLEI MARCELINO / REUTERS

En vesentlig lærdom er at høyrepopulistisk ideologi, slik den praktiseres av Bolsonaro, ikke er svaret når folkehelsen er truet. Han omtalte Covid-19 som en beskjeden influensa, raljerte over forslag om sosial distanse, latterliggjorde munnbind og fremmet udokumenterte mirakelkurer. I en tidlig fase av pandemien gikk han enda lenger enn sitt forbilde, Donald Trump, i å bagatellisere trusselen. Og som Trump ble også Bolsonaro smittet.

I løpet av ett år har Brasil hatt tre helseministre. De to første kom på kant med presidenten og hans håndtering av pandemien. Da Bolsonaro ble lei av medisinsk ekspertise utpekte han en general til jobben som helseminister. Det har gått fra vondt til verre og nå vil presidenten bytte ham ut med en lege.

Tidligere helseministeren Luiz Henrique Mandetta fikk sparken for ett år siden da han ba brasilianerne holde seg hjemme. Han sier spørsmålet er om Bolsonoro nå vil gi den påtroppende minister Marcelo Queiroga handlingsrom til å endre politikken.

– Hvis han skal innta samme posisjon som presidenten og videreføre den samme ledelse vil vi fortsette å begrave de døde så raskt at vi ikke får tid til å si farvel.

I det siste har Bolsonaro tilsynelatende endret kurs. Det er som om alvoret har sunket inn. Iblant bruker han munnbind. Før var han skeptisk til vaksiner, særlig de kinesiske. Nå er massevaksinasjon i gang og Brasil ber Kina sende flere titalls millioner vaksiner.

Men skaden har allerede skjedd. Fraværet av nasjonale tiltak og presidentens krangel med regionale ledere har gjort brasilianerne forsvarsløse mot dette viruset. Bolsonaro har flere ganger sagt at det verste er over, men aldri har sett det mørkere ut enn nå.