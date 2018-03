Foto: Roar Hagen

VG Mener: Et viktig og riktig vedtak

leder

Publisert: 22.03.18 19:00

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-03-22T18:00:26Z

Uten energisamarbeidet får vi usikker strømforsyning, mer rasering av natur, brutte klimaløfter, sløsing med norsk arvesølv og dårligere markedstilgang.

Etter en opprivende strid som har delt Arbeiderpartiet i to, vedtok Stortinget endelig EUs tredje energimarkedspakke og tilslutning til energibyåret Acer torsdag kveld.

Det betyr at Norge og EU forsetter sitt samarbeid om energi. Det betyr derimot ikke at EU skal sette norsk strømpris eller vedta bygging av norske kraftkabler. Kabelbygging blir opp til oss. Vi skal eie vannkraften. Strømprisen settes i markedet.

Vi vil fortsette å selge varene våre til kontinentet, og vi vil sikre at vi har nok kraft hjemme i tørre og kalde vintre. Det handler både om å unngå strømsjokk og om forsyningssikkerhet.

Uten samarbeid vil vi heller ikke nå våre klimamål. Når Norge overoppfylte Kyoto-avtalen var det ikke på grunn av kutt her hjemme, men med kvotekjøp ute. Denne muligheten vil vi antakelig måtte bruke igjen for å nå Parisavtalen.

Dernest har alle de europeiske landene svært ambisiøse fornybarmål som de heller ikke klarer alene. Norge satte i gang en storstilt vann- og vindkraftutbygging sammen med Sverige for å oppfylle EUs fornybardirektiv. Og den kraften fra småkraftverk, sol og vind kan ikke plasseres på lager. Den må brukes straks. Og da er kabler bra, fordi all den kraften som lages når solen skinner og vinden blåser, kan nyttiggjøres ved eksport. Om hvert land skal nå fornybarmålet alene, må alle i realiteten bygge ut overkapasitet for å ha forsyningssikkerhet. Det betyr mer sløsing og naturinngrep i hele Europa, og er nok forklaringen på at naturverninteresser støtter energisamarbeidet i EU.

Så er det selvsagt bra for norske kommuner at vi kan selge kraften vår dyrt til utlandet. Det er folk flest som eier kraftselskapene, og overskuddet går til velferdstjenester.

Men en av de viktigste grunnene til at sterke industrikrefter har vært for et ja til Acer , er at norsk eksportindustri trenger tilgang til de europeiske markedene. Et nei til EUs tredje energimarkedspakke ville satt dette i fare. Isolasjon løser ingenting. Tvert om. Norge når ikke målene vi har satt oss som miljø-, eksport- og kraftnasjon om vi isolerer oss.