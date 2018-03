Dokumentarskaperen svarer Aris kjæreste: Dette virker kun negativt

Publisert: 07.03.18 19:07 Oppdatert: 07.03.18 19:24

Jeg har uttalt tidligere at det ikke har vært mitt eller TV3s valg å ta denne debatten inn i pressen, men siden Rysst-Heilmann har valgt å gå ut med slike alvorlige anklager, ser jeg meg nødt til å ta nok en pause fra jobb for å svare på dette dramaet.

Av Katharina Gellein Viken , dokumentarskaper

Å gå ut i media på denne måten , og som utenforstående sette spørsmål ved etiske og juridiske rammeverk rett før et program som alle medvirkende har samtykket og bidratt til, skal på lufta, virker veldig «5 minutes of fame» for meg. Å anklage noen for sensasjonalisme, og i samme setning selv trekke debatten inn i media, synes jeg forøvrig er underlig.

Ari og jeg har vært venner i syv år, og jeg har kjent ham gjennom flere stormfulle perioder. Vi påbegynte en prosess sammen som Heilmann ikke var en del av.

For meg var det ekstremt viktig å klarere med Ari før vi begynte om han syntes det var greit å påbegynne prosjektet, gitt at skilsmissen hadde hendt for kort tid siden. Han var fast bestemt selv på å fortsette.

Som venn og dokumentarskaper er det en viktig balansegang mellom et vennskap og noe som skal på kommersiell TV. Ari er selv en vant medieperson, og er godt kjent med kontroversielle avgjørelser. Bakgrunnen for prosjektet var å vise en sårbar, menneskelig side; å vise den vennen jeg har kjent, heller enn «mediemasken» jeg følte han ble fremstilt som.

Hensikten har aldri vært sensasjonalisme, eller å dra noen ned i gjørma. Et slikt prosjekt ville ikke jeg eller mine samarbeidspartnere nærmet oss med ildtang.

Ari var i høyeste grad i stand til selv å si hvis han var ukomfortabel eller ikke ville filme. Da filmet vi heller ikke.

Jeg gikk selv igjennom en skilsmisse under prosessen, og hadde nylig mistet moren min, så jeg sympatiserte dypt med det Ari gikk igjennom. Å ha alle medieblikk mot seg i en slik prosess er faktisk en stor belastning, som han har stått støtt i med begge bein, og fortsatt å jobbe, både med kunst og som mediepersonlighet. Det beundrer jeg.

Rysst Heilmann har ikke sett serien, og kan som sådan ikke uttale seg om hva den inneholder - annet enn der hun selv har medvirket. Inntil nylig ønsket hun selv å bli intervjuet.

Heilmann sier forøvrig at det har vært skepsis «hele veien» gjennom prosessen. Dette har aldri jeg som filmskaper hørt et ord om. Hvis denne skepsisen var så sterk, undrer jeg meg på hvorfor hun og andre i det hele tatt har deltatt i prosjektet, siden det aldri var lagt skjul på hva vi filmet eller hvor det skulle vises. Jeg kan kun forholde meg til at Ari selv godkjente episodene i god tid.

Det er beklagelig at Heilmann og Aris nye management har valgt å gå så hardt ut, ettersom dette kun virker negativt, og vil nå sterkt påvirke hvordan serien blir mottatt. Det som kunne vært en enkel prosess og en positiv serie er nå blitt et mediesirkus, og jeg kan bare håpe at nordmenn selv vil se alle episodene og dømme produktet.

Serien er i tre deler, og fokuset blir nå enormt på den første episoden. Som jeg har sagt flere ganger, serien viser ham på vei opp.

Jeg håper Ari, som har valgt å være så åpen, vil bli støttet av det norske folk, og at de vil se på serien i sin helhet.