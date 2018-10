UROVEKKENDE: – Avstanden mellom hvordan man ønsker å være og hvordan man faktisk er blir stor, og kontinuerlige påminnelser i sosiale medier gjør vondt verre, skriver kronikkforfatteren. Foto: Therese Alice Sanne

Ødeleggende «sammenligningskultur» på nett

Vi lever i «sammenligningens tid». Kanskje på tide å logge av sosiale medier?

PETTER BAE BRANDTZÆG, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og sjefforsker ved SINTEF.

«Instagram er en latterlig løgnfabrikk laget for å få oss alle til å føle seg utilstrekkelig», skrev en gutt på Twitter her om dagen. Innlegget hans har i skrivende stund fått mer enn 111.000 liker-klikk .

Flere og flere studier viser nå bivirkningene av sosiale medier og hvordan disse påvirker vår psykiske helse. Tilsynelatende er Instagram den verste plattformen, spesielt for unge mennesker. Bilder av mennesker, «vellykkede» unge mennesker er i sentrum. I følge noen av disse studiene påvirker sosiale medier negativt kroppsbilde, selvtillit, følelsen av utilstrekkelighet, angst og depresjon. I noen tilfeller fører dette også til selvskading og i verste fall selvmord. Tenåringer er mer berørt, men problemet gjelder for oss alle.

Hvordan vi opplever oss selv og vår egen identitet henger sammen med hvordan vi sammenligner oss med andre, og hvordan vi oppfattes av andre. Ungdom i dag måler seg selv og sammenligner seg selv med en illusjon på Instagram, blogger og Facebook. Dette har skapt en enorm kulturell og sosial endring i hvordan ungdom tenker om seg selv. Nå vet vi i økende grad at slike sosiale medier ikke er bra for dem – de opplever at de ikke strekker til.

Sean Parker, tidligere sjef hos Facebook forteller at sosiale medier ødelegger mennesker. Det er en sosial valideringsloop og utnytter en sårbarhet i menneskets psykologi. Antagelsen om sårbarhet og utilstrekkelighet bekreftes i en fersk nasjonal undersøkelse om unges erfaringer med sammenligning i sosiale medier, gjennomført av Respons Analyse i Norge.

Studien viser at jo yngre du er jo mer føler du et «press på å se bra ut i sosiale medier». Nesten halvparten av de mellom 16 og 20 år (46 prosent) svarer at de er enig i det. Flere jenter enn gutter. 16 prosent i samme aldergruppen har også fått negative kommentarer knyttet til utseende sitt i sosiale medier. 28 prosent eller nesten tre av ti (i alderen 16-20 år) rapporterer også at de ofte føler seg «misfornøyd med eget utseende når jeg ser på bilder av bloggere og influencere i sosiale medier». Utseendepress i sosiale medier er blitt et samfunnsproblem.

Ifølge psykiateren Finn Skårderud, er det å vokse opp i dag ekstra sårbart fordi identitet er styrt av forhold utenfor en selv. Vi lever i «sammenligningens tid», ifølge Skårderud. I psykologien snakkes det om «oppadgående sosial sammenligning». Dette oppstår når man sammenligner seg med andre som anses bedre enn en selv – som har flere «positive» egenskaper. For et økende antall brukere og psykiske helseeksperter er nettopp Instagrams positivitet og glansbildeverden problemet.

Instagram-bruken fremmer ofte en «perfekt» livsstil, «perfekte» kropper, «perfekte» mennesker. Selv om oppadgående sammenligning kan være til inspirasjon, vil den mest av alt bidra til følelsen av utilstrekkelighet. Det «perfekte» er ofte uoppnåelig. Derfor svarer nesten halvparten av norske ungdommer mellom 16 og 20 år at de er enig i at de opplever et press om å se bra ut i sosiale medier.

Det å vokse opp i dag er ekstra sårbart, fordi sammenligningen foregår i en illusoriske verden og med den vokser det frem både økt forfengelighet og dødsangst. Vi sammenligner oss psykisk syke fordi sammenligningens univers på sosiale medier er urealistisk, uendelig og alltid tilgjengelig. Vi går alltid med et speil i lommen, hvor speilet viser noen som er penere og kulere enn oss selv. Det er disse kontinuerlige og nådeløse evalueringene som gjør de unge psyke.

Avstanden mellom hvordan man ønsker å være og hvordan man faktisk er blir stor, og kontinuerlige påminnelser i sosiale medier gjør vondt verre. «Alle lever sitt liv. De ser så lykkelige og pene ut. Deres liv ser så utrolig bra ut. Og så sitter jeg stygg i pyjamas, drikker bruks og ser på telefonen min. Jeg er totalt ute», sier en fortvilet Instagram-bruker. Dette viser hvilke ødeleggende sammenligningskultur sosiale medier har ført med seg.

Kanskje på tide å logge av?