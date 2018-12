Kinesisk nyttår

GÅR AV: – Jim Mattis var på mange måter europeernes og NATOs normale alibi når man skulle prøve å forstå Washington under Trump, skriver Asgeir Ueland. Foto: Leah Millis / X90205

President Trumps ordre om tilbaketrekking fra Syria og avgangen til forsvarsminister Mattis er begge ulike symptomer på endring. En endring som fort kan prege både Europa og Midtøsten.

ASGEIR UELAND, forfatter

I sommer ga den avsatte Trump-rådgiveren Steve Bannon et lengre intervju med den israelske avisen Haaretz. «Problemet er Kina », slo han fast. Han fortsatte med at USA bør gjøre en omvendt Nixon forbedre forholdet til Russland for å isolere Kina. Bannon er ikke den eneste som har pekt på den kinesiske utfordringen, og han er ikke lengre Trumps Rasputin, mannen som kviskret i øret til den russiske tsaren, heller. Men om en følger litt med og hører kviskring på de rette stedene virker det som om alle amerikanske veier leder mot Stillehavet og Kina om dagen.

Tilbaketrekkingen fra Syria, og en mulig tilbaketrekking fra Afghanistan, samt delvis outsourcing av den stort sett hemmelige krigføringen mot jihadistgrupper i Nord-Afrika og Sahel, peker på at det er mer enn jungeltrommer som sprer rykter. Dreiingen mot Øst er ikke ny. Obama varslet i sin tid noe lignende, men fikk brått kjepper i hjulene da IS dukket opp på kartet. Denne gangen virker det annerledes.

Siden 2001 har krigen mot ulike islamistiske nettverk vært dagliglivet for amerikanske og allierte militære. Først mot al-Qaida og deres avleggere, og de siste årene mot IS og deres avleggere. Stort sett har dette vært sett på som globale nettverk, hvor man kanskje har undervurdert den lokale faktoren. Erklær deg som IS eller AQ, og det kommer en vestlig makt inn med mange ressurser, legger igjen penger i en dårlig lokal økonomi og en kan tjene seg rike på smugling og andre ting som maktvakuum og konflikt fører med seg. Når det er sagt er det selvsagt en del troende jihadister spredt fra Marokko til Indonesia, men dynamikkene under og ved siden av disse gruppene er komplekst og ofte offer for en «one size fits all» tenking.

Men det blir også tenkt andre steder. Snart 20 år med kamp mot nettverk har åpnet dørene for andre tidligere og kommende stormakter til å fylle vakuum, men USA så seg blindt om etter jihadister. Russland er definitivt tilbake på den internasjonale arena, i hovedsak som en følge av den høye energiprisen som oppstod utover på 2000-tallet. Og som vi alle vet Gazprom-milllionærer er ikke som andre millionærer. Det landet som har utnyttet tiden etter 2001 best internasjonalt er utvilsomt Kina, som etter sigende kalte tiden etter anslaget mot Ny York og Washington for en «æra med store muligheter.» Dreiingen av fokuset mot Kina er derfor på mange måter overmodent, men det kommer på bekostning av andre ting.

Syria er et slikt sted på veien. Et annet er at man fikk en gudesendt grunn til å vrikke seg ut av den saudiarabiske dansen med drapet på journalist Khashoggi. Trump driver nå og forbedrer det ødelagte forholdet til Tyrkia, og har hevet sine kurdiske allierte i Syria under bussen. Iran, hvis spill tangerer Kinas suksess globalt, kan vise til linkende suksess i Midtøsten det siste tiåret. For en president som har et konsentrasjonsspenn på høyde med en treåring på ipad, er ikke Midtøstens myriader et værende sted. Han ser på kostnader og sier: Ut. Konsekvensene har han ikke tid til.

Men det er ikke bare Trump og Bannon som ser utfordringen fra Kina. Det siste året har uttrykket «stormaktsrivalisering» kommet på agendaen fra ulike dokument i Pentagon og fra generaler som har snakket i ulike fora. Jim Mattis var derimot opptatt at man måtte ha flere tanker i hodet samtidig. Man måtte ta vare på sine allierte og samtidig respektere motstanderne – noe som er enkel militærteori fra Sun Tzu. Mattis var på mange måter europeernes og NATOs normale alibi når man skulle prøve å forstå Washington under Trump. Nå er han borte.

Med avgangen til Mattis fins det knapt noen fra Trumps indre kretser som mer og mindre medvitende trekker i håndbrekket når det er nødvendig. Om man skal tolke de siste dagers hendelser virker det som om man sitter igjen med to ting. Det skjer en markant dreiing mot Kina fra USAs side og en styrking av alliansen med India. Det er en nedtrapping i Midtøsten og Sentral-Asia. Utenom Kina er det faktum at USA har blitt oljeeksportør igjen viktig i kalkuleringen her. For det tredje kan Trump bruke Russland og deres forsøk på å komme opp på gamle høyder til å presse de europeiske NATO-landene til å bruke mer penger og stå for sin egen sikkerhet. Amerika betaler ikke lengre for gildet.

Samtidig er det klart at atomparaply ikke er så godt egnet til å holde et offensivt cyberangrep ute. Med avgangen til Mattis har Europa og Norge mistet en nær alliert talsmann i Washington. Det kan virke som om mange norske politikere tror at verden av i går vil være slik til evig tid. Om USA har tenkt seg på andre siden av kloden, må man enten dilte etter, eller ta ansvaret for at man er rustet til å tåle en amerikansk nedtrapping i Europa.

At de fleste politikere er mer opptatt av sykehussenger og bompenger er selvsagt ikke noe nytt. Men av og til kan det være nyttig å tenke lengre enn neste stortingsperiode. Med utviklingen som skjer nå kan det godt hende at storøvelsen Trident Juncture var svanesangen for det vestlige militærsamarbeidet som vi har kjent etter krigen og starten på den kinesiske forbannelsen: Måtte du leve i interessante tider.