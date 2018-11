REFSER MIFF: – Det sterke Israel-engasjementet i visse deler av norsk kristelighet som i blant framstår som blind lojalitet, er virkelig verdt et religionssosiologisk studium, skriver Øystein Magelssen. Foto: KFUM-KFUK

Slår tilbake mot kritikk av Operasjon Dagsverk: – Ung tæl og gamle løgner!

MENINGER 2018-11-02T10:45:44Z

Ungdom kjemper mot voldelig radikalisering og vil øke sikkerheten for både israelere og palestinere. Imens gjentas de gamle løgner fra folk som blindt støtter Israels okkupasjonspolitikk.

debatt

Publisert: 02.11.18 11:45

ØYSTEIN MAGELSSEN, generalsekretær i Norges KFUK-KFUM

På tampen av en imponerende OD-dag (Operasjon Dagsverk) gleder jeg meg over stor entusiasme blant tusener av norske skoleelever! Målet er å gi traumebehandling, utdanning, fokus på kvinners rettigheter og opplæring i demokrati og ikke-voldelig konfliktløsning blant palestinsk ungdom.

I over 60 år har Norges KFUK-KFUM samarbeidet tett med våre partnere i palestinsk YMCA og YWCA om barn, ungdom og kvinners stilling i en konflikt de uforskyldt er født inn i. OD-midlene vil gi en viktig boost i dette arbeidet gjennom vår bistands- og solidaritetsorganisasjon KFUK-KFUM Global.

Jeg er også glad for den sterke og viktige offentlige støtten til årets OD-formål. Bare de siste dagene har over 70 artikler fylt avisspaltene, et stort flertall skrevet av våre unge engasjerte talspersoner i KFUK-KFUM. Vårt humanitære og samfunnsbyggende fredsarbeid blant unge i de palestinske områdene har stadig vært tema på radio og TV og i sosiale medier.

En stygg svertekampanje fra MIFF (organisasjonen Med Israel for fred) med helsides annonser i ni av landets største aviser, har ikke bitt på opinionen. Snarere tvert om. Folk flest lar seg ikke narre av MIFFs påstander om OD og KFUK-KFUMs «jødehat», «antisemittisme» og mål om å «utslette staten Israel».

Likevel har kritikken fra MIFF skapt usikkerhet om ODs formål hos enkelte. Dette har nok bidratt til at ti prosent færre skoler enn i fjor, har deltatt på aksjonen i år. Men mer alvorlig er det at MIFFs helsides annonser inneholdt fullt navn og bilde av en 12 år gammel palestinsk jente, og forbandt hennes fredsaktivisme med påstander som nå gjør hennes hverdag svært utrygg. Avisene VG og Fedrelandsvennen har siden beklaget offentlig av presseetiske grunner, at de tok inn annonsen.

Å samtale med MIFF er svært krevende. Ethvert forsøk på å gi en nyansert framstilling av vårt syn på konflikten mellom Israel og Palestina tilbakevises med mistenkeliggjøring og løgnaktige påstander. Ikke minst kommentarfeltene i sosiale medier er fulle av deres mange «nettroll» som uten blygsel, serverer de mest grove og injurierende angrep, gjerne ispedd bibelteologiske forestillinger på ville veier.

Det sterke Israel-engasjementet i visse deler av norsk kristelighet som i blant framstår som blind lojalitet, er virkelig verdt et religionssosiologisk studium. En finner knapt noe liknende andre steder enn i konservative evangelikale miljøer i USA. Norske skoleelevers brede støtte til årets OD-formål er det imidlertid større grunn til å merke seg. Dette bærer bud om en ny generasjon som evner å stille seg mer etisk konsekvent, uavhengig av nasjonal og kulturell tilhørighet, i møte med brudd på menneskerettigheter og internasjonal lov. Det gir håp! Også om rettferdig fred mellom palestinere og israelere.