Blir det republikansk seier i begge kamre vil Trump ta det som et mandat til å bli enda mer egenrådig. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Folkeavstemning om Trump

MENINGER 2018-11-06T06:01:10Z

Skulle det går republikanernes vei i nattens mellomvalg vil president Donald Trump tolke det som en personlig seier og et bevis på at han er smartere enn alle sine rådgivere.

kommentar

Publisert: 06.11.18 07:01

– De sier alle sammen «Snakk om økonomien, snakk om økonomien», fortalte Trump på en massemønstring i Virginia rett før helgen.

– Vel, vi har den beste økonomien i landets historie. Men det er ikke alltid så spennende å snakke om økonomien.

Ifølge faktasjekkerne i Washington Post har Trump fortalt nærmere seks og et halvt tusen usannheter siden han ble innsatt som president. Og over halvparten av dem har han servert i de siste syv ukene som leder frem til nattens valg.

Men akkurat det han fortalte de fremmøtte i Virginia på fredag, er nok helt sikkert sant. «De» – rådgiverne hans - ber ham helt sikkert, ja nærmest trygler han, om å skryte av sine økonomiske resultater. Om alle de konservative dommerne han har fått innsatt i Høyesterett og andre føderale domstoler. Om skattekutt og våpenlovgivning.

Men Trump, som egentlig elsker å snakke om økonomi, stoler ikke på at dette er nok til å fyre opp grunnfjellet. Kanskje han tenker at mange av dem ikke har fått all verdens utbytte av at aksjemarkedet går bra.

Så i stedet snakker han om innvandrere med ondt i sinne på vei mot den amerikanske grensen, og hvordan han skal stoppe dem.

Det er et høyt spill. Om det virker, og republikanerne beholder flertallet både i Representantenes hus og Senatet, gir det ham imidlertid en kjempegevinst. Det er det siste beviset han trenger på at hans egen magefølelse er viktigere enn all verdens gode råd og strategier.

Det var i egne øyne slik han vant presidentvalget for to år siden – på tross av alle «gode» råd fra folk som gjerne ville fortelle ham hvordan ting skal gjøres.

Skulle magefølelsen hans vinne igjen, betyr det antagelig et endelig farvel til å høre på taktiske råd fra støttespillere, med de konsekvenser det vil få for både den amerikanske innenriks- og utenrikspolitikken.

Nå tyder meningsmålingene på at republikanerne vil tapet Huset og beholde Senatet. Det vil nok ikke gjøre Trump like egenrådig som om de hadde vunnet alt sammen. Til gjengjeld vil han kunne gi Kongressen det meste av skylden for alt som går galt fra nå av og frem til 2020.

Og skulle alt gå demokratenes vei og de mot de fleste odds klarte å vinne begge kamrene, vil det være et enormt nederlag for Trump personlig. Det vil få alvorlige konsekvenser for handlingsrommet hans de neste to årene. Og det vil neppe gjøre ham mildere stemt til omverdenen eller lettere å ha med å gjøre.