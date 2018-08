RUSS HELE ÅRET: Russen har vært i trøbbel den siste tiden, etter mye bråk på russeturer til Syden. Foto: Lien, Kyrre

Utskuddsruss? Skjerp dere!

Selvfølgelig skal slutten på tolv års skolegang feires. Men nå er russ begynt å bli et negativt ladet ord.

Publisert: 16.08.18 16:39

Roy Hovdan, Jens Ove Kristiansen, Julie Christiansen, Richard Engen, Randi Behn Butcher, Hilde Charlotte Solheim.

Tidligere ledere/ nestledere i NGS og noen russepresidenter.

Ingen av oss om skriver her er spesielt ”pripne” mamma eller pappaer. Så det er sagt.

Men til sammen har vi nok besøkt de fleste videregående skoler her i landet mer enn noen kan drømme om.

95 prosent av russ i dette landet går i dugnad på aldershjem, selger dopapir og kaker til en mulig russetur, leser til eksamen og tar noe pils i russetiden.

For andre virker for som om russefeiringen for har tatt litt vel av. Russebusser til hundretusener, for ikke å si millioner. Ungdommer som blir arrestert på greske øyer på grunn av fyll og slåssing. Dop og beinbrudd. Sånt blir det oppslag i media av – og ødelegger for alle de andre som skal være skikkelig stolte av å ha gjennomført 12 års skolegang.

Norges Gymnasiastsamband (NGS) som er en av forløperne til dagens Elevorganisasjonen (EO) hadde, tidlig på åttitallet – og utover – en av kampsakene ”Nei til eksamen etter 17. mai.”

Utopisk for oss å få det til. Men nå tar politi og andre til orde for at det ville være bra. Så russefeiringa kan få en avslutning mot slutten av skoleåret – mot sommeren.

Å starte ett, eller to år før med masse rart for å få seg fineste bussen, det beste anlegget og sånt virker litt feil. Dessuten faller de som ikke har penger nok utenfor. Nok et større problem i regionen Oslo/Akershus enn for eksempel i Tvedestrand og Namsos.

Selvfølgelig skal slutten på tolv års skolegang feires. Men det går da an å gjøre det med litt vanlig øl og cider og vin. Og de fleste tåler litt støy og høy musikk i gatene noen dager i mai. Men nå er russ begynt å bli et negativt ladet ord. Et ord med minus når folk hører det. Sånn var det ikke for bare få år siden. Da var mamma og pappa stolte over å ha en russ i hus –selv om de jo antok at hun/han tok seg noe mer enn en Solo på russefest.

Vi, og generasjonen før min, har jobbet for at alle skal ha rett til videregående utdanning. Gratis. Vi har jobbet for at alle skal kunne få studere og få utnytte sine evner, men vi har IKKE jobbet for at ungdommen vår skal være noen bortskjemte, grenseløse, sanseløst rusa smågangstere som knekker beina på hverandre, voldtar og raver rundt i fremmede land så politiet må i kriseberedskap.

Så demp dere litt, gutter og jenter. Ikke tillat at et så flott ord som russ blir et minusord.