ETTERVIRKNINGER: Norge vil slite lenge med ettervirkningene av terrorangrepene 22. juli. Foto: Kyrre Lien /VG

Sårene gror sakte

leder

Publisert: 08.06.18 05:36

MENINGER 2018-06-08T03:36:20Z

Norge har allerede betalt en alt for høy pris for for hvor lite forberedt vi var på dette terrorangrepet. Det betyr ikke at vi kan håndtere ringvirkningene like dårlig.

Sårene etter det omfattende terrorangrepet 22. juli 2011 gror sakte. Når vi nå nærmer oss sjuårsmarkeringen for massedrapene, er 35 prosent av de etterlatte sykmeldt eller uføretrygdet, viser tall fra støttegruppa. 30. prosent av de overlevende sier at de sliter i varierende grad. Det er ikke i seg selv overraskende. De ekstreme traumene de som ble angrepet og de som sto og står dem nær ble utsatt for, forsvinner ikke over natten. Selv med god behandling vil noen slite med symptomer på posttraumatisk stress resten av livet.

Det foruroligende er at mye tyder på at behandlingen i altfor mange tilfeller ikke er god nok. Mette Garvoll, avdelingsdirektør for psykisk helse og rus i Helsedirektoratet, sier til P4 at tallene viser «med all tydelighet» at mange ikke har fått god nok hjelp i etterkant. Lederen for støttegruppen, Lisbeth Røyneland, viser til at det er mangel på folk som kan traumebehandling i Norge i dag. Og at det derfor blir en glipp mellom tiltak den enkelte har behov for og rett til, og hva som faktisk er mulig å gjennomføre ute i kommunene.

22. juli påførte hele landet et stort traume, og man kan godt si den kollektive bevissthet sliter med å ta innover seg hva som virkelig skjedde. Da retten og kommisjonen hadde sagt sitt var det et utbredt ønske om å legge grusomhetene «bak seg», slik at vi kunne «gå videre». Det er forstålig og nødvendig. Men det er samtidig problematisk at vi i denne helbredelsesprosessen står i fare for å svikte den som trenger hjelp mest - nok en gang.

Om ikke pasienter som lider av posttraumatisk stresssyndrom får kompetent behandling, vil symptomene kunne bli verre over tid. Men det er viktig å fokusere på at det aldri er for sent å begynne å behandle lidelsen. Det er derfor viktig at helsemyndighetene nå blir proaktive, går ut og kartlegger hvem som har behov for hjelp og hvordan de best kan få det. De overlevende, de etterlatte og dermed hele Norge har allerede betalt en alt for høy pris for for hvor lite forberedt vi var på dette terrorangrepet. Det betyr ikke at vi kan håndtere ringvirkningene like dårlig.