Foto: Morten Mørland

Presidentens rosemaler

kommentar

Publisert: 20.05.18 07:48

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-05-20T05:48:06Z

FoxNews store stjerne Sean Hannity er mannen Donald Trump henvender seg til på daglig basis. Ikke for å få råd, men for å få ros.

Roger Ailes, FoxNews toppsjef gjennom de første tyve årene, var en av de tyngste, mest erfarne operatørene på høyresiden av amerikansk politikk. Han hadde allerede en lang karriere bak seg som tv-produsent da han ble medierådgiver for president Richard Nixon i 1968. Etterpå jobbet han for både Ronald Reagan og George H.W. Bush i Det hvite hus , før Rupert Murdoch rekrutterte ham til FoxNews under oppstarten i 1996.

Kanalens største stjerne gjennom de første tyve årene, Bill O’Reilly, var allerede en kjent, prisbelønt, hardtslående tv-journalist og erfaren programleder gjennom mer enn tyve år, da Ailes ga ham hans eget tv-show, The O’Reilly Factor, på FoxNews samme år.

Men karrierene deres klappet sammen i løpet av noen uker og måneder i 2016 og 2018 da MeToo-fenomenet var under oppseiling. Og plutselig sto kanalens Askeladd, Sean Hannity, alene igjen som kanalens største stjerne og mektigste mann.

Det passer for så vidt bra, for få personer personifiserer den splittelsen blant amerikanske velgere og seere som både FoxNews og Donald Trump har profittert så stort på bedre enn Sean Hannity.

Slik han liker å fortelle historien om seg selv, var han en retningsløs skole dropout på evig let etter inntektsgivende arbeid, da han så det politiske lyset i 1987. Det var under de såkalte Iran/Contras-høringene hvor den høyt dekorerte, men ustabile oberstløytnanten Oliver North, måtte forklare seg om den lyssky våpensalget til Iran han hadde drevet fra kjelleren på Det hvite hus, i bytte mot amerikanske gisler i Libanon og penger til antisosialistisk gerilja i Nicaragua.

Liberale amerikanere og det meste Europa så en vanvittig historie om hvordan USA hadde foret sin største fiende med våpen på måter som brøt flere amerikanske lover enn det noen helt hadde oversikten over. Men mange konservative så i North en ekte, pliktoppfyllende gammeldags amerikansk helt av cowboyhelten John Waynes gamle gullstandard for patriotisme.

Og en av dem var 25 år gamle Hannity. «Jeg hadde aldri sett noe lignende», sa han til komikeren, forfatteren og til slutt senatoren Al Franken mange år senere. «Iran/Contras-høringene vekket noe i meg. Det var som om jeg ble mobilisert til tjeneste».

Så Hannity meldte seg og tjenestegjorde som ivrig og aggressiv konservativ radioprater ved forskjellige kanaler rundt om i USA. Og derfra pratet han seg hele veien inn til FoxNews, hvor han ble ansatt samme år som Bill O’Reilly.

Men mens O’Reilly alltid holdt på en gammeldags journalistisk æreskodeks og presenterte seg for seerne som «deres ydmyke reporter» og pretenderte med sin erfaring å skjære gjennom all støyen og alt spinnet som omgir medier og politikk, var Sean Hannity en rendyrket politisk operatør som aldri engang har giddet å late som om han har noen journalistiske idealer å leve opp til.

«Jeg er ikke journalist», er standardsvaret hans når han beskyldes for å være for ensidig, utelate fakta, innlede vennskap med kilder, stille ledende spørsmål til de han er enig med, og umulige spørsmål til de han ikke liker.

Slik er han blitt en av Donald Trumps viktigste støttespillere og en fyr presidenten henvender seg til på daglig basis, ifølge en omfattende artikkel i siste utgave av New York Magazine.

Hannity og Trumps gode tone startet noen år før eiendomsmagnaten hadde lansert seg selv som presidentkandidat, men etter at han hadde begynt å sette spørsmålstegn ved om daværende president Obama virkelig var født i USA.

Mens O’Reilly med ganske rene ord spurte Trump hvorfor han gadd å kaste bort tiden på slikt tull, satt Hannity og jazzet ham opp i programmet som fulgte. Og da Trump klarte å distansere seg fra store deler av FoxNews tidlig i valgkampen 2016 etter å ha sagt att det «tøt blod ut overalt» på kanalens mest kjente kvinnelige programleder, Megyn Kelly, fortsatte Hannity å være en trofast reporter.

Så da valget var vunnet og Trump var havnet i full krig med de aller fleste etablerte mediene, ble Hannity en enda viktigere aktør, fordi han var en av de ytterst få fra mediene med direktelinje inn til Det hvite hus.

Det har styrket posisjonen hans innad i kanalen og gitt seertallene hans et kjempeløft. Samtidig som det har brakt undermineringen av den tradisjonelle journalistikken helt inn til hjertet av medie-USA.