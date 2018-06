Foto: ROAR HAGEN / VG

Snevert forbud

leder

Publisert: 07.06.18 04:06

MENINGER 2018-06-07T02:06:48Z

Som første land i Norden innfører Norge et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningen.

Det er godt. Men ikke godt nok. Vi mener det er for snevert å innrette lovforslaget til kun å gjelde selve undervisningssituasjonen. Et forbud mot heldekkende plagg burde gjelde på hele undervisningssituasjonens fysiske område, slik blant andre Jan Bøhler (Ap) har tatt til orde for. Han har et godt poeng når han minner om at læring og kommunikasjon, ikke minst studentene imellom, også foregår utenfor selve klasserommet eller forelesningssalen.

Norsk studentorganisasjon (NSO) mener forslaget er unødvendig. Til NTB sier NSO-leder Mats Johansen Beldo at han hadde håpet Stortinget ville ignorere det svake faglige grunnlaget for forslaget og kaller det hele symbolpolitikk.

Lovforslaget er nødvendig, dessverre. Samtidig er det symbolpolitikk i den forstand at ansiktsdekkende plagg som burka og niqab er symboler på noe vi ikke ønsker å ha i en norsk skolehverdag. Vi tror på ingen måte at alle som bærer disse plaggene er undertrykt. Dette kan i noen tilfeller også dreie seg om ungdomsopprør eller til og med mote. Men burka og niqab representer like fullt noen problematiske verdier og standarder som er kvinnediskriminerende.

Niqaben er et av islamistenes tydeligste signaler. Tildekkingen er helt vesentlig innenfor denne ideologien. Den impliserer underkastelse, og sier at det er islams lover som skal styre menneskenes liv, ikke lover skapt gjennom demokratiske prosesser. Å dekke til ansiktet gjør mennesket bak sløret usynlig. Det er et uttrykk for ensretting, og en form for stengsel som forhindrer kommunikasjon og gjensidig forståelse. Vi trenger å se ansiktene til dem vi snakker med. Så enkelt er det.

Noen vil ha det til at forbudet mot heldekkende plagg vitner om manglende respekt for religion og kultur. Det er å snu problemstillingen på hodet. I Norge viser vi ansikt. Vi sitter ikke med maske i klasserommet. Den som søker utdannelse i et åpent, demokratisk samfunn som det norske, må ta skikken dit man kommer. Respekt går begge veier, og betyr også å utvise respekt for den som underviser og for medstudenter. Folkeskikk, som det gjerne kalles. Utdannelse er også en forberedelse til arbeidslivet. Den som vil bli sykepleier eller kommunekasserer kan ikke forvente å få stille på jobb i finnlandshette.

Vi beklager at regjeringen har kommet med et innsnevret lovforbud, som igjen betyr at den enkelte skoleeier – kommune, eller fylkeskommune – må ta affære. Et viktig poeng med loven skulle nettopp være et nasjonalt regelverk med ens retningslinjer for alle læresteder. Den muligheten har Solberg-regjeringen nå gitt fra seg.