«ALT ER LOVE»: - Slik vi heiet på Nora og William, Sana og Yousef, og Isak og Even, heier vi nå på Adrian og Camilla, skriver VGs kommentator.

Heimebane: Skam for voksne

kommentar

Publisert: 08.04.18 21:30 Oppdatert: 08.04.18 21:49

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-04-08T19:30:13Z

«Hvis han har gjort deg en tjeneste, så må du jo ligge med ham. Sånn er det i alle yrker.»

Sitatet er hentet fra en samtale mellom fotballtreneren Helena Mikkelsen og datteren Camilla i episode 6 av NRK -serien Heimebane.

For ordens skyld, hun tuller.

Hvis du ikke har sett serien, kan jeg kjapt oppsummere: Helena og datteren Camilla flytter til Ulsteinvik fordi Helena får jobb som trener for fotballklubben Varg. Ikke overraskende møter Helena motstand fra de fleste, idet hun blir den første kvinnelige treneren i norsk eliteserie.

Datteren og kokketalentet Camilla (17) er med på flyttelasset, og får seg jobb i oppvasken på restauranten Værbitt. En kveld får hun prøve seg som kokk. Men når Camilla ikke blir med kollega Kalle hjem etter stengetid, blir han sur og indignert. Dagen etter knuser han drømmen hennes om en fast plass på kjøkkenet.

Det er derfra sitatet om ligging med kolleger stammer.

Med denne episoden, og flere til, har vi voksne fått vår Skam.

Akkurat slik Skam gjorde, tar Heimebane opp tabubelagte og tidsaktuelle temaer som skaper viktige diskusjoner rundt middagsbordene i de tusen hjem.

Slik vi heiet på Nora da hun tok opp kampen mot Williams bror Nikolai, heier vi nå på Helena og Camilla, når de blir utsatt for seksuell trakassering og #metoo. Diskusjonen om grensesetting, og hva som er greit og ikke, er mer aktuell enn serieskaperne kunne ane.

Slik vi heiet på Isak og Even da Even slet psykisk, heier vi nå på Adrian.

I en tid hvor psykiske helseplager blant unge øker drastisk, gir Heimebane et viktig innblikk i hvordan presset kan bli for stort for en 18-åring. Adrian sliter tilsynelatende med spiseforstyrrelsen ortoreksi, tvangstanker, angst og antageligvis mere til, men i møte med Camilla og Helena «ser han flere lyse flekker i alt det sorte», som han sier.

Vi heier på Helena , som bryter med tradisjonelle kjønnsrollemønstre både på fotballbanen og på hjemmebane. Hun er direkte og ærlig, lager ikke middag, og bruker nok ikke smileys i tekstmeldingene sine.

Vi har godt av å bli utfordret på kjønnsrollene i samfunnet vårt, og forventingene vi har til hvordan kvinner skal være og oppføre seg.

For det er vel aldri noen som har kalt Ronny Deila eller Ole Gunnar Solskjær egoistiske, når de får ny trenerjobb i en ny by eller et nytt land, og tar med seg familien på flyttelasset?

La oss også snakke om all hetsen i kommentarfeltet og på telefonsvareren til Helena Mikkelsen, hver gang hun eller laget hun trener er fremme i media. Det er dessverre en realitet og en konsekvens for mange kvinner som er synlige og tar plass i offentligheten.

Og så har vi den tikkende bomben Sissel Renate , som sender sexy bilder av seg selv til en mann hun egentlig ikke kjenner eller vet om hun kan stole på.

Vi må innom hersketeknikkene Varg-eier Tangsrud bruker mot Helena Mikkelsen. «Hør her, lille venn», sier han, når han skal forklare henne hvorfor hun ikke får penger til ny spiss. Og vi må gjerne prate om det forutinntatte og fordomsfulle bygdedyret, personifisert av medlemmene av supporterklubben og kona til Michael.

Og slik vi heiet på kjærligheten mellom Nora og William , Sana og Yousef, og Isak og Even, heier vi nå på Adrian og Camilla.

Fordi «alt er love».

Og apropos komplisert kjærlighet. NRK er i full gang med å spille inn sesong 2 av serien. Og da er det lov å håpe på at serieskaperne tar opp det siste store tabuet i fotballverdenen, nemlig homofili.