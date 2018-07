GJELDSSPIRAL: – Høyre sier de er opptatt av å bevare den norske selveiermodellen, men dagens politikk fører til et marked der boligspekulanter tvinger resten av oss inn i en pris- og gjeldsspiral, skriver kronikkforfatteren. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Frihet fra gjeld

Publisert: 02.07.18 10:24

Nei, Høyre – det norske boligmarkedet fungerer ikke «godt». Nå må vi se til Europas storbyer der sosial boligpolitikk gir unge frihet til å komme seg vekk fra pris- og gjeldsspiralen.

KARI ELISABETH KASKI, stortingsrepresentant (SV)

Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant og boligpolitisk talsperson for Høyre , skrøt på et frokostmøte 12. juni av at det norske boligmarkedet fungerer godt, og viste til at en av fire mellom 25 og 35 eier bolig selv. Samtidig viser SSB til fem av ti boligkjøpere i 20-årene har fått hjelp av foreldre eller svigerforeldre til finansieringen. Også blant boligkjøpere i 30-årene får mange hjelp. Med andre ord – boligmarkedet fungerer godt for noen, nemlig for dem som får hjelp hjemmefra. Når Høyre mener dette er et velfungerende system må det være fordi de ser verden fra perspektivet til de som har en arv å lene seg på.

Mange i 20-årene kan kjenne seg igjen i hastverksfølelsen. «Nå må jeg forte meg inn på boligmarkedet, for å få ta del i prisveksten». De som blir stående utenfor følger med på hvordan dem som fikk hjelp til å kjøpe tidlig i 20-årene kunne tjene en hel årslønn kun på å eie. For dem som blir stående utenfor er veien til nok egenkapital stadig lengre. Dette gir et sterkt press for å kjøpe så tidlig som mulig. Foreldregenerasjonens boligdrøm har blitt vår generasjons ulikhetsmaskin.

Det er ikke bare unge i 20-årene som har oppdaget fordelene med å investere i bolig. Det er et økende problem at folk med formue plassererpengene sine i boligsektoren istedenfor å skape jobber. I områder der prisene vokser raskt, har bolig blitt et spekulasjonsobjekt. Unge førstegangskjøpere blir utkonkurrert i budrunder hvor de med arv eller formue kjøper bolig nummer to, tre eller fem for å leie den ut. Det er på en måte helt sant som Høyre sier: Boligmarkedet fungerer godt – svært godt – for noen få.

I dag finnes det ikke noe alternativ til å ta opp skyhøy gjeld dersom du ønsker deg et trygt sted å bo. Dagens leiemarked er en dårlig erstatning. Du betaler i dyre dommer og pengene havner i lomma på spekulanter. Nordmenn er nå blant verdens mest forgjelda befolkning. Spesielt unge barnefamilier sitter med gjeld til pipa. Hva skjer da når renta stiger?

Dette er et tap av frihet. En generasjon unge har mistet mye av den friheten generasjonene før oss har kjempet til seg, fordi vi blir låst til banken og månedlige avdrag. Det er skadelig for produktiviteten i norsk økonomi hvis unge ikke tør ta sats og bytte jobb eller starte egen bedrift. Dette påvirker en hel generasjon og vårt syn på fremtiden. Forventningsbarometeret fra Finans Norge fra mai i år viser dette tydelig. Mens aldersgruppene mellom 30 og 59 år viser fortsatt stigende fremtidsoptimisme, ser vi et sterkt fall hos den yngste gruppen, de under 30 år. Ifølge Finans Norge kan dette ses i sammenheng med utfordringer unge opplever med å komme inn i boligmarkedet, og spådommene om økte renter.

Heldigvis er dette et problem som er fullt mulig å løse, det krever bare politikere som ikke er låst fast i troa på at alt går bra. Verktøykassa er full for alle som tar en titt på de løsningene som er valgt i resten av Europa.

Det er spennende å se at det rødgrønne byrådet i Oslo nå lar seg inspirere av byer som Wien og Zürich. Der finnes det ulike typer offentlige utleieboliger eller boliger som ikke kan omsettes fritt på et marked, slik at folk har et reelt alternativ og frihet til å velge noe som passer dem bedre enn å ta opp gjeld over fem ganger inntekten. Vi har mye å lære av byer som legger til rette for at det skal være plass til ulike deler av befolkningen.

Det skal ikke kun være arv og størrelsen på lommeboka som avgjør hvem som kan bo og leve i byen. Sykepleiere, vaskehjelper, lærere og barnehagepedagoger bør ikke måtte reise gjennom hele byen hver dag for å komme seg på jobb mens dem med høy inntekt kan bo sentralt.

Man kan også se til Norge, der mange kommuner eksperimenterer med ny boligpolitikk. Vi trenger for eksempel en ny selveierpolitikk. I den nasjonale debatten har høyresidens eneste svar vært å bygge flere boliger med lavere kvalitet. Vi må ta i bruk flere virkemidler. For eksempel gjennom at kommunene tar mer kontroll over hva slags boliger som bygges.

Et godt eksempel er Sandnes, der et kommunalt tomteselskap kjøper opp tomter som selges videre til private utbyggere, som forplikter seg til å bygge rimelige boliger for førstegangskjøpere. Det er ikke lov å kjøpe disse boligene om du eier en bolig fra før. Boligene blir 15–20 prosent billigere enn markedspris med denne ordningen, sier kommunen.

En annen god modell er leie-til-eie modellen i Randaberg. Der bygger boligbyggelaget boliger der du først leier og betaler husleie, men der en del av det du betaler hver måned går til å dekke avdrag. Etter tre år kan du kjøpe boligen, og det du allerede har betalt trekkes da fra prisen på boligen. Kommunen stiller med tomt og boligbyggelaget bygger boliger, begge til kostpris. Gunstig finansiering fra Husbanken bidrar også til å gjøre boligene rimelige.

Så lenge prisene fortsetter å øke vil det lønne seg å spekulere i bolig, noe som gir økt ulikhet og holder mange utenfor. Vi er derfor nødt til å etablere flere boliger utenfor denne prisspiralen. Erfaringen fra Europa er at det også demper prisene i resten av markedet, rett og slett fordi folk får et alternativ.

Høyre sier de er opptatt av å bevare den norske selveiermodellen, men dagens politikk fører til et marked der boligspekulanter tvinger resten av oss inn i en pris- og gjeldsspiral. SV ønsker å bruke Husbanken, kommunene og boligbyggelagene til å skape et boligmarked som fungerer for alle.

Vi er nødt til få ned prisveksten, slik at bolig igjen blir noe vi bor i, ikke noe vi spekulerer i.