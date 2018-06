SMARTTELEFONENES TID: Mange fra generasjonene som har vokst opp uten smarttelefoner kommer til å tenke at det er jentenes egen skyld. Men vi må plassere skylden der den hører hjemme, skriver VGs kommentator.

Nei, jente (16) kan ikke «skylde seg selv» når bilder av henne spres på nett

Publisert: 20.06.18 18:51 Oppdatert: 20.06.18 19:01

Unge mennesker har en seksualitet, og det skal de få lov til å ha. Men de skal få ha den i fred, og de skal selv få bestemme over bildene de har og tar av seg selv.

TRINE SAUGESTAD HATLEN, kommentator i VG.

Denne uken forteller VG om fem unge kvinner som har blitt utsatt for ulovlig spredning av nakenbilder. Kvinnene beskriver en følelse av at livet var ødelagt. De forteller om skam, hets, angst, depresjoner, selvskading, opphold på psykiatriske institusjoner og selvmordsforsøk.

«Hvis disse unge jentene ikke vil ha nakenbilder spredt på nettet, så må de ikke være så dumme at de tar nakenbilder, da», kommer mange fra generasjonene som har vokst opp uten smarttelefoner til å tenke, og en del av dem til å si.

Da bør du heve stemmen og si dem imot. For dette er klassisk «victim blaming». Man plasserer skylden på offeret i stedet for lovbryteren.

Du vet, i samme leia som «hvis du ikke vil bli voldtatt, må du ikke gå i kort skjørt, da». Sånt tøv er vi jo ferdige med, det er 2018.

Korte skjørt voldtar ikke. Det er ikke ulovlig å ta bilde av seg selv, og det er heller ikke ulovlig å sende det til noen. Men det er ulovlig å dele og spre bilder av andre uten deres samtykke.

Unge mennesker kommer til å ta lettkledde bilder av seg selv. De har en seksualitet, og det skal de få lov til å ha. Men de skal få ha den i fred, og de skal selv få bestemme over bildene de har og tar av seg selv.

Uansett om man selv har posert på et bilde og sendt det til en man stoler på (som senere viser seg å ikke være så grei), eller om man har blitt utsatt for hacking eller snikfotografering i dusjen eller i sengen, så er det aldri offeret sin skyld.

Synes du det er blitt litt vel mye snakk om nakenbilder på avveie? Nå som både Sophie Elise, Nora Mørk og stadig flere står frem? Det sier sitt om hvor vanlig det er, og hvor mye mer vi må snakke om det.

Vi må snakke om konsekvensen av å ta og sende bilder, og ikke minst må vi snakke om konsekvensene det kan få om du deler dem videre. Det må snakkes om i klasserommet, ved middagsbordet hjemme, hos politiet og i rettsvesenet. Det har blitt et samfunnsproblem, da må samfunnet ta grep. Og de som sprer bildene, må straffes.

Alle de fem jentene i VGs sak gikk til politiet for å få hjelp. Men ingen ble straffet for bildespredningen.

– Jeg hadde ikke lyst til å leve lenger. Men saken var ikke viktig nok for politiet, forteller Thea i VG-saken.

Igjen blir unge kvinner fortalt at problemene deres ikke er viktige nok. For dette er først og fremst et problem som rammer kvinner, 9 av 10 av ofrene er kvinner.

Hvor mange må melde ifra om spredning av nakenbilder før politiet tar problemet på alvor, og prioriterer å etterforske sakene? Hvor mange historier må fortelles, før vi forstår at dette er alvor? Fra utlandet kjenner vi til at unge har tatt sine egne liv som følge av spredning av intime bilder.

I dag er det straffbart å dele bilder uten samtykke, samt å ærekrenke andre, men det finnes ingen egen lov som retter seg spesielt mot «fenomenet vi tidligere kjente som det nokså misvisende begrepet hevnporno».

Et nytt lovforslag er på trappene. Før sommeren, er beskjeden vi har fått. Det er på høy tid.

For mens jeg har sittet og skrevet denne teksten, har antageligvis enda flere unge jenter følt på angst, frykt, ydmykelse, hets og skam som følge av bilder på avveie. Mot sin vilje, og helt uten skyld.