Trumps harde pokerspill

kommentar

Publisert: 18.06.18 13:51 Oppdatert: 18.06.18 15:07

MENINGER 2018-06-18T11:51:40Z

Trump spiller beinhardt spill med små barn i potten for å få demokratene til å godta innstramninger i innvandringen til USA.

Bildet av det gråtende barnet i McAllen, Texas som ser moren bli arrestert for å ha forsøkt å ta seg ulovlig inn i landet, er delt tusenvis av ganger i sosiale medier denne helgen. Det fortvilte uttrykket har gitt ansikt til nærmere 2000 andre barn som er blitt tatt fra sine foreldre og internert på forskjellige provisoriske «mottak»; tomme lagerbygninger, nedlagte kjøpesentre, etc.

Det er snakk om å reise teltbyer for å huse alle sammen.

Presset på administrasjonen vokser. I helgen har en rekke prominente republikanere stått sammen med demokratene i kravet om at praksisen må avvikles øyeblikkelig. Mest prominent tidligere førstedame Laura Bush, som ellers sjelden har vært kjent for å uttale seg.

Og selv den nåværende førstedamen, Melania Trump, som er enda mindre kjent for å uttale seg, har sagt at hun «hater å se barn tatt fra sine foreldre», og at hun håper partene kan komme sammen og enes om en innvandringsreform.

Det samme kunne for så vidt ektemannen også sagt. I Trumps versjon er det demokratene som har laget lovene justisdepartementet nå følger opp. Hvis demokratene vil ha slutt på praksisen er de hjertelig velkomne til å komme til forhandlingsbordet og reforhandle forslaget. For eksempel kan man jo finne en finansieringsform for muren mot Mexico .

Andre hardlinere, som presidentens spesialrådgiver Stephen Miller, opptrer mindre bekymret. Hundrevis av lovbrytere og i USA blir midlertidig fratatt sine barn hver eneste dag. Hvorfor skal disse lovbryterne spesialbehandles?

«Det er en enkel avgjørelse for regjeringen å utvise nulltoleranse for ulovlig innvandring. Punktum», sa han til New York Times forrige uke.

Men i en nasjon hvor alle bortsett fra urbefolkningen på halvannen prosent selv stammer fra innvandrere, vekker slike bilder enda sterkere reaksjoner enn de gjør i Europa. Og for mange republikanere er det en tung pille å svelge, selv om de ønsker en kraftig innstramning i asyl og innvandringspolitikken.

Kirstjen Nielsen, sjef for sikkerhetstjenesten Homeland Security, gjorde det klart på søndag at avgjørelsen ikke ligger i hennes direktorat via en tweet som hørtes ut som et ekko av uttalelsen til Miller: «Det er ikke vår praksis å skille foreldre fra barn. Punktum», skrev hun.

Slik situasjonen er akkurat nå, er den blitt en stirrekonkurranse mellom Trump og Kongressen.

«Demokratene burde finne sammen med sine republikanske motparter å løse situasjonen med sikkerhet ved grensene», skrev han på Twitter søndag. «Ikke vent til etter (mellom) valget, for det kommer dere til å tape».