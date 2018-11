SVERIGE: Isabella Lövin (MP) och statsminister Stefan Löfven (S) under statsminister-avstemmingen i riksdagen. 25. sept. Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

Sveriges politiske kaos

Snart to måneder har gått siden det svenske riksdagsvalget. Partiene klarer fortsatt ikke å samle seg om en regjering.

leder

At politikk til tider er kaotisk bør ikke overraske noen. Norge er for tiden inne i en uoversiktlig og rotete politisk situasjon utløst av KrFs ønske om regjeringsmakt. Grunnleggende saker som abortloven er kastet inn i et uoversiktlig og lite tillitvekkende politisk spill som involverer de ulike fløyene i KrF og regjeringspartiene. Viktige prioriteringer for fremtiden blir brikker i kampen om kortsiktig gevnist og makt. Når politikken henfaller til dette, blir det vanskelig å fatte kloke og samlende avgjørelser om viktige prioriteringer for Norges fremtid.

Likevel er Norge i en gunstigere posisjon for tiden enn Sverige . Der er det partipolitiske kaoset så dyptgående at landet ikke klarer å stable på beina en styringsdyktig regjering. Snaue to måneder etter at svenske velgere sa sitt, er ikke partiene i Riksdagen en gang i nærheten av å klare å peke på en regjering. Dette må være tungt å bevitne for folk i Sverige.

Det er et grunnleggende prinsipp i de parlamentariske demokratiene at regjeringsmakten skal springe ut fra de folket velger til nasjonalforsamlingen. En regjering skal alltid være ansvarlig overfor de folkevalgte. Men også de som blir valgt har et ansvar. En nasjonalforsamling som ikke makter gi et land en regjering svikter det mandatet de har fått av velgerne. Prinsippet om ansvarsfordeling blir uthulet dersom ikke noen får anledning til å forsøke å ta det ansvaret.

Sverige er ikke det første landet som havner i denne ulykksalige situasjonen. Belgia og Tyskland har de siste årene hatt tilsvarende store problemer med å få på plass regjeringer. I Sverige skyldes handlingslammelsen i stor grad at flere partier nærmest nekter å akseptere at Sverigedemokratene er tildelt politisk makt og innflytelse av et betydelig antall svenske velgere. Denne innstillingen skaper nå et historisk kaos, ettersom partiene tilsynelatende ikke klarer å ta konsekvensene av et slikt veivalg. Nemlig at nye samarbeid må inngås for å få på plass et styringsdyktig flertall.

Mens regjeringskaoset fortsetter, står Sverige overfor helt konkrete politiske utfordringer. Denne uken ble det kjent at 42 mennesker er drept og 129 skadet i tilsammen 272 skyteepisoder hittil i år. Sverige befinner seg også i en krevende sikkerhetspolitisk situasjon i Østersjøen, og blir som alle EU-land påvirket av Brexit. For hver dag folk ser at de etablerte partiene og politiske styringselitene ikke klarer annet enn å grave seg ned i spill og retorikk, svekkes til det bestående, og populister og lettvinte løsninger blir attraktive. Det er ikke i svenskenes interesse, partiene må derfor komme seg ut av hengemyren etter valget og snart få på plass en regjering.