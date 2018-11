SVARTEHAVSFLÅTEN: Russlands president Vladimir Putin på sitt første besøk på Krim i mai 2014 etter den folkerettsstridige annekteringen av halvøyen det året. Foto: MAXIM SHEMETOV / X90156

Det er varm krig i Europa

Hver dag skyter de på hverandre. De har holdt på siden 2014. Og i helgen ble ukrainske krigsskip beskutt av russerne.

Publisert: 26.11.18 14:10

Russlands president Vladimir Putin stjal den vakre Krimhalvøyen fra Ukraina med militærmakt i 2014.

Det er tragisk. Mest for de vel to millioner menneskene som bor her, som ikke fikk noe i nærheten av det de var forespeilet.

Nå er de lukket ute av verden. Strømmen og vannet fra Ukraina er stengt av. Vestlige mobiltelefoner fungerer ikke. Det er innført visumplikt og rubler. Næringslivet skygger banen. Å reise er vanskelig. Før kunne man ta flyet eller toget. Mange har familie på andre siden av grensen. I dag går den lovlige ruten den store omveien om Russland.

Det kommer ikke internasjonale turister lenger. Nesten ingen besøker Livadia-palasset der Stalin, Churchill og Roosevelt skrev under Jalta-avtalen. De får ikke sett Bakhtjisaraj, hvor Djengis Khans etterkommere hersket frem til russerne erobret halvøyen i 1783. Ei heller goternes hovedstad Mangup høyt oppe i fjellene, grottene som jødene fortsatte å bo i frem til slutten av 1700-tallet.

I 2014 og tidligere besøkte jeg alle disse stedene uten problem. Jeg kunne ta ut penger i minibanken og spasere i Balaklava-bukten, se på italienske og greske handelsbyer samt tsarfamiliens og kommunistpampenes gamle sommerhus.

Knapt noe annet sted kan du finne spor etter så mange ulike folkeslag og sivilisasjoner.

Sist gang jeg var her under krigen i 2014, tok jeg et av de siste flyene fra flyplassen i Simferopol til Kiev. Det går ikke lenger. For siden har de to landene vært i krig.

Og det er en varm krig. Ifølge Tor Bukkvold ved FFI skyter de på hverandre hver dag langs separasjonslinjen.

Vi hører bare om konflikten når det går virkelig galt. Som da alle om bord i Malaysia Airline-flyet i rute over Ukraina ble drept da flyet ble skutt ned av en russiskprodusert rakett.

I helgen ble to ukrainske soldater skadd da krigen eskalerte i farvannet rundt Krim. Bakgrunnen er at russerne og ukrainerne lenge har kranglet om hvem som har rett til å bestemme her. Russerne vil ha en egen territorialsone rundt halvøyen. Ukrainerne er selvsagt ikke enig, for russerne stjal Krim, og har heller ikke eierskap til farvannet rundt.

Ukrainske kommersielle fartøy shipper mye av sin eksport ut fra havn i Azovhavet. De må gjennom det trange Kertsj-stredet for å komme dit.

Russerne nekter dem for det første å gå for nær Krim, og har i tillegg begynt å forkludre passasjen gjennom stredet, antagelig som en protest på det første.

Stredet er åpent for begge parter. Men russerne har tilbakeholdt ukrainske kommersielle faretøy i opp til 90 timer. Det er bakgrunnen for at Ukraina har begynt å eskortere sine handelsskip med militærfartøy.

Det har lenge ligget i kortet at det ville skje ting til sjøs. Partene beskylder den andre for å trappe opp bevisst.

– Ingen har noe ønske om at det skal eskalere videre. Russland fordi det skader russisk omdømme. Og Ukraina fordi de er militært underlegne, sier Bukkvold.

Ukraina vil aldri vinne en krig mot Russland. Om de skal seire må Russland tvinges på annet vis.

Det bør ikke være noen tvil om at det Putin gjorde var folkerettsstridig. Verdenssamfunnet kan ikke gå med på slikt.

For russerne er imidlertid Ukraina spesielt. Landenes felles røtter startet i Kiev.

Men Ukrainas historie er egentlig svært forskjellig fra Russlands. Ukraina var lenge en del av det polsk-litauiske samveldet. Og i sør var deler av Ukraina en del av tatar-khanatet. Dette ble brakt sent inn i Russland.

Men arven etter Stalins historieskriving har satt dype spor. Under hans styre ble alle folk til slavere som hadde vært her siden jernalderen. Fantes det noen andre, var de barbarer.

I virkeligheten ble Krim-halvøya først skikkelig russifisert etter andre verdenskrig. Blant annet ved hjelp av forferdelige tvangsdeportasjoner av andre folkslag fra Krim til land i Asia.

I 2014 skjedde det også med våpen. Til å være så ønsket har russerne alltid tydd til dramatiske metoder på Krim.

Putins hovedmål var å få Ukraina inn i sin planlagte Eurasia-union og å stoppe avtalen landet hadde på gang med EU.

Dette har feilet. Avtalen er nå signert med Ukraina.

Hans andre mål var å svekke Ukraina. Det har også feilet. Landet har ikke kollapset. Tvert om har Ukraina slått tilbake. De har ratifisert den europeiske avtalen, gjennomført store økonomiske reformer, fått i gang antikorrupsjonskampanjer og et fungerende banksystem.

Krim er dårlig trøst. For når historiebøkene skal skrives er Putins største tabbe at han mistet Ukraina. For russerne visste at Polen og Baltikum ikke var det ekte Russland.

Men å miste Ukraina, det er å miste moderlandet.