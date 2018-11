KAOS: Folk går amok for gode kupp, her fra Black Friday på Norwegian Outlet i Vestby fjor. Foto: Trond Solberg

Black Friday: – Den mørkeste dagen i året

MENINGER 2018-11-22T17:57:46Z

Black Friday nærmer seg, og det føles ganske beksvart. Black Friday er et manipulerende tiltak for å øke handelsstandens fortjeneste.

Publisert: 22.11.18 18:57

ANJA BAKKEN RIISE , leder for Framtiden i våre hender .

Black Friday er en utspekulert måte for å få folk til å handle mest mulig, selv om nyhetssak etter nyhetssak forteller oss at mange av «tilbudene» ikke er særlig gode. Mens vi lokkes inn i butikkene, har forbruksfesten enorme konsekvenser for planeten, og ikke minst for de som produserer de billige varene.

På Black Friday i fjor brukte nordmenn drøye 3,6 milliarder kroner i norske butikker på fredagen alene. Det er 2,5 millioner kroner i minuttet!

Det var rekordmye, og i år forventes beløpet å øke til 3,9 milliarder, ifølge handelsorganisasjonen Virke. «Det blir tidenes Black Friday», jubler handelsstanden. Om Virke har rett, kan dette bli tidenes mest ødeleggende Black Friday for kloden vår. Vårt forbruk har mye å si for framtidsutsiktene til de som kommer etter oss.

Når det er sagt, mener jeg at mange av oss bør gå i oss selv for måten vi snakker om Black Friday på. Kritikken av fenomenet har innslag av klasseforakt.

Det er lett for folk i middelklassen å se ned på de som står i kø halve natta for å sikre seg en vinterjakke de ellers ikke har råd til, for seg selv eller ungene.

For noen uker siden gikk vi med bøsse for Krikens Bymisjon, nettopp fordi at også i velstandssamfunnet er det folk som deler osteskiva i to for at osten skal vare lenger. Det finnes fattige mennesker i samfunnet vårt, og da skal vi være forsiktige med formaninger om ikke å handle når det er salg.

Kanskje har du sett deg ut en eller annen ting du tenker du trenger, og som du kan få mye billigere denne uka. Det er selvsagt ok.

Men ikke la deg lure av handelsstandens «3 for 2»-tilbud, hvor du sitter igjen med en masse greier du egentlig ikke trenger. Hva med å teste ut en av de hundre fiksefestene som finner sted landet over denne uka? Eller å handle brukt på Tise eller Finn.no? Å leie en julekjole fra Fjong, fremfor å kjøpe nytt? Det finnes mange gode alternativer!

November er mørk nok som den er, la oss ikke male denne uka beksvart.

