Ti #metoo-regler

debatt

MENINGER 2017-12-11T09:24:52Z

Publisert: 11.12.17 10:24

I kjølvannet av visse medieprofilers avgang spesielt, og arbeidsmiljø og metoo-kampanjen generelt, har det på sosiale medier foregått diskusjoner som gjør det nødvendig med en klargjøring av hva dette handler om.

BRITT SØRENSEN, journalist og forfatter

1. Det er ingen menneskerett å være flåkjeftet.

2. Det er ingen menneskerett å gå på jobb og tro at du uten konsekvenser kan si hva du vil om kolleger eller andre mennesker på ulike nivå i et hvilket som helst hierarki.

3. Det er en menneskerett å gå på jobb og kunne gjøre jobben sin og samtidig kjenne seg ivaretatt og anerkjent, uavhengig av kjønn, legning og utseende.

4. Det er ikke opp til andre enn de som utsettes for utilbørligheter å definere om dette er over deres grenser. At noen av oss har opplevd alvorlige overgrep, gir oss ingen rett til å bagatellisere andres opplevelser av en situasjon.

5. At noen aldri har opplevd trakassering, gir dem ingen rett til å definere andres opplevelse.

6. Slutt å bruke begrepet «annenhåndskrenkelse». En gang i tiden reagerte man fordi man var solidarisk. Det gjør noen av oss fortsatt.

7. Det er ikke rakettforskning å se dette som en del av en helt nødvendig ivaretakelse av arbeidsmiljø.

8. Det er ikke den utsattes ansvar at han/hun ikke greide å sette en stopper for trakasseringen. Det er den som trakkasserer sitt ansvar, og det er arbeidsgivers ansvar.

9. Stopp skamleggingen av varslerne. Legg ansvaret der det hører hjemme.

10. Hvis du ikke vet forskjell på flørt og ufinhet, bør du oppsøke hjelp.

–

Innlegget ble først publisert på forfatterens Facebook-side. Gjengitt her med tillatelse.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!