Leder

Dette løser ikke regjeringens strømfloke

VIL SIKRE FORSYNINGEN: Statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland på fredagens pressekonferanse om strøm.

Regjeringen har lagt frem en ordning for å sikre nok strøm. Det er bra, men stagger ikke strømopprøret i egne kretser.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Det var i fjor sommer energiminister Terje Aasland lovte en «sikringsmekanisme» som skulle begrense eksporten av strøm til utlandet.

I regjeringskretser var man desperat etter å berolige kritikerne. Kraftprisene lå på syv kroner, magasinene tørket inn og det var fare for rasjonering. I verste fall fryktet man at et kriserammet Tyskland ikke ville selge oss strøm.

Etter utspillet oppsto straks en livlig debatt om dette kunne være i strid med EØS.

Fredag presenterte regjeringen langt på overtid endelig sitt opplegg.

Og planen er hverken å utfordre EØS eller stanse eksporten til utlandet, selv om ESA er programforpliktet til å være bekymret for eksportbrems.

BLÅSJØ: Norges største kraftmagasn Blåsjå i Suldal hadde i fjor sommer svært lite vann i forhold til normalen. Både tørt vær og høy eksport førte til det.

Regjeringen fortsetter i hovedsak som før. Det blir ingen automatisk stans i eksporten ved et gitt fyllingsnivå. Ingen konkrete krav innføres.

Men produsentene skal ta ansvar for forsyningssikkerheten, og dette blir de lovpålagt. Regjeringen formaliserer også via en ny forskrift dagens praksis med å rapportere varelageret til myndighetene.

Og det er helt greit.

Riset bak speilet for produsentene er at regjeringen skaffer seg sanksjonsmuligheter.

I aller verste fall skal de kunne gripe inn og overstyre produsentene, som er det ESA i tilfelle vil kunne reagere på.

Samtidig kom det tydelig frem at regjeringen ikke har tenkt å gjøre det. De mener at dette skal ordnes i markedet.

Og det er litt bedre tilstander i kraftmarkedet nå.

Det er bra at forsyningssikkerhet har havnet høyt på dagsorden i alle europeiske land etter den lovstridige invasjonen av Ukraina.

I det heldigitaliserte og elektrifiserte Norge klarer vi oss ikke i mange dagene uten strøm. At dette systemet fungerer er helt grunnleggende.

Forsyningssikkerhet er imidlertid noe helt annet enn pris.

Strømmen går dit man får best betalt for den.

Måten å stagge eksport på, er i denne ordningen fortsatt å sette opp prisene når man vil unngå at utlandet kjøper av oss.

Om noe kan altså denne ordningen øke prisene.

Strømprisene går forhåpentlig ned fremover. Men kraftprisene vil nok likevel forbli høyere enn vi har vært vant til en god stund.

Den akutte kvikkfiksen i situasjonen vi står i nå, er strømstøtten. Og den kan gjøres bedre.

Norge har enorme kraftinntekter. De kan fordeles ut igjen til folk flest.