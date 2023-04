HER OG NÅ: – Det vi trenger er mer fornybar kraft så fort som mulig, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra en havvindpark mellom København og Malmö.

Energi: Det enkleste er ofte det beste

Den beste løsningen for industrien er mer fornybar kraft, så fort som mulig. Å vente på løsninger som ligger på den andre siden av 2030 vil undergrave både industrien og klimamålene.

STEFFEN SYVERTSEN, konsernsjef Å Energi

Mer fornybar kraft så fort som mulig er det eneste som kan videreutvikle Norge som industrinasjon når klimamålene skal nås.

Vi kan ikke spare oss ut av situasjonen ved ikke å bruke fornybar kraft der den trengs mest.

Skal vi få mer kraft må vi revitalisere den alliansen som formet vannkraft-Norge – industri, kraftselskap, stat og kommuner.

Hver gang et stort fornybarprosjekt nærmer seg realisering, spiller motkrefter inn alternative løsninger. Felles for disse løsningene er at de skyver konkrete tiltak enda lenger ut i tid.

Enkelte er teknologisk umodne, og alle er foreløpig svært kostnadskrevende teknologier.

KRONIKKFORFATTER: Steffen Syvertsen.

Det gjelder for eksempel forslaget om å bruke karbonfangst karbonfangstKarbonfangst og -lagring er et tiltak for å skille ut og oppbevarie karbondioksid (CO2) på en permanent måte. i stor skala på Melkøya i stedet for elektrifisering av anlegget med strøm fra land. Storskala karbonfangst vil kreve store endringer av anlegget og er beregnet av Equinor til å koste tre ganger mer enn elektrifisering.

Det er en kostnad som i stor grad må dekkes av skattebetalerne.

Forslagene om å elektrifisere sokkelen med flytende havvind i stedet for kraft fra land innebærer også utsettelse. Foreløpig finnes bare en slik havvindpark, Hywind Tampen.

Flytende havvind blir utvilsomt viktig fremover. Men vi må utover på 2030-tallet før vi får en betydelig kraftproduksjon fra flytende anlegg, om foreløpig også er avhengig av subsidier.

I tillegg har vi en nyslått begeistring for kjernekraft i Norge, selv om historien har vist oss at det å bygge nye store kjernekraftanlegg er noe av det dyreste man kan gjøre og dessuten noe av det som tar lengst tid.

Den siste erfaringen er den femte reaktoren ved det finske kjernekraftverket Olkiluoto. Den startet opp i 2022, 14 år etter opprinnelig plan og til en kostnad av 130 milliarder kroner.

Det forskes mye på feltet, og man viser til at såkalte små modulære reaktorer (SMR) vil bli mye billigere. Det kan hende, men SMR er fortsatt på utviklingsstadiet.

SOLKRAFT: Det gigantiske solkraftverket Gansu Dunhuang Solar Park i Kina, er ett av de største i verden.

Det enkleste er ofte det beste, for å variere et slagord fra en av våre dagligvarekjeder. Det enkleste og raskeste er å øke omfanget og effekten av fornybar kraftproduksjon med velprøvde teknologier.

Her er vannkraft vår grunnmur. Vannkraft er lønnsom og tilfører fellesskapet store beløp hvert år gjennom skatter og avgifter, uten behov for subsidier.

På strekningen der vi har det meste av vår virksomhet, fra Agder til grensen mot Stor-Oslo, finner vi et stort industribelte som står for mye av klimagassutslippene i Norge.

I Agder øker utslippene fra prosessindustri og skipsfart knyttet til havneanleggene, i Telemark står Grenland alene for 20 prosent av de norske industriutslippene, i Buskerud suppleres industriutslipp av utslipp fra skipsfart knyttet til Drammen havn, som er Norges viktigste importhavn for biler.

Industrien, og da særlig prosessindustrien, har et akutt behov for mer kraft til industriell videreutvikling og reduksjon i klimautslipp. Fornybar elektrifisering er også viktig for havnene i Agder, Grenland og Buskerud.

I dette området finner vi vannkraftverk som i sum produserer nær 30 prosent av den norske vannkraften. I det korte bildet, frem mot 2030, er det mulig for Å Energi å realisere flere prosjekter for å øke produksjon og effekt.

Jeg er også overbevist om at dersom vi ser for oss disse fylkene som et sammenhengende kraftlandskap, vil det være mulig å hente inn større gevinster innen produksjon og effektivisering av distribusjon.

FOSSEKRAFT: – Det enkleste og raskeste er å øke omfanget og effekten av fornybar kraftproduksjon med velprøvde teknologier. Her er vannkraft vår grunnmur, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra kraftverket Nore I i Nore og Uvdal kommune.

Historisk er det norske vannkraftsystemet utviklet av et interessefellesskap mellom stat, industri, kraftselskap og kommuner. Mange store kraftutbygginger ble startet for å forsyne storindustri med strøm.

Kommunale kraftverk fikk ansvaret for den alminnelige forsyning.

Staten, som fryktet at utenlandske eiere skulle få kontroll over vannkraften, innførte hjemfall hjemfall Hjemfallsrett er en rettighet myndighetene, vanligvis staten, har til å overta et anlegg vederlagsfritt når konsesjonstiden for et vannkraftverk utløper.og konsesjonslover konsesjonsloverKonsesjonslovene ble vedtatt av Stortinget først i 1906, som sterkt regulert adgang til oppkjøp av vassdrag i Norge. alt i 1909. Og Statkraft ble rundt siste århundreskifte et offensivt virkemiddel for å konsolidere et fragmentert kommunalt eierlandskap.

Alle aktørene i denne kraftalliansen er til stede i våre nærområder: Industrien, staten, kraftselskapene og kommunene.

Om vi revitaliserer denne alliansen vil vi kunne utvikle mer kraft, mer effekt og bedre distribusjon også innen 2030.