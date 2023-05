SKOLEFRAVÆR: – Det er gledelig at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har varslet om en ny stortingsmelding og ungdomsskolereform, der håpet er at en mer praktisk og variert skole også kan øke tilstedeværelsen på den, skriver kronikkforfatterne.

Mens vi venter på systemendring

Når stadig flere barn mistrives og lærerne deres forlater skolen er det tydelige tegn på systemsvikt.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

MAIKEN MARIE JORDAL, stipendiat Høgskolen i Volda

OLE JACOB MADSEN, professor i psykologi, UiO

I fjor fikk situasjonene som ofte omtales som «skolevegring» eller «ufrivillig skolefravær» tilsynelatende et gjennombrudd i offentlighetens søkelys.

Sakene blir flere og barna blir stadig yngre, lød omkvedet fra kommuner rundt om i landet.

Tendensen var merkbar allerede etter pandemien, da flere helsesykepleiere oppga at de aldri hadde sett så mange tomme pulter. Men den urovekkende utviklingen startet lenge før nedstengingen og forsvant ikke selv om munnbind og meteren nå er blitt historie.

I Ungdata-undersøkelsen har man registrert en økning i elever med negative skoleerfaringer de siste årene: der 3 av 4 kjeder seg, 2 av 4 er stresset og 1 av 4 gruer seg til å gå på skolen.

I boken «Skolevegringsmysteriet» viser en av oss og journalist Gaute Brochmann endatil hvordan trenden til at barn vil, men ikke får til å gå på skolen, kan sees over hele verden, der ofte årelange tilbaketrekninger til barnerommene ikke lenger er forbeholdt høyteknologiske annerledesland som Japan.

Som så mange andre som jobber med problematikken ser vi positivt på at mistrivsel i skolen endelig ser ut til å få aksept som et samfunnsproblem.

Maiken Marie Jordal.

Det er også gledelig at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har varslet om en ny stortingsmelding og ungdomsskolereform, der håpet er at en mer praktisk og variert skole også kan øke tilstedeværelsen på den.

Problemet er at i påvente av systemendringer fortsetter vi uanfektet å behandle unges ofte naturlige reaksjoner på systemsvikt som individuelle og psykologiske atferdsproblem hos allerede hardt prøvede barn og foreldre.

I øyeblikket blir det danske kognitive atferdsprogrammet Back 2 School testet ut i ni norske kommuner. I Back 2 School-manualen forklares skolefravær som en uhensiktsmessig atferd som i hovedtrekk skyldes forhold ved barnet, hjemmet og/eller skolen.

Dette kan være angst eller depresjon, svikt i foreldres omsorgsevner eller holdninger, eller den enkeltes skoles manglende tilrettelegging.

Skoleinstitusjonen tas for gitt som et gode for barn, og «det bekymringsfulle» er ensbetydende med å ikke gå på skolen. Å komme seg back to school blir det udiskutable målet.

KRONIKKFORFATTER: Ole Jacob Madsen.

Nylig utga filosofen Ole Martin Moen boken «Skolens omsorgssvikt» der han snur på den innlærte bekymringen om barn som ikke møter på skolen, der barnevernet ofte kobles inn, og spør isteden om det kan være noe med skoleinstitusjonen som gjør at mange barns omsorgsbehov i dag ikke blir møtt.

Moen påpeker hvordan elevenes motstand mot skolen utelukkende og urimelig tolkes som et problem ved barnet.

Han understreker også hvordan barn i skolen ikke er vernet av arbeidsmiljøloven slik voksne arbeidstagere er, og elevene har få muligheter for å skifte arbeid eller arbeidsoppgaver på varig basis.

Anna Helgesen beskrev også nylig hvordan særlig nevrodivergente barn rett og slett kan bli utbrente av vanlige klasserom.

Samtidig virker forventningene vi møter barna med å bli mer voksne. På et foreldremøte der vi deltok ble det sagt at fravær var et økende problem på skolen. Stadig flere elever manglet visstnok «oppmøtekompetanse».

Dette besynderlige begrepet har tradisjonelt vært forbeholdt NAV-systemet, om brukere med en kaotisk livsførsel og rusproblem, som har vansker med å møte til avtaler.

At det nå tas i bruk også i skolen gir assosiasjoner til Reform 94s utskjelte «ansvar for egen læring», bare nå som noe enda mer basalt, nemlig «ansvar for eget oppmøte».

Det er imidlertid ikke bare barna som rømmer skolen, nå er det også lærerne deres. I arbeidene våre opplever vi lærere som gråter og bebreider seg selv for å ikke kunne ivareta elevenes behov.

Les også Ja til fraværsgrense Det er en del heft med fraværsgrensen. Men den virker også svært godt.

Dette til tross for at de er prisgitt et system som både ansvarliggjør og umuliggjør på en og samme tid. Lærerstreiken i høst handlet derfor ikke bare om lønn, men om bemanning og kompetanse for å kunne gjøre en forsvarlig jobb.

Men den ble som kjent avsluttet ved tvungen lønnsnemnd av hensyn til «sårbare barn» som ikke fikk gått på skolen. De mange barna som blir sårbare i skolen, og læreres mulighet for å ivareta disse, ble ikke engang tema.

Mens vi venter på systemendring forstår vi at skolefravær også må møtes på individnivå. Likevel spør vi oss hva slags konsekvenser det kan ha for menneskene som lever med denne situasjonen å bli behandlet som det problematiske aspektet ved den.

Vi har en innarbeidet forestilling om en saliggjørende fellesskole, men så lenge den ikke er det i praksis trenger vi også ordninger for dem som tar skade av dagens skole og deres respektive omsorgspersoner.

Tiden er derfor overmoden for å endre fokus fra skolefrafall som et problem i seg selv, til å vedgå at et sviktende skolesystem er med på å skyve stadig flere inn i utenforskap.