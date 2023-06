Leder

Økt rente rammer hardt

Spenningen er høy foran Norges Banks rentemøte. Vi må forvente at styringsrenten blir satt opp. Spørsmålet er bare om det blir 0,25 eller 0,5 prosent i denne omgang.

Vi har trolig ikke nådd rentetoppen ennå. Det kan komme ytterligere et rentehopp i høst.

Alle med boliglån vil merke konsekvensene i form av svekket kjøpekraft. Det er også hensikten.

Sentralbanken hever styringsrenten for å bekjempe den høye prisveksten. Når vi får mindre å rutte med, vil etterspørselen etter varer og tjenester gå ned. Sentralbanken ønsker å kjøle ned økonomien, selv om det kan bety noe høyere arbeidsledighet og lavere produksjon.

Problemet er bare at de mange renteøkningene så langt ikke har virket etter hensikten. I hvert fall ikke i tilstrekkelig grad. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var prisene i mai 6,7 prosent høyere enn for ett år siden.

Norges Banks oppdrag er å begrense inflasjonen til om lag to prosent over tid. For å oppnå dette bruker de styringsrenten. Men vi er langt fra å nå inflasjonsmålet, til tross for stadige renteøkninger.

OPP I MAI: På pressekonferansen 4. mai sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache at styringsrenten ble satt opp 0,25 prosent til 3,25 prosent.

Noe er likevel i ferd med å skje. I april falt husholdningenes forbruk med 1,9 prosent og varehandelen registrerte en nedgang på 3,3 prosent.

Det bør Norges Bank ta i betraktning når styringsrenten fastsettes. Folk flest merker dyrtiden på to måter, gjennom høyere rente på boliglånet og dyrere varer i butikkene. Det gjør at vi naturlig nok blir mer forsiktig med pengebruken.

På sikt vil det bidra til å stabilisere både pris- og rentenivået.

Ettervirkningene etter pandemien og krigen i Ukraina er de viktigste årsakene til den høye inflasjonen internasjonalt.

I landene som bruker euro er prisveksten på 6,1 prosent og i Storbritannia hele 8,7 prosent. Den europeiske sentralbanken (ESB) har for åttende gang på rad hevet styringsrenten, som nå er satt til 3,5 prosent.

I USA valgte nylig sentralbanken å holde styringsrenten uendret etter at inflasjonen kom under fire prosent.

TILTAK: Finansminister Trygde Slagsvold Vedum sa på Senterpartiets pressekonferanse denne uken at det er tatt økonomiske grep for å hjelpe barnefamilier og pensjonister.

De fleste norske husholdninger tåler at renten går opp. Men vi må ikke glemme at antallet som sliter med å betale regningene øker.

Ifølge en ny undersøkelse fra Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) har nesten to av ti husholdninger fått økonomiske utfordringer. Syv prosent av boligeierne sliter med å betale renter og avdrag. Noen klarer ikke å betjene gjelden.

Problemene blir forsterket hver gang renten settes opp.

Det er Norges Bank, ikke regjeringen, som fastsetter renten. Oppgaven for politiske myndigheter er, gjennom målrettede tiltak, å hindre at dyrtiden leder mennesker ut i dyp fattigdom.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum viser til at det er gjennomført tiltak som skal hjelpe barnefamilier og pensjonister.

Spørsmålet er om det er tilstrekkelig. Inflasjonen er ikke brakt under kontroll og rentetoppen ser ikke ut til å være nådd.