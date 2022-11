Kommentar

Skremmende for selgerne

Boligmarkedet går usikre tider i vente.

En cocktail av dårlige nyheter kan gjøre at vondt raskt blir betydelig verre for dem som planlegger å selge bolig de neste månedene.

Torsdag formiddag venter to kunngjøringer som vil være av ytterst stor interesse for nordmenns privatøkonomi fremover.

Først får vi vite hva Norges Bank gjør med styringsrenten. Det ventede stikkordet begynner å bli ekkelt velkjent: «OPP».

Deretter får vi oktoberfasiten for utviklingen i boligmarkedet. Temaet er etter all sannsynlighet «NED».

Med brått stigende rente, strømkrise og dystre spådommer fremover, er det rart om ikke også boligmarkedet vil bli ordentlig preget i den mørke vinteren vi skal inn i.

Men hvor hard, rask og langvarig en boligbrems kan bli, hefter det mye usikkerhet rundt.

Akkurat nå er tanken på å skulle selge bolig ikke veldig lystig.

I et marked som er sterkt preget av psykologi, kan en negativ utvikling tilta fort i hastighet.

Det er som kjent trangt i svingdøren om mange vil ut på likt.

Det som blir interessant å se de neste månedene, er hvordan en ny rentesituasjon vil få ringvirkninger etter hvert som lån blir vesentlig dyrere å håndtere.

Det er også ekstra viktig - i et marked som er så preget av nerver - at vi analyserer mer enn bare det overordnede tallet for prisutviklingen måned for måned.

Allerede basert på septemberstatistikken begynte vi å høre historier om trøbbel, men å krisemaksimere de tallene ville vært å ta sorgene litt på forskudd.

Prisene falt med 2,2 prosent i september etter en sterk august, men justert for sesongvariasjoner var tross alt ikke fallet på mer enn 0,6 prosent.

Fortsatt var prisutviklingen for 2022 solid i pluss forrige gang Eiendom Norge la frem tall. Etter at tre fjerdedeler av året var omme, hadde prisene steget med 6,7 prosent.

Det er også viktig å huske på at det er normalt at prisene varierer gjennom året, og det er ikke uvanlig med en svakere utvikling i de siste månedene.

Dessuten har vi geografiske sprik og forskjeller i markedet for småleiligheter, store leiligheter og villaer. Det er også viktig å være oppmerksom på at et mulig fall starter fra et veldig høyt nivå.

Men selv om vi legger alle nyansene og forbeholdene inn i vurderingen, er det umulig å lukke øynene for at vi kan stå overfor et ordentlig omslag i boligmarkedet.

Riktignok har spådommer blitt gjort til skamme før, men summen av relevante, negative faktorer er på et punkt nødt til å slå inn.

Det er usikkert hvor mye vi vil merke allerede på oktobertallene, en statistikk som vil være spennende på flere plan.

Det er ikke overraskende dersom vi ser en klar reduksjon i hvor mange boliger som er solgt, og at det tar lengre tid å få napp hos nølende kjøpere.

Mange vil nok pause planer om et boligsalg i såpass usikre tider. Men alle har jo ikke anledning til å vente, og det kan sette dem som må bli kvitt en bolig raskt i en skikkelig skvis.

Dette kan føre til at en del av de salgene som faktisk ble gjennomført i oktober, kan være litt preget av den spesielle situasjonen.

Hva som fremover vil lønne seg for dem som ønsker å selge, men er usikre på timing og strategi, er det jammen ikke lett å ha en oppfatning om.

Noen vil sikkert tenke at det er lurt å komme seg ut raskt, og heller senke prisforventningene noe for å bli ferdige med saken. Andre vil legge vekt på at en nedtur ikke trenger å vare så lenge, og at det hele kan løse seg gjennom tålmodighet.

Hva fasiten blir er det bare tiden som kan vise oss. Men det er ikke rart om det svettes litt ekstra blant potensielle boligselgere i disse dager.

Når vi først snakker om renter og boligpriser, er det jo temmelig logisk at det siste skal ned når det første går opp.

