Kommentar

Håpløs sovetrend

Shazia Majid

GRYTIDLIG MORGEN: Flere unge står nå opp 05 om morgenen for å bli mer produktive.

Skal du være den jenta som får til ting, samtidig som hun ser bra ut, skal du ifølge TikTok stå opp 05 om morgenen, og trene, meditere og jobbe.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Jeg er definitivt ikke den jenta. #ThatGirl som det heter på TikTok og YouTube. Og du får ikke se min grytidlige #5amMorningRoutine.

Regimet som gjør det hipt blant ungdommer og unge voksne, også i Norge, å stå opp fem om morgenen og få unna en hel masse – for så å gå på jobb og skole.

Slik kan morgen-disiplinen se ut på TikTok:

I en video på 20 sekunder lydsatt til følgende utsagn fra den amerikanske TV-personligheten Steve Harvey: «Rike folk sover ikke 8 timer om dagen. Det er en tredjedel av ditt liv. Du skal ikke sove 8 timer om dagen»:

En klokke viser 04.45. En ung kvinne står opp.

Hun mediterer. Lager seg så en grønn smoothie av blant annet spinat og stangselleri. Gjennomfører sitt hudpleie ritual.

Før hun tar en tur til stranden hvor solen stiger opp over horisonten. Hun går så ti tusen skritt, før hun kommer hjem til en treningsøkt med yogamatte og vekter. For til slutt å sette seg ned foran PC og jobbe, mens hun drikker fra et glass vann med isbiter og appelsinbåter.

Alt før de fleste andre har rukket å stå opp.

Søvn er hellig

Det ser tilforlatelig ut. Som så mye annet på sosiale medier.

Har du slik morgen-disiplin blir du visst nok penere, smartere, tynnere, mer produktiv og mer vellykket. Og ikke minst rikere.

Ikke meg. Jeg har våknet grytidlig for å rekke Norwegians tidlig-fly til London. Jeg kan forsikre deg om at jeg ikke blir noe av det ovennevnte. Jeg blir bare veldig, veldig sur. Veldig, veldig sulten, mindre smart og definitivt mindre produktiv.

Jeg er hun som sover så lenge jeg kan. Jeg sover så ofte jeg kan. Jeg sover til og med middag, med TV på. Mitt morgenritual begynner omtrent tre timer senere og er kort: Dusje, børste tennene, kle på seg og gå på jobb.

Jeg prioriterer søvn over spinat, stangselleri og sirkeltrening.

Jeg er enten veldig smart, veldig lat, eller bare veldig gammel. Jeg vet TikTok-trenden ikke er myntet på meg.

Men, den bør uroe.

KRAVSTORE: Ungdommer og unge voksne stiller stadig høyere krav til seg selv. Morgen-regimet skal gjerne bestå av sunn smoothie og trening.

Uoppnåelige krav

For den er mer enn noe annet et uttrykk for fenomenet generasjon prestasjon. Ungdommer, særlig jenter som lever med skyhøye prestasjonskrav, stress, press og påfølgende psykiske helseplager.

De skal være slanke, ha lytefri hud, kunne vise til gode prestasjoner på skole og jobb, ha store vennegjenger, stabile kjærlighetsforhold, fyldig sosiale liv, omsorg for andre, tilstedeværelse i sosiale medier – og ikke minst egenkjærlighet, self-love.

Denne morgenrutinen selges inn som det ultimate uttrykk for egenkjærlighet og selvrealisering – men er bare enda et uoppnåelig krav egnet til å bryte ned ungdommer.

Og spredningen er stor. Emneknaggen That Girl har svimlende 9,8 milliarder visninger på TikTok. 5 am morning routine har 5,3 milliarder visninger. Og det er for det meste unge kvinner som står opp grytidlig for å presse mest mulig ut av dagen.

«Ja, jeg er trøtt men våken, det føles så godt», skriver en jente til sin #5amMorningRoutine-video. Jeg tror henne på det første, det er vanskeligere å tro henne på det siste. Der hun står grå i ansiktet og med et anstrengt smil.

Skal denne trenden fungere, må disse unge menneskene legge seg mellom syv og ni på kvelden. Alt annet er oppskrift på utmattelse, konsentrasjonsvansker, dårlige skoleprestasjoner og dårligere psykisk helse.

Hvor mange klarer det?

Sover mindre

Problemet i dag er ikke at ungdommen sover for mye – men at de sover for lite. Og at bruken av sovemedisiner har økt drastisk.

Tenåringer er fra naturens side ment å være «b-mennesker». Det er biologiske årsaker til at de er mer tilbøyelige til å være trøtte om morgenen og mer opplagte på kvelden. 14- til 17-åringer trenger mellom åtte til ti timer søvn, mens unge voksne mellom 18–25 år er anbefalt mellom syv til ni timer søvn.

Men et overveldende flertall (85 prosent) av norske 16-åringer sover mindre enn åtte timer i døgnet – halvparten sover mindre enn syv timer. De fleste går altså rundt med kronisk søvnunderskudd.

For unge voksne er det enda verre: 4 av 10 sover under seks timer natten, en av tre studenter sliter med søvn, jentene sover minst og det går utover skolen.

Det mest foruroligende er at bruken av sovemedisiner blant unge mellom 15 og 24 år er doblet siden 2010.

ALVORLIG SØVNMANGEL: Stadig flere unge melder at de sliter med søvnen. Det startet i ungdomsårene, da hjernen trenger mye søvn.

Ikke noe å heie på

Vi må se TikTok-trenden i denne sammenheng.

At det moderne samfunnet, sosiale medier, og prestasjonskravene, både egenpåførte og fra storsamfunnets side – har tatt fra ungdommen nattesøvnen.

Det er godt mulig det finnes de som står opp 5 om morgenen, tettpakker de første morgentimene med gjøremål – for så å legge seg åtte-ni på kvelden. Men det er nærliggende å tro at disse morgenfuglene er unntakene.

For de aller fleste unge mennesker er den strenge morgen-disiplinen uholdbar i lengden.

Og ikke noe som bør heies frem. Slik jenter gjør i milliontall på de utallige TikTok-videoene som ligger ute.

Filmsnuttene er kanskje ikke myntet på meg. Men jeg har hatt min egen 5 am morning routine. Det er ikke noe jeg ser tilbake på med fryd. Alle våkenettene da jeg fikk mine to barn som vekket meg hver andre time det første leveåret.

Jeg vet godt hva for lite søvn gjør med hjernen – og det er ikke bra.

Særlig ille er det for hjerner under utvikling.

Senk skuldrene

Generelt sett kan langvarig søvnunderskudd være livsfarlig.

Ikke bare kan det i verste fall gi depresjoner og selvmordstanker, det kan også bidra til livsstilssykdommer som diabetes, høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer.

TikTok-trenden er derfor ikke uskyldig moro. Det kan være direkte helseskadelig.

Trenger unge norske menn og kvinner mer av slikt? De gjør ikke det. De trenger å senke skuldrene. De trenger å sove mer.