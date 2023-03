GAMER: – Det er så enkelt å si at det bare er å mute og ignorere, men da gjør man ikke noe med problemet, skriver gamer Maria Rafoncel Storstadmo i dag.

Vi hetses ikke «bare fordi vi gamer»

Ingen har fornektet at hets innenfor gaming ikke rammer menn, men det er en tydelig forskjell i typen hets de ulike kjønnene mottar.

MARIA RAFONCEL STORSTADMO, gamer

I går skrev gamer Kristian Kielland Lund om gaming-hets og kjønn i VG.

«Gaming-hets handler ikke bare om kjønn», mente han - som svar til Cecilie (21).

Det kan se ut til at poenget gikk rett over hodet på ham.

Så til deg, Kristian: Jeg leser debattinnlegget ditt, og tror innimellom at du er inne på noe, rett før du bare misser hele poenget.

Ingen har fornektet at hets innenfor gaming ikke rammer menn.

Jeg er enig i at det er veldig vanlig med «toxic» oppførsel i gamingmiljøet, det slenges drøye kommentarer, nettopp på grunn av denne anonymiteten man har når man sitter bak en skjerm.

Du skriver «dette er helt forferdelige kommentarer som viser et grunnleggende problem i spesielt en del unge gutters kvinnesyn».

Når jeg leser dette, opplever jeg det som at du ser problemet, men likevel ikke?

Du innser at (unge) gutters holdninger når det kommer til kvinner er problematiske, men mener likevel at dette ikke rammer kvinner hardere enn menn.

Et genuint spørsmål til deg; hvordan går vi kvinner inn i offerrollen ved å dele erfaringene vi faktisk opplever og som blir observert av de rundt oss?

Det er gjort flere undersøkelser på akkurat dette med hets i gaming når det kommer til kjønn.

I en global undersøkelse gjennomført av Reach3 i samarbeid med Lenovo, kommer det frem at «77% prosent av kvinnelige gamere har opplevd en eller annen form for trakassering eller diskriminering som følge av at de er kvinner».

Det er en ting du har rett i, og det er at «Det er en skadelig ukultur i gamingmiljøet, og det rammer både kvinner og menn.»

Likevel ønsker jeg at du hadde klart å se forskjellen mellom typen hets menn og kvinner mottar når de gamer.

Hets over nett er noe som både menn og kvinner mottar, likevel er det vanskelig å unngå og legge merke til forskjellen i hetsen. Den som er rettet mot kvinner er oftere mer brutal og seksualiserende, i forhold til det menn opplever.

Analyse-byrået Bryter gjennomførte en undersøkelse om hets mot kvinner når det kommer til gaming. I rapporten statueres det at hets forekommer ikke kun blant bestemte grupper, men for alle kjønn. Likevel er det en tydelig forskjell i typen hets de ulike kjønnene mottar.

41 prosent av kvinner blir tilsendt upassende innhold, at denne hetsen forfølger dem fra gaming verdenen inn på andre arenaer. Hetsen kvinner mottar er ofte seksuelt fokusert, blant annet trusler om voldtekt, altså trusler som overføres til det virkelige liv.

Hets i gamingverden handler ikke bare om kjønn, nei, men du kan fortsatt ikke si at noens opplevelser er feil. Vi mottar ikke hets bare fordi vi gamer, vi mottar hets fordi vi gamer og fordi vi er kvinner.

E-sportklubben APEKS lanserte en kampanje ved navn «Don’t change your name. Change the game» for å få bukt med trakasseringen.

I denne kampanjen ble blant annet Joakim Myrbostad, en av Norges beste i skytespillet Counter Strike, plassert til å spille under et kvinnelig alias.

Han uttaler at han ikke hadde orket å spille dersom det hadde vært han som hadde opplevd dette på jevnlig basis.

I tillegg til dette er det også gjort andre eksperiment hvor profesjonelle mannlige e-sportutøvere bruker en voice changer, som gjør at de hørtes ut som en kvinne.

Prestasjonen deres hadde ingenting å si, utøverne som deltok i dette eksperimentet mottok fortsatt hets, bare fordi de hørtes ut som en kvinne.

Jeg har ikke helt forståelse for at du mener at kjønnet vårt ikke har noen betydning når det gjelder hets.

Flere ganger har jeg og andre kvinner opplevd at før spillet i det hele tatt har startet, og de innser at det er en kvinne i lobbyen, mener de at de allerede har tapt. Uten noe som helst indikasjon på hvordan vi kommer til å prestere. Dette er spesielt ironisk når det er skill-based matchmaking.

Som Cecilie nevnte i sitt innlegg i VG i helgen, er det i mange spill viktig med kommunikasjon over voice chat.

Det er så enkelt å si at det bare er å mute og ignorere, men da gjør man ikke noe med problemet.

Dersom man bare ignorerer sånt, kommer man ingen vei.

Skal man bare «skaffe seg tykk hud» eller skal man ha mot til å faktisk gjøre noe med problemet?

Jeg er helt enig når du skriver at du vil få hets og trakasserende kommentarer uavhengig av kjønn og at det er denne ukulturen vi må jobbe for å forandre.

Men, selv om man setter søkelyset på en bestemt gruppe av befolkningen i én enkelt debatt, tar det ikke vekk verdien fra de andre gruppene som opplever noe av det samme.

