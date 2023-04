Leder

LEDER: Vi må klare både datasenter og ammunisjon

Norsk ammunisjonsproduksjon er blitt satt opp mot TikToks kattevideoer. Men antagelig går dette greit.

Det var VG som nylig skrev at ammunisjonsprodusenten Nammo på Raufoss frykter at TikTok skal hemme norsk våpenproduksjon.

Regjeringen vil nemlig gi Nammo to store milliardkontrakter på levering av ammunisjon. Og produsenten er i gang med utvidelser.

GIKK UT MOT TIKTOK: Konsernsjef i Nammo Morten Brandtzæg.

Samtidig har datalagringsselskapet Green Mountain fått kapasitet i strømnettet til et nytt datalager, der TikTok blir leietageren.

– TikTok tar strømmen fra industrien, skrev Nammos konsernsjef Morten Brandtzæg i en kronikk i Aftenposten. Prosjektet på Hamar er et kinderegg fra helvete, mente han.

Ifølge TV2 er nyheten plukket opp av hundrevis av medier verden over. Amerikanske politikere tror knapt hva de hører.

Så har heller ikke Nammo fått avslag på søknaden sin. For selskapet hadde ikke søkt om tilknytning da de gikk ut mot TikTok.

Søknaden kom først sist fredag. Da søkte de om syv megawatt.

Det burde ikke by på noe problem. Til sammenligning har Equinor søkt om tilgang på rundt 400 megawatt til Snøhvit i Hammerfest.

Innlandet kan antagelig med dagens nett levere både til Green Mountain og Nammo samtidig.

UTVIDER: Nammo er igang med å utvide kapasiteten etter Russlands invasjon av Ukraina og nye kontrakter på ammunisjon.

Om TikTok er noe å satse på for norske kommuner, er vi mer i tvil om. Appen er uhyre populær, men ikke blant vestlige myndigheter som setter ned foten av sikkerhetsmessige grunner.

Samtidig trenger Norge datalager. Ikke minst for norske bedrifter som lever av å selge produkter som er avhengig av lagring i land man kan stole på.

Energiminister Terje Aasland har sagt at regjeringen vil vurdere å rangere hvem som skal få nettilgang. I dag er det først til møllen. Alle som søker får ja, såfremt det er kapasitet i nettet.

Begrunnelsen har vært at det kan bli uforutsigbart og lite innbringende om skiftende regjeringer skal velge og vrake ut fra sin smak.

Likevel ser vi at det kan være behov for noen kriterier slik at samfunnskritisk virksomhet prioriteres.

TIKTOK PÅ INNLANDET: Selskapet Green Moutain er igang med å bygge datasenter som skal huse TikTok.

Fremover ønsker både Nammo, Green Mountain og andre mer effekt og mer kraft.

På Innlandet er det i første omgang ikke mangel på strøm som er problemet. Dette handler om kapasiteten i nettet.

Særlig vil det være en utfordring på kalde vinterdager når «alle» slår på strømmen samtidig.

Da kan man få problemer med overføringskapasiteten. Nettet må altså rustes opp, ikke bare på Innlandet, men i hele Norge.

Norge som har kjørt landet på vannkraft i generasjoner, er egentlig ganske god på dette. Det er verre i andre land.

Men også hos oss drives fortsatt rundt halvparten av samfunnsmaskineriet på fossil energi.

Det vi trenger er altså de kjedelige og dyre investeringene i nett. Og upopulære utbygginger i vindkraft, solkraft og vannkraft.

Alt det politikerne ikke ønsker å klippe snorene til, må også prioriteres. For trygg levering av energi er grunnlaget for all annen samfunnskritisk virksomhet.