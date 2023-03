KLIMA: Det vi gjør de neste syv årene har konsekvenser for de neste tusen, skriver Gina Gylver.

Vi unge hadde rett

Budskapet som gjorde at de voksne kalte skolestreikerne idealister for fire år siden, er nå forskernes klare instruks.

GINA GYLVER (21), leder i Natur og Ungdom.

I dag er det fire år siden 40 000 unge skolestreikere fylte Norges gater og krevde klimahandling.

Det året ble jeg fylt av håp, og jeg trodde vi sto ved et skifte i historien. Men gjorde vi det?

Vi rusler når vi burde sprinte.

FIRE ÅR SIDEN I DAG: Unge skolestreikere demonstrerte utenfor Stortinget i 2019.

Det er budskapet fra rapporten fra FNs klimapanel som oppsummerer forskningen fra de siste to årene, og so utgjør panelets sjette hovedrapport.

FNs generalsekretær omtaler den som «menneskehetens overlevelsesguide».

For oss som så vidt er 30 år i 2030, er det skremmende å se at vi har kommet enda nærmere stupet siden året med skolestreikene.

Advarslene som preget plakater og slagrop om at verden brenner, er nå godt dokumentert vitenskap. Vi unge som droppet skolen i 2019 for å lære politikerne en lekse hadde fire krav.

Lytter Norge til framtidas generasjoner?

Vi krevde at Norge skulle kutte 55 prosent utslipp innen 2030. Regjeringen har nettopp økt ambisjonene til dette, men har ikke en troverdig plan for å nå målet.

Norge har til nå redusert utslipp med under fem prosent og en fersk rapport viser at vi kun ligger an til å kutte 25 prosent til 2030.

Vi krevde at Norge må gi 65 milliarder kroner hvert år i klimabistand. Det er i tråd med vårt historiske ansvar. Først i 2022. «doblet» Norge beløpet - til 14 milliarder.

Vi er langt unna det vi skylder.

Vi krevde stans av naturtapet. Norge har fortsatt å bygge den ned bit for bit. Rett etter at verden fikk på plass en naturavtale før jul, besluttet regjeringen å rasere et naturreservat for å bygge forurensende motorvei.

Vi krevde at Norge skulle slutte å lete etter mer olje og gass. Samme år ble det delt ut rekordmange letetillatelser.

I årene som fulgte og mens FNs klimarapporter ble lansert én etter én, har sittende regjering fortsatt med den aggressive oljeletingen og er på vei mot å godkjenne et rekordantall nye utbygginger som følge av oljeskattepakka.

Vi unge hadde rett.

Budskapet som gjorde at de voksne kalte skolestreikerne idealister – at vi må begynne å kutte, spare, effektivisere, verne, reparere og dele – er nå forskernes klare instruks for å unngå økonomisk og økologisk kollaps.

Det er nå FNs generalsekretær som innstendig ber rike land om å kutte utslipp til netto null i 2040 og stanse letingen etter kull, olje og gass.

Nå trenger vi et nytt vendepunkt.

Norges ledere må foreta et ordentlig retningsskifte. Min største frykt er at den siste mest omfattende klimarapporten dette avgjørende tiåret, skal møte en vegg av handlingslammede politikere.

For hva må da til? Må det en naturkatastrofe som tar liv her i Norge til for at vi skal ta innover oss vitenskapen?

Vi må avslutte den destruktive pekeleken der oljeprodusentene peker på andre oljeprodusenter, fabrikkene peker på forbrukerne og forbrukerne peker på fabrikkene, byen peker på bygda og bygda på byen.

Politikerne må gå foran med å gjennomføre de nødvendige løsningene i alle sektorer.

Folk og næringsliv må støtte opp, ta sin del og legge press på styresmaktene.

Norske politikere må vise at løftene deres betyr noe, ovenfor de titusenvis av ungdommene som tok til gatene for 4 år siden og som nå en gang for alle har fått bekreftet at deres fremtid er i ferd med å legges i grus.

Noen vil hevde at Norge siden 2019 har vært for opptatt med andre kriser til å gjennomføre klimapolitikk.

Men klimaendringene vi er på vei mot vil ramme oss med farlige sykdommer, råvaremangel, vannkriser, krig og flukt og representerer en eksistensiell trussel som overskygger dagens kriser.

Vi har i det minste lært at både verdenssamfunnet makter å reagere når det virkelig trengs. Vi klarer å finne penger, sette inn inngripende tiltak, samarbeide internasjonalt og samle folket om et felles mål.

Heldigvis viser også klimapanelet at det finnes håp. Vi har en kriseinstruks å iverksette.

Vi har teknologi nok, penger nok, og så vidt tid nok. Det som skal til, er politisk handlekraft -nå.

Det vi gjør de neste syv årene har konsekvenser for de neste tusen.

Tenk på det. Eller nei, reager på det.

Hvis ikke dette blir et skifte i historien, hva må til da? For det vi har hørt denne uka, er virkelig forskningens siste nødskrik.