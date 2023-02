Kommentar

Den mest grusomme volden

Shazia Majid Skriver om skole, helse, integrering, økonomi og kvinnerelaterte saker. Følg på Twitter: @shaziamajid_

Norske Eline (25) ble utsatt for et brutalt drapsforsøk av mannen hun en gang elsket. Det hun forteller, gir verdifull innsikt i partnervoldens terrorvelde.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

«I den første skaderapporten ble det anslått rundt 20 knivstikk, men ifølge Eline har legene fortalt at det trolig er snakk om langt flere.»

Norske Eline traff amerikanske Matthew Stallings bare 19 år gammel i USA. De giftet seg, fikk en sønn sammen og han førte henne inn i et årelangt terrorvelde. Det vi kaller partnervold.

Den endte 6. januar 2021, i kystbyen Wilmington i Nord-Carolina.

I eget hjem, med sin tre år gamle sønn til stede, ble Eline brutalt angrepet av sin fraseparerte ektemann. Hun hadde nylig kontaktet advokat for å begjære besøksforbud og full omsorgsrett for sønnen.

Hun var fullstendig forsvarsløs. Stallings var kroppsbygger og minst dobbelt så stor som henne. Det var hensynsløse slag, det var utallige knivstikk i hodet, halsen og overkroppen, før han til slutt kastet henne ned fra balkongen.

Hun mistet halvparten av blodet i kroppen, lungene punkterte og kollapset. De første som kom til åstedet, behandlet det som en drapssak. Ingen trodde hun skulle overleve.

Men, Eline overlevde. Og ved å gjenfortelle sin historie om dødskampen og terrorregimet hun levde under i forkant, viser hun en åpenhet vi sjelden er vitne til.

For når kvinner forsøkes drept av sine partnere, lykkes han som regel.

For han har tilgang til henne. Hun er et lett bytte, han kjenner til hennes styrker og svakheter – og han bruker denne kunnskapen til å ta livet hennes.

Kvinner er fysisk svakere enn menn. Kanskje er den voldsutsatte kvinnen mor til felles barn. Det gjør henne mer sårbar, fordi hun gjerne setter barnas sikkerhet foran egen. Antagelig har han terrorisert og skremt henne i uker, måneder, kanskje år.

En voldsutøvende partner bryter henne ned – før han til slutt frarøver henne livet.

Slik kunne det også endt for Eline, men ektemannen klarte altså ikke å ta livet hennes.

Og nå forteller Eline hva som holdt henne i live gjennom dødskampen: Det var sønnen. Hensynet til sønnen, at han måtte beskyttes, at hun måtte overleve for ham.

Eline ble sydd sammen med 100 stifter, hun fikk omfattende og livstruende skader. Hun sliter med varige mén etter det brutale angrepet i 2021. Matthew Stallings ble tatt og er dømt for drapsforsøket.

Elines historie er unik, fordi hun overlevde. Men som ellers med partnervold, kom ikke angrepet som lyn fra klar himmel. Det er nærmest alltid forvarsler i slike saker. Det er et mønster, en hverdag fylt med redsel og uforutsigbarhet.

Å bli utsatt for partnervold – altså fysisk, verbal, psykisk, seksuell og/eller økonomisk vold av en du elsker, eller har elsket – er den mest grusomme volden. Fordi den ikke er blind. Den har synet intakt og utføres av ens aller nærmeste.

Når det første slaget treffer, er smerten ikke bare fysisk. Den fysiske smerten er sågar den mildeste. Den mest omfattende skaden er den usynlige.

En du har hatt tillit til, har brutt tilliten. En du har sluppet tett på, har misbrukt tilgangen han har til de mest sårbare delene av deg. Så fortsetter gjerne både de usynlige og synlige skadene med ujevne mellomrom. Med det øker terroren – og den lammer.

Slik var tilfellet også for Eline. Hennes ektemann hadde skapt et terrorvelde med frihetsberøvelse, fysisk og psykisk vold over år. Hun var tusenvis av mil unna familien i Norge. Venner og familie hadde reagert på hvordan Stallings behandlet henne. Venninner som kom på besøk, slo alarm.

Og så det uunngåelige spørsmålet: Hvorfor forlot hun ham ikke?

«Du føler deg ekstremt liten og verdiløs», forteller Eline.

Det er slik den psykiske volden fungerer. Den tar fra offeret selvfølelsen og tryggheten. Eline tvilte på seg selv og sin egen sannhet. Hun følte på en skam, ønsket å få det til å fungere. Hva skulle hun si til sine nærmeste? Ville politiet tro på henne?

Å spørre hvorfor en kvinne blir, er det enkleste spørsmålet å stille. Det vanskeligste å svare på. Enda vanskeligere er det kanskje å forstå svaret for de som står utenfor og ser inn på at deres datter, venninne, eller søster blir utnyttet, undertrykt og mishandlet.

Noen kvinner blir værende fordi de er blitt terrorisert over tid, deres virkelighetsoppfatning er blitt forvrengt. Andre blir fordi de ikke har nettverk og ikke har penger til mat eller bolig for seg og barna.

Atter andre er livredde. De blir værende i forholdet for å ha en viss forutsigbarhet i volden. Drar de, er de redd for å måtte leve på flukt, eller i verste fall risikere livet. Både sitt og barnas.

Det er en berettiget frykt. Det viser historien til Eline – og utallige andre kvinner som er blitt skadet eller drept av partneren.

Det finnes ikke noe mer ødeleggende for en kvinne enn sviket i det hun brytes ned på smygende vis av sin intimpartner.

Eline viser et enormt mot med sin åpenhet. Hennes historie viser partnervoldens mange ansikter. Også den mest brutale.

Slik åpenhet rundt partnervold kan bidra til opplysning, forståelse og gjenkjennelse. Og kanskje også flukt fra terrorveldet.