Kommentar

En bredside fra Kina

TYDELIG TALE: Kinas toppdiplomat Wang Yi på talerstolen på sikkerhetskonferansen i München.

MÜNCHEN (VG) Kinas toppdiplomat Wang Yi brukte udiplomatiske ord som absurd og hysterisk for å beskrive USAs nedskyting av en kinesisk ballong.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Hans tale på sikkerhetskonferansen i München, med en stor amerikansk delegasjon i salen, var et hardt oppgjør med USA. Og han kom med en tydelig advarsel til USA mot å blande seg inn i striden om Taiwan.

Wang Yi er president Xi Jinpings utenrikspolitiske rådgiver og medlem av det allmektige kommunistpartiets politbyrå. Hans tale var fascinerende og skremmende på samme tid. Det viser hvor stor avstand det er i virkelighetsoppfatning mellom Kina og vestlige land.

På den ene side talte Wang om fred, sikkerhet og respekt for nasjonal suverenitet og landegrenser. På den andre side kom han ikke med et kritisk ord om Vladimir Putins angrepskrig mot Ukraina, som er det mest åpenbare brudd på folkeretten. All kritikk var forbeholdt USA og allierte land. Og nedskytning av det USA beskriver som en spionballong ble omtalt som et forsøk på å trekke oppmerksomheten bort fra amerikanske innenrikspolitiske forhold.

Se video – her eksploderer ballongen:

Wang sa at sanksjoner ofte virker mot sin hensikt. Man må unngå å helle bensin på bålet. Og «noen krefter» vil ikke at fredssamtaler mellom Russland og Ukraina skal lykkes, ifølge Xis betrodde mann. Alt dette hadde adresse til vestlige land som har innført harde sanksjoner mot Russland og støttet Ukraina politisk, militært og økonomisk.

Kinas representant sa at de støtter fredssamtaler og en politisk løsning i Ukraina. Han sa at Kina ikke ønsket en krise i Ukraina, ikke er part i konflikten og er dypt bekymret over situasjonen. Men Russland er Kinas strategiske partner og handelspartner. Wang hadde intet direkte budskap til Putin som startet krigen og slik utløste en sikkerhetspolitisk krise i Europa.

SNAKKET OM UKRAINA: Visepresident Kamala Harris talte etter Wang Yi på sikkerhetskonferansen i München.

Kina skal legge frem en forslag til en politisk løsning i Ukraina. Han sa at territoriell integritet og nasjonal suverenitet skal respekteres. Det vil i så fall bety at Russland må trekke seg ut av alle områder de okkuperer i Ukraina. Men Wang sa ingenting om hva Russland må gjøre for at det skal bli fred. Men hans ord om at legitime sikkerhetsinteresser må ivaretas vil bli tatt godt imot i Moskva.

At Kina så sterkt betoner nasjonal suverenitet har å gjøre med Taiwan. Wang sa at Taiwan er en del av Kina og at øya aldri kommer til å bli en selvstendig stat. Når USA har kontakt med Taiwan, der det store flertall ikke ønsker å bli en del av Folkerepublikken, oppfatter Beijing det som en innblanding i Kinas indre affærer og et brudd på ett-Kinapolitikken.

Det var lørdag formiddag uklart om det blir et møte mellom USAs utenriksminister Antony Blinken og Wang Yi i München. De har utvilsomt mye å snakke om.

MØTTE AMERIKANERNE: Natos generalsekretær hilser på kongressrepresentant Nancy Pelosi. USA har en større politisk delegasjon enn noensinne på sikkerhetskonferansen.