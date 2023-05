SPRÅKLIG GREP: – Jeg oppfordrer alle redaksjoner til å slutte å bruke varianter av fanteri, på samme måte som man har klart å slutte å bruke n-ordet, skriver Ervin Kohn.

Ikke bruk ordet «fanteri»

Det er fortsatt mange nordmenn som er overrasket over å høre at vi faktisk har rasisme i landet. Overraskelsen er kanskje størst blant hvite gamle mennesker.

ERVIN KOHN, samfunnsdebattant og forstander

Mange tror at rasismen kom til landet med arbeidsinnvandringen på 1970-tallet. Det var naturligvis ikke starten. Vi har hatt rasisme i Norge siden første halvdel av 1600-tallet.

I 1643 kom en kongelig forordning fra København. Kristian IVs Store Recess i 1643. En Recess er gammelt juridisk språk og betyr overenskomst, eller traktat etter forhandlinger. I denne ble det satt skuddpremie på omstreifere.

Disse ble også kalt «fanter» og var i all hovedsak reisende, romanifolk, også kalt tatere. Kjært barn har mange navn. Skuddpremien var starten på de årlige «fantejaktene» som fant sted i Norge.

I løpet av én slik fantejakt kunne man ta livet av mellom hundre og hundre og femti mennesker. Man holdt på med disse fantejaktene i ca. 100 år, til midt på 1700-tallet.

Men den siste fantejakten fant sted så sent som i 1928.

Fra et referat i et kommunestyremøte kan man lese følgende (Wikipedia): I 1921 vedtok Sør-Odal herredsstyre med 8 mot 5 stemmer at det «ikke lenger» skulle være tillatt å skyte fantene.

Foranledningen var at bygdevekteren hadde bedt om tillatelse til å gjenoppta den gamle praksisen med å skyte tatere. «Det greieste ville være at skyde dem», uttalte bygdevekter Ihler i sin henstilling til herredsstyret.

Dette er en del av norsk historie som kanskje ikke er så godt kjent. Det er naturligvis ubehagelig å tenke på at vårt samfunn har hatt et så anstrengt forhold til en minoritet at folkemord var løsningen.

NOU 2015:7 var rapporten fra Taterutvalget ledet av Knut Vollebæk. Denne tok for seg Norges politikk overfor romanifolket/taterne de seneste 200 år. De 200 årene før dette avgrenset utvalget seg fra.

Så det er kanskje ikke så rart at fantejaktene ikke er så kjent.

Jøder i Norge har selvfølgelig bakgrunn for egne meninger når det gjelder opplevd rasisme. De fleste kjenner til grunnlovsforbudet mot jøder fra 1814.

Dette forbudet mot jøder (og katolikker) var imidlertid ikke noe nytt. Det var kun en skjerpelse av forbudet som sto i Kristian Vs norske lov av 1687.

Skjerpelsen besto i at mens jøder kunne oppholde seg i Norge dersom de hadde leidebrev fra Kongen, var det ikke lenger mulig etter 1814.

Jødiske erfaringer med forfølgelse gjennom hundrevis av år gjør at vi er godt disponert for å forstå taternes erfaringer.

For en del år tilbake kunne man slå opp i Merriam-Webster på verbet «to jew», og lese at det betyr å lure noen. I dag får man til svar at det ikke er et oppslagsord.

Men ikke i alle leksika. Ett sted står det at det er nedsettende i parentes, og deretter: «Å prute. Å prøve å få en urettferdig pris i en business deal; å snyte.»

I dagens norske aviser forekommer ordet «fanteri» i ulike uttrykk. Fusk og fanteri, juks og fanteri og fyll og fanteri, er ikke vanskelig å finne. Et oppslag i Wiktionary på ordet fanteri gir følgende: «Lureri, fusk og uærlighet.» I bokmålsordboken står det i tillegg: «Uærlighet og muffens.»

Det står ingen advarsel om at ordet er nedsettende.

Mine tatervenner forteller meg at de møter veggen både hos Språkrådet og avisene. Argumentene for ikke å ta taternes varsling på alvor er de samme gamle; hårsårhet og intensjon.

Svaret de får er at det er et vanlig og godartet uttrykk. Med andre ord at intensjonen ikke er ond eller slem.

Akkurat samme argumenter vi ble møtt med da vi forsøkte å få nordmenn til å forstå at det er uakseptabelt å bruke n-ordet. Fordi det er fordomsfullt og nedlatende.

Vi forsto at det ikke var vondt ment, men det er likevel fordomsfullt. Og ganske viktig. Dem det gjaldt, menneskene som ble omtalt med n-ordet, likte det ikke. Slik var det med navn som jødebutikk og jødepriser. Det er det heldigvis slutt på.

Hvorfor skal det være så vanskelig å erkjenne at fanteri og varianter med sammensetning av fanteri er nedsettende?

Jeg oppfordrer alle redaksjoner til å slutte å bruke varianter av fanteri, på samme måte som man har klart å slutte å bruke n-ordet.

Oppfordringen til Språkrådet lyder som følger: Rediger ordbøkene slik det er gjort med n-ordet.

Det står fortsatt i bøkene, men det står også innledningsvis at ordet er «utdatert» og «nedsettende».

