VERRE ENN ANTATT: – Hvis det virkelig er slik at hun skal kastes ut av landet i julen fordi sykeforsikringen er for dårlig, er denne saken verre enn jeg trodde, skriver kronikkforfatteren.

Sjokkerende, Norge!

Vedtaket om å kaste Takako ut av landet, er sjokkerende.

ARNT OLAV KLIPPENBERG, forfatter

I romjulen skal Takako Ellefsen sendes ut av landet. Den 83 år gamle bestemoren giftet seg med nordmannen Karsten Ellefsen i 1964. De fikk fire barn. Klara, Kjell, Jakob og Erik, alle norske statsborgere. Takako bor hos datteren. Hun har leilighet i Stavanger. Planen var at hun skulle bo der de årene hun har igjen,og gravlegges sammen med Karsten ved Revheim kirke.

Hva er problemet? Jo, ektemannen Karsten jobbet i Det Norske Veritas, etter hvert som direktør på Hong Kong-kontoret. Han var derfor i norsk tjeneste over store deler av verden.

Takako var med overalt og hjelp mannen som vertinne. Hun har ved flere anledninger vært vertinne for den norske kongefamilien. Selv om de også bodde hjemme i perioder, var verdens deres arbeidsplass. Dermed har Takako Ellefsen bodde for lite i Norge til å få opphold.

Hun har ikke tenkt å være til bry for Norge. Pensjon mottar hun fra Det Norske Veritas. Resten tar datteren Klara seg av. Likevel er ikke det nok for UDI/UNE. Nå skylder de på at sykeforsikringen hennes ikke er god nok. Den samme forsikringen var god nok for Spania, men altså ikke for Norge, landet hun forgyllet mens hun og Karsten bodde i utlandet.

Etter hvert når Karsten pensjonsalderen og de reiser hjem. Året er 2009. Karsten får kreft og dør. «Jeg savner ham hver dag», sier hun og forteller hvor viktig det er å ha graven i nærheten slik at hun kan stelle den.

Jeg er ingen innvandringsliberaler, jeg mener vi skal ha en tydelig innvandringspolitikk, men denne saken er etter min mening stygg. Norge viser her et ansikt som ikke tilhører landet vi synger at vielsker. Selvsagt skal Takako få bli i Norge! Etter at jeg skrev om dette på Facebook, tok sentrale politikere fra samtlige partier, fra Frp til Rødt, kontakt. Sånn kan vi ikke ha det, gikk igjen i kommentarene. Det bør, etter min mening, være et hint til UDI/UNE. De er nemlig i utakt med intensjonen i utlendingsloven. Den er ikke ment å ramme i tilfeller som Takako.

Hvis det virkelig er slik at hun skal kastes ut av landet i julen fordi sykeforsikringen er for dårlig, er denne saken verre enn jeg trodde. Hvor er menneskene som jobber med slike saker? Hvis noe er feil – ja, så må svaret være at da skal vi hjelpe deg slik at det blir rett. En slik hjelp har Takako ikke fått.

Den flotte bestemoren Takako Ellefsen fortjener bedre enn dette. For meg er saken en prøve på vår medmenneskelighet.

Her i Rogaland prøver vi å være «jille» med hverandre i jula. Nå håper jeg inderlig at de med makt til å gjøre en forskjell for familien Ellefsen, ser at vedtaket må gjøres om, og etterpå hjelper henne med å gjøre alt rett slik at hun får bli hos datteren i sitt kjære Norge.